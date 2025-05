Nằm trong sáng kiến DANAFF’s Talent tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần 3 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 29/6 - 5/7; “Vườn ươm dự án” bao gồm 2 hạng mục: Dự án phim nghệ thuật châu Á và Dự án phim Việt Nam dành cho tất cả các thể loại (Genre Film Project) đã chọn ra 14 dự án phim triển vọng, hứa hẹn cuộc tranh tài sôi nổi cho giải thưởng Dự án xuất sắc nhất.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức đã trở lại đúng hẹn sau 1 năm, khẳng định là liên hoan phim đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được tổ chức thường niên với mục tiêu ngày càng phát triển một cách chuyên nghiệp.

Quy mô tổ chức của DANAFF ngày càng được mở rộng, các hoạt động diễn ra từ 29/6-5/7/2025 với hai hạng mục phim dự thi chính: Phim châu Á và Phim Việt Nam dự thi; Phim châu Á và Phim Việt Nam toàn cảnh, cùng chương trình đặc biệt “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” nhân Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” cùng nhiều hoạt động sôi nổi khác.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần này (DANAFF) không chỉ mang các tác phẩm điện ảnh chất lượng, uy tín của thế giới đến với khán giả trong nước mà còn giới thiệu một điểm nhấn quan trọng: phát hiện, hỗ trợ và nuôi dưỡng tài năng điện ảnh trẻ châu Á và Việt Nam thông qua khu vực DANAFF talents.

Tài năng triển vọng DANAFF (DANAFF Talents) bao gồm sự tiếp tục của lớp học đào tạo “Ươm mầm tài năng” - chương trình đã thành công từ 2 kỳ trước và chương trình mới “Vườn ươm dự án”, phối hợp cùng Gặp gỡ mùa thu, chính thức ra mắt trong kỳ này. “Vườn ươm dự án” bao gồm Chợ dự án phim nghệ thuật châu Á và Chợ dự án phim Việt Nam ở tất cả thể loại.



Mục tiêu của DANAFF talents là phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho các tài năng điện ảnh của châu Á và Việt Nam hiện thực hóa những “bộ phim trên giấy”, đồng thời góp phần giúp họ bước những bước vững chắc trên con đường làm phim chuyên nghiệp.

NSX Trần Thị Bích Ngọc công bố 14 dự án phim “Vườn ươm dự án” tại Cannes. Ảnh: VFDA

Sau thời gian tuyển chọn, trong "Đêm Việt Nam" tại Cannes, DANAFF đã công bố 14 dự án phim cho hai hạng mục.

Ở hạng mục Dự án phim nghệ thuật (Art-house film project), các dự án được lựa chọn là: Another story about love and hope (đạo diễn Yanqi Chen, NSX Huihui Lou), The Balloon (đạo diễn Noor Imran Mithu Bangladesh, NSX Hàn Quốc Ssam Seonkyu Park), No money no honey (đạo diễn Etsen Chen, NSX Brendan Huang, Đài Loan, Trung Quốc), In between worlds (đạo diễn Dianna Cam Van Nguyen; NSX Karolina Davidova; Đồng sản xuất Guileume Dreyfus, Nguyễn Thi Xuân Trang, Việt Nam, CH Séc, Slovakia, Pháp), The young theorist club (đạo diễn Đàm Quang Trung, NSX Nguyễn Hoàng Triều, Việt Nam), Midnight Inn (đạo diễn Wang Chun Hong, NSX Ping Yu Chiu, Đài Loan, Trung Quốc) và Ghost of the currents (đạo diễn Itt Patipan, đồng đạo diễn Kalil Pitsuwan, NSX Papa Boontarig Thái Lan).



Với hạng mục Dự án phim thể loại (Genre Film Project) tiếp tục là sự góp mặt các nhà làm phim tiềm năng của Việt Nam qua các dự án phim: Flying cows (đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, NSX Nguyễn Hữu Thị Tường Vi), A little dream of me (đạo diễn Chung Chí Công, NSX Thuý NG), The best damn things (đạo diễn Quản Phương Thanh, nhà sản xuất Vincent Le), Broken being: Refuse to awake (đạo diễn Hải Quang Đăng, NSX Quynh Nhu Le) và The girl remains home alone (đạo diễn Hoàng Quốc Nhật, NSX Trần Thanh Vân), Trapped in Hell (đạo diễn Hung Tran, NSX Phan Gia Nhật Linh), The offering (đạo diễn Trịnh Quang Minh, NSX Bùi Lê Nhật Tiên).

