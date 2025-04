Tháng 5 năm nay, những tên tuổi hàng đầu thể thao mạo hiểm thế giới sẽ cùng hội ngộ trong một show diễn tại Cát Bà - show Jetski bắn pháo hoa hoành tráng hàng đầu thế giới “Bản Giao Hưởng Đảo Xanh” - Symphony of the Green Island do Sun Group đầu tư gần 200 tỷ đồng. Đứng sau siêu phẩm này là những tên tuổi hàng đầu thế giới: H2O Events - Đơn vị sản xuất show trình diễn nước kết hợp pháo hoa hàng đầu thế giới và LaserVision - Đơn vị nức tiếng toàn cầu với những đại tiệc trình diễn nước, âm thanh và ánh sáng, trong đó nhiều công trình ghi nhận kỷ lục Guinness thế giới như show diễn “Imagine" tại Dubai Festival City (Dubai) hay “Wonder Full” tại Marina Bay Sands (Singapore)...

Khung cảnh show rực rỡ xuất hiện trong bảng phân cảnh mới được hé lộ

Mới đây, LaserVision đã hé lộ một số hình ảnh bảng phân cảnh gây tò mò. Trong đó, sân khấu của show hiện lên như một thế giới huyễn mộng, nơi nước, ánh sáng, âm nhạc và lửa quyện vào nhau để kể nên một câu chuyện không lời giữa lòng đại dương.

Đây là lần đầu tiên công chúng được thấy những phác họa tạo hình - những nét bút “thai nghén” cho một tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn.

Nàng tiên hạc - biểu tượng vươn mình từ sóng nước

Trung tâm của màn trình diễn sẽ là nàng tiên hạc Cát Bà - hình tượng kết tinh giữa chất liệu bản địa và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết của Cát Bà, nhân vật nàng tiên được tạo hình với đôi cánh xoè rộng, thân áo ánh ngọc, đầu đội vương miện, tay cầm trượng phát sáng.

Những nàng tiên hạc xuất hiện trung tâm xuyên suốt show

Không nhờ đến kỹ xảo điện ảnh trong các bộ phim bom tấn, nàng tiên trong show diễn sẽ thực sự lướt trên mặt nước bằng ván jetsurf, hòa quyện vào không gian ánh sáng, âm nhạc, nước và pháo hoa để dẫn dắt toàn bộ chương trình - gợi mở hành trình kết nối khán giả với dòng chảy của thời gian theo thuyết Ngũ hành.

Khi trình diễn thể thao trở thành nghệ thuật sân khấu

Điểm đặc biệt của Bản Giao Hưởng Đảo Xanh là khả năng chuyển hoá các môn thể thao nước tốc độ cao - jetski, jetsurf, flyboard - thành một loại hình sân khấu nghệ thuật.

Trong các phân đoạn có sự xuất hiện của nàng tiên hạc được hé lộ, cả mặt biển sẽ như bừng tỉnh. Dàn vận động viên đẳng cấp thế giới đồng loạt nhập cuộc, tạo thành một đội hình trình diễn quy mô với những đường xoáy jetski cắt mặt sóng, những cột nước flyboard vút thẳng lên bầu trời hay những cánh quạt ánh sáng vẽ thành vòng xoay khổng lồ giữa không trung. Nàng tiên hạc không đứng ngoài chuyển động ấy, mà hoà vào dòng trình diễn như một mắt xích trung tâm. Chuyển động của nàng sẽ là cú huých cho các hiệu ứng laser bung toả. Từng điệu xoay người là một nhịp ngắt để pháo hoa bung lên.

Show diễn được thể hiện như một màn trình diễn nghệ thuật

Đây là dạng trình diễn đòi hỏi kỹ năng thể thao chuyên nghiệp nhưng được biên đạo như một màn trình diễn nghệ thuật - nơi con người hoà hợp với thiên nhiên.

Những nhà sáng tạo của LaserVision gọi đó là “trình diễn không ranh giới” - khi không còn rào cản giữa kỹ thuật, công nghệ và cảm xúc. Chỉ qua vài khung hình hé lộ, có thể thấy rõ “tham vọng” của Bản Giao Hưởng Đảo Xanh: không dừng ở việc đẹp, mà hướng tới việc truyền cảm xúc bằng thị giác. Không lời thoại, không ngôn ngữ, chỉ có ánh sáng, nước, lửa và nhịp điệu kể chuyện.

Một “vũ trụ” trình diễn được lập trình đến từng tích tắc

Đằng sau bức tranh thị giác mãn nhãn ấy là một hệ thống công nghệ trình diễn thuộc hàng hiện đại nhất hiện nay. Hơn 200 thiết bị chiếu sáng công suất lớn, 10 hệ thống laser đa sắc cùng 192 loa công suất cao sẽ được bố trí trên 16 tháp âm thanh bao phủ toàn bộ không gian mặt nước.

Công nghệ trình diễn hiện đại bậc nhất thế giới

Tất cả các lớp hiệu ứng - từ ánh sáng, âm thanh, pháo hoa cho đến đài phun nước - đều được điều khiển đồng bộ chính xác tới từng khung hình, nhờ vào sự hỗ trợ của những nền tảng điều khiển hàng đầu thế giới như grandMA3, Pangolin Beyond và Medialon. Dữ liệu được truyền qua hệ thống kết nối tốc độ cao, cho phép các hiệu ứng sống động được triển khai mượt mà trên sân khấu mặt nước rộng tới 50.000m².

Không chỉ là một show diễn - đây là một “vũ trụ trình diễn” được lập trình công phu, nơi từng chuyển động, từng nhịp sáng đều được tính toán để chạm tới cảm xúc người xem.

Nếu những phân cảnh đầu tiên đã đủ sức khiến khán giả dừng lại thật lâu, thì toàn bộ bản giao hưởng nơi đảo xanh tới đây - khi cất lên giữa biển trời - chắc chắn sẽ là trải nghiệm đáng giá nhất mùa hè này ở Cát Bà.

Lệ Thanh