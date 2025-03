Giấy chứng nhận kết hôn được công bố

Chiều 25/3, Viện Garosero công bố giấy chứng nhận kết hôn của Kim Sae Ron do Sở Y tế New Jersey (Mỹ) cấp. Điều này đồng nghĩa thông tin về việc Kim Sae Ron kết hôn tại Mỹ có khả năng là sự thật. Tuy nhiên, chồng Kim Sae Ron phủ nhận cáo buộc lạm dụng hoặc ép buộc nữ diễn viên quá cố kết hôn. Anh cũng bác bỏ tin đồn Kim Sae Ron từng mang thai hoặc phá thai.

Theo người chồng, anh gặp Kim Sae Ron vào tháng 11/2024 thông qua một người quen chung. Mặc dù mối quan hệ tiến triển nhanh chóng dẫn đến đăng ký kết hôn ngày 12/1/2025, chỉ sau 4 lần gặp mặt, họ đã đồng thuận hủy bỏ hôn nhân do hành động bốc đồng về mặt cảm xúc, khó khăn do khoảng cách xa và sự khác biệt về tính cách. Điều này khác với tuyên bố của Lee Jin Ho, người trước đó cho biết cuộc hôn nhân diễn ra vào ngày 8/1.

Chồng Kim Sae Ron phản bác cáo buộc bạo hành

Đề cập đến cáo buộc bạo hành, người chồng giải thích nơi cư trú của anh tại New Jersey có tường mỏng và bất kỳ hành vi bạo lực nào đều có thể dẫn đến sự can thiệp của cảnh sát do khiếu nại về tiếng ồn.

"Ngôi nhà tôi đang sống tại Mỹ là một khu căn hộ yên tĩnh với cách âm rất kém. Nếu có hành vi bạo hành xảy ra, tầng dưới sẽ lập tức báo cáo. Ngoài ra, bạo hành ở Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng", anh phân trần.

Người chồng khẳng định đối xử với Kim Sae Ron chu đáo trong thời gian cô ghé thăm, đặc biệt khi cô mệt mỏi sau những chuyến bay dài. Anh sẵn sàng để bất kỳ ai có bằng chứng về hành vi bạo hành đứng ra tố cáo và hứa sẽ hợp tác đầy đủ với mọi cuộc điều tra.

Giấy chứng nhận kết hôn của Kim Sae Ron được Viện Garoseon đăng tải. Ảnh: KB

Đáp trả cáo buộc kiểm soát và giám sát

Người chồng phủ nhận cáo buộc kiểm soát hoặc giám sát Kim Sae Ron. Theo lời anh, cả hai tự nguyện chia sẻ mật khẩu điện thoại và mạng xã hội, thậm chí viết những thỏa thuận nhỏ nhằm xây dựng niềm tin trong mối quan hệ từ xa.

"Do có mối quan hệ từ xa, chúng tôi không hạn chế quyền truy cập vào điện thoại di động và tài khoản mạng xã hội của nhau. Thực tế, Kim Sae Ron đã sử dụng điện thoại của tôi để liên hệ với mọi người nhiều lần và chúng tôi tự do chia sẻ mật khẩu với nhau để xây dựng lòng tin", anh giải thích.

Bác bỏ tin đồn mang thai và phá thai

Đáp lại tin đồn về việc mang thai và phá thai, người chồng cho biết mối quan hệ họ chỉ trở nên nghiêm túc vào cuối tháng 11/2024, khiến dòng thời gian cho những tin đồn như vậy trở nên phi logic. Theo anh, Kim Sae Ron không có ý định sinh con và đã dùng biện pháp tránh thai trong suốt thời gian họ bên nhau.

Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun. Ảnh: KB

Cân nhắc hành động pháp lý

Cuối cùng, người chồng phủ nhận việc cưỡng hôn. Anh nhấn mạnh việc hủy bỏ hôn nhân là quyết định đồng thuận và thậm chí còn giữ một lá thư viết tay từ Kim Sae Ron phản ánh hành trình cảm xúc của họ.

Theo tiết lộ, ngày 18/3/2025, một người liên hệ ẩn danh với người chồng, tự xưng là người quen của Kim Sae Ron. "Tôi nói chuyện vì tin họ là người tôi biết nhưng họ nói dối là anh họ của cô ấy và cố khiêu khích tôi nhiều lần", anh cho biết. Khi anh đe dọa kiện, người này lập tức ngừng liên lạc.

Hiện người chồng đang cân nhắc hành động pháp lý chống lại những ai lan truyền thông tin sai lệch, thao túng câu chuyện hoặc thu thập dữ liệu cá nhân bất hợp pháp.

Tranh cãi xung quanh mối quan hệ Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun tiếp tục diễn ra với những diễn biến mới, khiến trọng tâm câu chuyện không còn là của 2 diễn viên như lúc đầu.

