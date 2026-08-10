Lễ ký kết MoU diễn ra tại Đại học New South Wales (UNSW), Australia với sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Việt Nam. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Đây là lần đầu tiên, một viện nghiên cứu của Việt Nam đạt được thỏa thuận hợp tác về công nghệ lõi y sinh với viện nghiên cứu hàng đầu của Australia. Viện RNA trực thuộc Đại học New South Wales (Australia), thành viên Group of Eight - nhóm các đại học nghiên cứu hàng đầu nước này.

Thỏa thuận đặt nền móng cho quan hệ hợp tác dài hạn giữa hai bên trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ RNA, nghiên cứu tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng và chuẩn bị năng lực sản xuất các sản phẩm y sinh dựa trên nền tảng RNA.

Giai đoạn đầu, hai bên dự kiến triển khai các chương trình đào tạo thực hành tại Australia, trao đổi chuyên gia, xây dựng quy trình nghiên cứu, từng bước phát triển năng lực thiết kế, tổng hợp, tinh sạch, kiểm soát chất lượng và đóng gói RNA. Trên cơ sở đó, các nghiên cứu tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng đối với sản phẩm y sinh dựa trên nền tảng RNA có thể từng bước được triển khai tại Việt Nam.

Các chuyên gia Viện RNA giới thiệu Phòng thí nghiệm và Trung tâm tiền lâm sàng - nơi đang thực hiện nghiên cứu y sinh phát triển thuốc, vắc xin thế hệ mới. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Viện Nghiên cứu RNA thuộc Đại học New South Wales của Australia đang hướng đến nghiên cứu, phát triển vắc xin mRNA phòng cúm và vắc xin ung thư cá thể hóa cho ung thư phổi, đại trực tràng, từng bước làm chủ chuỗi công nghệ lõi RNA - nền tảng của nhiều vắc xin, thuốc sinh học và liệu pháp điều trị thế hệ mới.

Đây cũng là những nền tảng khoa học mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh quan tâm, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế chuyên sâu trong nhiều năm nay như vắc xin ung thư và vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney đánh giá cao việc Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Viện Nghiên cứu RNA đạt được thỏa thuận hợp tác khoa học quan trọng, ký kết hợp tác vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, cho thấy quan hệ giữa hai nước đang được chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể giữa các tổ chức trong những lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược.

“Việc tăng cường năng lực nghiên cứu và công nghệ trong nước ở những lĩnh vực mới như RNA không chỉ có ý nghĩa với phát triển khoa học mà còn giúp Việt Nam nâng cao khả năng sẵn sàng, năng lực ứng phó trước những thách thức y tế công cộng trong tương lai”, ông Tùng nhận định.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

RNA (axit ribonucleic) là phân tử sinh học có vai trò truyền tải thông tin di truyền trong tế bào. Nếu DNA được ví như “bản thiết kế” thì RNA là “người đưa bản thiết kế vào sản xuất”, hướng dẫn tế bào tạo ra các protein cần thiết cho hoạt động sống.

GS. Pall Thordarson - Giám đốc Viện Nghiên cứu RNA, đánh giá Việt Nam đang có cơ hội trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ RNA tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ định hướng phát triển công nghệ RNA thông qua các chính sách gần đây, trong đó có Quyết định 1657/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo GS. Pall, Viện Nghiên cứu RNA mang đến năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ RNA, trong khi đó Viện Nghiên cứu Tâm Anh cùng Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC có nền tảng để đưa công nghệ vào nghiên cứu và phát triển thực tế tại Việt Nam.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phát triển hệ sinh thái y tế công nghệ cao với nhiều robot hiện đại. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

“Giá trị của hợp tác không chỉ nằm ở chuyển giao công nghệ mà còn ở việc cùng tạo ra dữ liệu và giải pháp phù hợp với đặc điểm bệnh tật của người Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”, GS. Pall nói.

Trước mắt, Viện Nghiên cứu RNA đề xuất hai hướng chương trình trọng điểm: phát triển vắc xin mRNA phòng cúm cho Việt Nam và phát triển mẫu vắc xin ung thư cá thể hóa cho bệnh nhân ung thư phổi hoặc đại trực tràng.

Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC có nền tảng để đưa công nghệ RNA vào nghiên cứu và phát triển thực tế tại Việt Nam. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Theo BS. Phương Lễ Trí - Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, đây là lần đầu tiên Việt Nam tiếp cận mô hình phát triển RNA theo chuỗi hoàn chỉnh, kết nối từ nghiên cứu nền tảng, phát triển công nghệ, đánh giá tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng đến chuẩn bị năng lực sản xuất trong nước. Hợp tác mở ra cơ hội để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ RNA - nền tảng chiến lược của nhiều loại vắc xin, thuốc sinh học và liệu pháp điều trị thế hệ mới.

Từ ngày 9-12/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia, trong bối cảnh hai nước tiếp tục cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, nhất là trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

(Nguồn: Viện Nghiên cứu Tâm Anh)