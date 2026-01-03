Nguồn cơn đến từ bài viết dài từ tài khoản N.D.A.H - người chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra tại suất chiếu 15h45 phim Ai thương ai mến ở rạp CGV Mac Plaza (Machinco), Hà Nội ngày 1/1/2026.

CGV hiện có hệ thống rạp chiếu lớn nhất cả nước.

Bạn N.D.A.H cho biết một khán giả nam đã xúc phạm nặng nề các thành viên trong gia đình gồm 4 phụ nữ, trong đó có cả người già và trẻ nhỏ, khi họ lên tiếng nhắc nhở vì nam thanh niên liên tục ra vào và chạm vào ghế của họ. Điều đáng nói, dù bạn N.D.A.H đã liên hệ với quản lý rạp nhưng vụ việc đã bị bỏ qua với lý do "không có căn cứ xử phạt" do không thấy khán giả nam chửi bới. Sau đó, khán giả kia đã bỏ về trước khi buổi chiếu kết thúc.

N.D.A.H cho hay quản lý rạp không có bất cứ động thái nào với khán giả vi phạm quy chế ở rạp chiếu, những khán giả bị xúc phạm không được giải quyết thỏa đáng và quản lý rạp nói sẽ chỉ xử lý khi cơ quan chức năng vào cuộc khiến mọi người bức xúc.

Bài đăng của N.D.A.H nhận 43 nghìn lượt thích, 2,1 nghìn bình luận và 5,1 nghìn lượt chia sẻ, hầu hết thất vọng với cách ứng xử của ban quản lý rạp và yêu cầu CGV phải lên tiếng xin lỗi và có hành động thoả đáng.

CGV xin lỗi dưới bài đăng của khách hàng phản ánh vụ việc và vẫn im lặng trên fanpage gần 5 triệu người theo dõi.

Cinemas Vietnam sau đó đã phản hồi ở phần bình luận dưới bài đăng của khách hàng N.D.A.H với nội dung như sau: "CGV chân thành xin lỗi về trải nghiệm không thoải mái của quý khách tại rạp. Là đơn vị cung cấp dịch vụ, CGV luôn đặt ưu tiên cao nhất vào việc đảm bảo môi trường xem phim an toàn, văn minh và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đang nghiêm túc rà soát lại toàn bộ sự việc và tiếp tục chủ động liên hệ với các khách hàng liên quan để lắng nghe và có hướng xử lý phù hợp.

Liên quan đến dữ liệu camera, CGV thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật và chỉ cung cấp khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan chức năng. Trong trường hợp các khách hàng trực tiếp bị ảnh hưởng mong muốn phản ánh hoặc tố cáo sự việc, CGV sẵn sàng tiếp nhận thông tin và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định. Một lần nữa, CGV xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn quý khách đã phản ánh sự việc để chúng tôi có cơ hội hoàn thiện hơn".

Tuy nhiên, phần trả lời này vẫn không xoa dịu được dư luận với gần 2 nghìn người thả biểu cảm phẫn nộ, cho rằng cách xử lý vẫn chưa ổn. Phần đông cho rằng với cách làm như vậy bất cứ ai đi xem phim cũng có thể trở thành nạn nhân của những vụ bạo lực tinh thần như vậy. Thêm vào đó, qua sự việc, khán giả mong muốn CGV phải có hành động chấn chỉnh lại quy định của rạp để bảo vệ khách hàng.