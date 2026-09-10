Sức nóng của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” được tiếp nối từ bốn kỳ quay số, với 64 khách hàng đã nhận sổ tiết kiệm giá trị cùng hàng nghìn phần quà được trao sau gần 5 tháng triển khai.

Những chủ nhân giải thưởng tiếp theo sẽ được xác định ở chặng cuối hấp dẫn nhất của chương trình, tại kỳ quay số đặc biệt, áp dụng cho toàn bộ mã dự thưởng hợp lệ được cấp trong thời gian diễn ra chương trình.

Ở chặng nước rút, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên App HDBank còn được hưởng lợi ích kép: lãi suất cộng thêm hấp dẫn, nhân đôi số lượng mã dự thưởng và cơ hội nhận chuyến du lịch đến Hàn Quốc. Hạn cuối để nhận mã và tham gia vòng quay may mắn với các giải thưởng lớn là ngày 15/9/2026.

Kỳ quay số đặc biệt và hấp dẫn nhất của “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” dự kiến diễn ra ngày 25/9. Bên cạnh lợi ích từ khoản tiền gửi, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm những giải thưởng giá trị, với tổng cộng 25 giải bằng vàng: 1 giải đặc biệt trị giá 16 lượng vàng SJC; 4 giải nhất, mỗi giải trị giá 2 lượng vàng SJC; 20 giải nhì, mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng SJC.

Kỳ quay số đặc biệt áp dụng cho tất cả mã dự thưởng hợp lệ được cấp trong thời gian chương trình diễn ra, từ ngày 15/4/2026 đến hết ngày 15/9/2026.

Với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu một tháng và đáp ứng các điều kiện của chương trình, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng. Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên App HDBank được nhân đôi số lượng mã, qua đó có thêm cơ hội chinh phục các giải thưởng ở kỳ quay số cuối.

“Tiết kiệm Tỷ Phú - Hè Vàng Đại Cát” đã trao thưởng cho nhiều khách hàng suốt gần 5 tháng diễn ra chương trình

Không chỉ có thêm mã dự thưởng, khách hàng gửi tiền trên App HDBank với kỳ hạn 6 tháng còn được hưởng đặc quyền nâng cao hiệu quả sinh lời với chương trình cộng thêm lãi suất lên tới 2,35%/năm áp dụng vào Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần và các Ngày đôi trong tháng (9/9, 10/10, 11/11, 12/12).

Với HDBank Loyalty, khách hàng còn được tự động tích lũy điểm thưởng SkyPoint dựa trên số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân tháng tại quầy hoặc trực tuyến. Điểm thưởng có thể được sử dụng để đổi nhiều quà tặng và tiện ích trong hệ sinh thái chương trình.

Từ ngày 15/4/2026 đến hết ngày 15/9/2026, HDBank triển khai chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát”. Khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu một tháng tại quầy hoặc trên kênh online và đáp ứng các điều kiện theo thể lệ sẽ được cấp mã số dự thưởng. Chương trình gồm 5 kỳ quay số may mắn. Trong bốn kỳ quay đầu tiên, 64 khách hàng đã trúng thưởng các sổ tiết kiệm trị giá từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Chương trình cũng đã trao 12 chuyến du lịch Hàn Quốc cho những khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi online cao nhất tại từng kỳ và hàng nghìn phần quà hấp dẫn khác. Kỳ quay số Đặc biệt dự kiến diễn ra ngày 25/9 sẽ tìm ra chủ nhân của 25 giải thưởng bằng vàng, trong đó giải thưởng cao nhất trị giá 16 lượng vàng.

(Nguồn: HDBank)