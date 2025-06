Ngành bán lẻ đang chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm đặt lợi ích và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu. Chẳng hạn, các chuỗi siêu thị lớn triển khai hệ thống thanh toán không tiền mặt như mã QR, ví điện tử để giảm thời gian chờ đợi, tăng tính tiện lợi; nhà bán lẻ dùng công nghệ thực tế ảo hoặc thực tế tăng cường để hỗ trợ khách hàng thử quần áo trên không gian ảo.

Nhiều cửa hàng còn ứng dụng phân tích dữ liệu lớn để hiểu rõ hơn về hành vi mua sắm của khách hàng, từ đó cá nhân hóa các chương trình khuyến mãi, gợi ý sản phẩm phù hợp, hoặc tối ưu hóa bố cục cửa hàng, tạo ra trải nghiệm mua sắm được "may đo" riêng cho từng người.

Phiếu giảm giá truyền thống rất dễ bị làm giả, gây thiệt hại cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Ảnh: Multichannel Merchant

Để nâng cao sự hài lòng và gắn kết của khách hàng trong kỷ nguyên số, các nhãn hàng cũng chú trọng đến đổi mới phiếu giảm giá (voucher) theo hướng an toàn, hiện đại hơn. Hệ thống voucher kỹ thuật số truyền thống tồn tại một số vấn đề như dễ làm giả dẫn đến gian lận voucher, thiếu minh bạch trong giao dịch, hạn chế khả năng tương tác.

Theo ước tính, gian lận phiếu giảm giá có thể gây thiệt hại từ 300 đến 600 triệu USD mỗi năm cho ngành bán lẻ riêng tại Mỹ. Một trong những vụ lớn nhất từng bị phát hiện liên quan đến Lori Ann Talens và chồng, Pacifico Talens Jr.. Cả hai điều hành đường dây sản xuất và bán phiếu giảm giá giả mạo, gây tổn thất khoảng 31,8 triệu USD cho các nhà bán lẻ, nhà sản xuất trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020. Năm 2021, Lori Ann bị kết án 12 năm tù, còn Pacifico nhận 7 năm tù.

Do đó, nhiều công nghệ mới, bao gồm chuỗi khối (blockchain), đã được các nhà bán lẻ ứng dụng với hi vọng xử lý triệt để tình trạng này. Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ đơn thuần mà còn là một cam kết về sự minh bạch và an toàn cho người tiêu dùng.

Ứng dụng blockchain sẽ giảm được tình trạng gian lận phiếu giảm giá so với hình thức truyền thống. Ảnh: TLJ

Tại Việt Nam, một chuỗi bánh ngọt đã hợp tác với SmartOSC và Ava Labs để ứng dụng blockchain giúp nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và mở rộng tiện ích. Thông qua đó, khách hàng được hưởng lợi trực tiếp từ việc đổi thưởng các voucher kỹ thuật số trên nền tảng blockchain. Mỗi voucher trên blockchain sẽ là một tài sản số duy nhất, được ghi nhận an toàn trên sổ cái phân tán. Điều này giúp ngăn chặn hoàn toàn tình trạng gian lận, đảm bảo rằng mọi giao dịch đều minh bạch và không thể thay đổi.

Với tốc độ xử lý giao dịch gần như tức thì của nền tảng blockchain Avalanche, hệ thống voucher không còn gặp tình trạng tắc nghẽn, mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng ngay cả khi có lượng lớn giao dịch đang thực hiện.