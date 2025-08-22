Đặc quyền sống - nghỉ dưỡng - giải trí bên vịnh di sản

Được quy hoạch trên diện tích lên tới 324ha với tầm nhìn đầu tư dài hạn của chủ đầu tư Sun Group, Sun Elite City hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của vùng vịnh di sản Hạ Long. Mô hình đô thị nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort City) mà dự án theo đuổi được kỳ vọng sẽ thành công rực rỡ như những hình mẫu tại Singapore, Dubai hay Las Vegas.

Điểm đặc biệt trong quy hoạch của Sun Elite City chính là sự hài hòa giữa kiến trúc đô thị hiện đại với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của vịnh Hạ Long. Các công trình trong dự án được những đơn vị hàng đầu thế giới thiết kế tỉ mỉ nhằm tối ưu tầm nhìn ra vịnh di sản, đồng thời tạo nên một tổng thể đô thị ấn tượng, hiện đại và là biểu tượng của sự phồn vinh.

Nhằm đảm bảo sự liền mạch của các hạng mục trong “đại dự án”, hệ thống giao thông được chủ đầu tư thiết kế thông minh, xây dựng các trục đường rộng rãi, kết nối các phân khu chức năng với nhau. Hệ thống công viên, tiện ích và đường dạo bộ được thiết lập khoa học, tạo nên môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

“Để trở thành đô thị nghỉ dưỡng phức hợp tiên phong tại Việt Nam, hệ sinh thái an cư - nghỉ dưỡng - giải trí của dự án được kiến thiết thành một “vũ trụ” hoàn chỉnh với các phân khu chức năng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân và du khách”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Trong đó, tổ hợp Sun Centro Town - được mệnh danh là “trái tim” của Sun Elite City - nổi bật với các tòa tháp căn hộ cao tầng có thiết kế hiện đại, sở hữu tầm nhìn panorama hướng về phía vịnh Hạ Long. Mỗi căn hộ được thiết kế thành không gian sống lý tưởng của cư dân tinh hoa. Các tiện ích đa dạng, gồm: Clubhouse đầy đủ tiện nghi như phòng họp, phòng tiệc, khu vực thư giãn... đáp ứng nhu cầu giao lưu, kết nối của cộng đồng cư dân; bể bơi vô cực, khu vườn trên cao, phòng gym, khu vui chơi trẻ em... đảm bảo cuộc sống tiện nghi cho cư dân ở mọi lứa tuổi.

Không thể không kể đến Tổ hợp công viên Sun World Ha Long đẳng cấp với các trò chơi giải trí hấp dẫn, tạo nên điểm đến hấp dẫn không chỉ cho cư dân mà cả du khách. Đặc biệt, các tổ hợp khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp như Oakwood Ha Long cùng Cảng tàu khách quốc tế hiện đại mang đến dịch vụ 5 sao đẳng cấp, biến Sun Elite City thành địa điểm nổi tiếng về lưu trú cho du khách.

Hệ sinh thái tích hợp liên hoàn

Sun Elite City tạo sự kết nối liên hoàn giữa các phân khu chức năng với nhau, giữa những công trình biểu tượng đã được Sun Group kiến tạo tại Bãi Cháy với những công trình sẽ được kiến tạo trong tương lai. Tất cả các mảnh ghép của đại đô thị đều được kết nối, tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể dễ dàng “chuyển đổi” giữa các không gian sống, làm việc, nghỉ dưỡng và du lịch - giải trí.

Hệ thống giao thông chính được thiết kế thông minh, kết hợp với hệ thống đường dạo bộ, đường nội khu để cư dân có thể di chuyển dễ dàng từ khu căn hộ đến các trung tâm thương mại, công viên chủ đề, khu phố đêm hay quảng trường lễ hội, bến du thuyền… Không gian công viên, bãi biển, đường dạo bộ không chỉ là cảnh quan tiện ích mà còn là điểm kết nối cộng đồng cư dân thư giãn, tập luyện thể thao… Các trung tâm mua sắm, ẩm thực, giải trí hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục... tại Sun Elite City thiết lập tiêu chuẩn cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp.

Đặc biệt, Sun Elite City còn tích hợp yếu tố du lịch - giải trí vào không gian sống, tạo nên môi trường sống năng động, trẻ trung với nhiều hoạt động lễ hội mới mẻ diễn ra liên tục trong năm. Cư dân có thể tận hưởng không khí này ngay tại nơi sinh sống. Đó là Quảng trường Sun Carnival nổi tiếng - điểm hẹn vui chơi, giải trí, văn hóa nghệ thuật với các sự kiện lớn của Quảng Ninh; Vịnh pháo hoa với màn trình diễn nghệ thuật vẽ lên bầu trời, góp phần tạo sức sống cho cả khu đô thị.

“Sun Elite City được phát triển theo mô hình "all-in-one", đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên quần thể đô thị du lịch bền vững. Khi được đầu tư và vận hành bởi các đơn vị uy tín, dự án không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn gia tăng niềm tin cho khách hàng cũng như nhà đầu tư, mở ra triển vọng phát triển dài hạn cho BĐS nghỉ dưỡng tại khu vực này”, ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận định.

Hội đủ các điều kiện của mô hình đô thị nghỉ dưỡng phức hợp tại Việt Nam, Sun Elite City chính là điểm đến giao thương - an cư - du lịch hấp dẫn trong tương lai, góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng của Quảng Ninh trong bối cảnh mới.