Một số đạo diễn với thành tích quốc tế sẽ góp mặt trong vườn ươm dự án DANAFF năm nay như đạo diễn Yanqi Chen với Day Tripper, bộ phim đầu tay được giải thưởng lớn tại LHP Fribourg, đạo diễn Thái lan Itt Patiparn and Kalil Pittsuwan tại LHP Busan với Solids by the Seashore; đạo diễn nhiều kinh nghiệm Chung Chí Công với Nhắm mắt thấy mùa hè, Trời sáng rồi ra ngủ đi thôi...



Theo NSX Trần Thị Bích Ngọc - phụ trách “Vườm ươm dự án” của DANAFF, các dự án được lựa chọn được hướng dẫn và dẫn dắt bởi các nhà làm phim uy tín trong khu vực và thế giới. Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ những bộ phim thành công của mình, chia sẻ hiểu biết về xu thế và cách vận hành của thị trường hiện nay và cũng trực tiếp hướng dẫn các nhà làm phim trẻ trên từng dự án của mình, tìm cách thúc đẩy chúng phát triển theo hướng tốt nhất.

Bên cạnh đó, các đạo diễn/nhà sản xuất “Vươn ươm dự án” sẽ có cơ hội trình bày dự án của mình trước Hội đồng giám khảo. Đó là những nhà làm phim, những giám tuyển liên hoan phim quốc tế với uy tín được khẳng định. Hội đồng sẽ chọn ra các dự án xuất sắc nhất để trao giải thưởng, ghi nhận tiềm năng của dự án và nỗ lực của các nhà làm phim.

"Chúng tôi kỳ vọng Vườn ươm dự án không chỉ là nơi phát hiện những dự án tiềm năng mà còn là một không gian học hỏi, giao lưu, kết nối giữa các nhà làm phim trẻ và các nhà sản xuất, nhà đầu tư, nhà phát hành đang tìm kiếm những dự án mới mẻ và giàu triển vọng", NSX Trần Thị Bích Ngọc chia sẻ.

Với Giải Dự án xuất sắc nhất - Hạng mục Pitching Dự án phim nghệ thuật (Art-house Film Corner trị giá 8.000 euro sẽ được trao bởi Cinémas du Monde – quỹ hỗ trợ tài chính do CNC (Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp) quản lý. Đây là quỹ hỗ trợ các dự án hợp tác sản xuất phim điện ảnh quốc tế, góp phần thúc đẩy sự đa dạng văn hoá và hợp tác giữa các nhà làm phim quốc tế với ngành công nghiệp điện ảnh Pháp. Từ năm 2012 đến nay, Cinémas du Monde đã hỗ trợ hàng trăm bộ phim, nhiều phim trong số đó đã được trình chiếu tại các LHP quốc tế lớn như Cannes, Berlinale, Venice...

Giải Dự án xuất sắc nhất - Hạng mục Genre Project pitching, trị giá 4.000USD sẽ được DANAFF trao tặng cho dự án xuất sắc nhất. Giải thưởng này nhằm khích lệ các tiếng nói sáng tạo của các nhà làm phim trẻ Việt Nam, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển dự án của họ.

Giải thưởng là sự khẳng định cam kết của DANAFF trong việc nuôi dưỡng và đồng hành cùng thế hệ trẻ của điện ảnh Việt Nam.

Ngoài ra, Giải Mentorship bởi mylab – chương trình đào tạo và phát triển dự án được khởi xướng tại Malaysia, hợp tác với nhiều tổ chức điện ảnh và liên hoan phim tại châu Á sẽ trao tặng một giải thưởng Cố vấn dự án (Mentorship) kéo dài 3 tháng cho một dự án được lựa chọn. Mục tiêu của giải thưởng là hỗ trợ nhà làm phim phát triển dự án sâu hơn, kết nối họ với các nhà sản xuất quốc tế phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển trong khu vực và toàn cầu.

Quỳnh An