Thiết kế chú trọng sự gắn kết cộng đồng

Trong xu thế phát triển tất yếu của các thành phố lớn, khi sự “mất kết nối” trong cộng đồng gia tăng, đi kèm các vấn đề về sức khỏe và tinh thần của cư dân đô thị… thì “khuyến khích phát triển sự gắn kết cộng đồng” đã trở thành từ khoá cho mục tiêu thay đổi tại các đô thị lớn trên thế giới. Thành phố New York đã cải tiến đường tàu điện trên không thành con đường mang tên High Line với cây xanh, vườn rau, vườn thảo mộc, vườn cây ăn trái cùng các khu vực dành cho hoạt động cộng đồng như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật….; Paris hướng đến mục tiêu trở thành đô thị 15 phút và xanh nhất châu Âu vào 2030.

Không nằm ngoài trào lưu của thế giới, với mục tiêu tạo nên cộng đồng tinh hoa, năng động và có sự gắn kết chặt chẽ cùng nhau, ngay từ khâu thiết kế, Gem Park đã hướng đến lối sống thời thượng đầy thư thái này. Nhằm đưa trải nghiệm sống của cư dân lên một tầm cao mới, các kiến trúc sư Hàn Quốc của N.H.O đã đặt nhiều tâm huyết vào bản thiết kế mới của Hi Pavilion - “trái tim” của Gem Park.

Hi Pavilion - “viên kim cương” xinh đẹp giữa lòng Gem Park. Ảnh phối cảnh: N.H.O

“Đây là nơi cư dân Gem Park dễ dàng gặp gỡ, trò chuyện và hãnh diện khi tiếp đãi bạn bè. Tạo điều kiện cho cư dân tìm thấy niềm vui nơi mình sinh sống, mối quan tâm chung, sẻ chia sở thích cũng là cách chúng tôi kiến tạo một cộng đồng cư dân tinh hoa với những giá trị bền vững”, ông InYeob Jo - Phó Giám đốc Dự án nói về tầm quan trọng của Hi Pavilion đối với Gem Park.

Không chỉ là một thiết kế độc đáo, bậc ngồi công cộng còn tạo ra một không gian mở đầy thân thiện. Với chất liệu gỗ composite màu nâu ấm áp, mỗi bậc ngồi được thiết kế rộng rãi, giúp cư dân có thể thoải mái duỗi chân, tựa lưng hoặc thư giãn sau một ngày bận rộn. Các bậc cao dần lên như một khán đài nhỏ, cho phép tầm nhìn bao quát hơn, giúp cư dân dễ dàng hóng làn gió mát lành, đắm mình vào không gian mở và tận hưởng khung cảnh cây xanh, hồ nước, hay ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống.

Ban ngày, đây là nơi lý tưởng để đọc sách, trò chuyện, hoặc đơn giản là tận hưởng bầu không khí yên bình. Khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng âm dưới bậc ngồi tạo nên một khung cảnh lung linh, biến khu vực này thành một “chill-out spot” hoàn hảo, nơi bạn có thể ngồi thư thái, nhâm nhi ly cà phê hoặc tán gẫu cùng bạn bè trong không gian hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Vừa thêm tự do cho bố mẹ vừa tăng gắn kết gia đình

Trong lòng Hi Pavilion được phân chia thành hai khu vực chính, bao gồm khu tắm - xông hơi và khu vui chơi trẻ em, được bố trí hợp lý và tối ưu theo công năng, dựa trên vị trí của Pavilion trong tổng thể không gian Gem Park.

Toàn cảnh Hi Pavilion và hồ bơi điện phân muối nhìn từ trên cao. Ảnh phối cảnh: N.H.O

Khu vực tắm - xông hơi cạnh hồ bơi điện phân muối 500m². Sau khi bơi lội, cư dân có thể dễ dàng di chuyển vào khu vực này để tắm tráng, thay đồ hoặc thư giãn với phòng xông hơi. Điều này tạo nên một quy trình trải nghiệm tiện lợi và liền mạch, giúp cư dân tận hưởng tối đa các tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Sự kết nối liền mạch giữa khu vực tắm - xông hơi và khu vui chơi trẻ em không chỉ mang đến sự thuận tiện cho cư dân mà còn tạo điều kiện lý tưởng để gia đình tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn cùng nhau. Khu vực vui chơi trẻ em tích hợp các trò chơi thông minh và an toàn dành cho các bé ở độ tuổi nhi đồng như nhảy ô, cầu trượt thấp, luồn ống... Và ngay cạnh phòng trò chơi là khu vực sảnh đợi cho người lớn với ghế ngồi thoải mái, giúp bố mẹ có thể tranh thủ làm việc, đọc sách, lướt web trong khi con họ say mê khám phá các trò chơi thách thức trí thông minh bên trong.

Gia đình tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn cùng nhau tại khu vực tiện ích của Gem Park. Ảnh phối cảnh: N.H.O

Thêm không gian cho sự phát triển cá nhân

“Tôi thích cảm giác nghỉ dưỡng khi về nhà. Gem Park có nhiều chỗ để ngồi thư giãn sau một ngày đầy áp lực”, anh Quang Thái - một bác sĩ ngoại khoa nhận xét.

Còn chị Quỳnh Anh, một chuyên gia tài chính bày tỏ sự yêu thích với bản thiết kế của Hi Pavilion: “Giữa trung tâm thành phố náo nhiệt, một Hi Pavilion thế này thật là hữu ích, nhất là khi con người hiện đại đứng trước nhiều bài toán nan giải trong mối quan hệ giữa bản thân và xã hội. Hi Pavilion là nơi lý tưởng để những hàng xóm chưa quen trở thành bạn hữu, chưa thân trở thành thân thiết vì cùng đam mê, sở thích”.

“Tiện ích công cộng cho thấy đẳng cấp thực sự của một khu chung cư. Tất cả trong một, đó là điều mà những người muốn sống nhiều hơn trong một khoảnh khắc ưu tiên lựa chọn”, anh Trần Bảo Toàn - một kỹ sư IT tiết lộ lý do yêu thích Gem Park.

Hi Pavilion phân chia khoa học, tối ưu theo công năng sử dụng, dựa trên vị trí của Hi Pavilion trong tổng thể không gian Gem Park. Ảnh phối cảnh: N.H.O

Đặc biệt, khi cần một nơi yên tĩnh, thoáng mát để nhâm nhi món đồ uống yêu thích ở tầm cao 3,5m so với mặt đất, cư dân có thể đến quầy bar tại Hi Pavilion với những chiếc ghế nệm đầy thư giãn giữa đa tầng sắc xanh của cây cối bao quanh. Các chuyên gia thiết kế cảnh quan Gem Park - Công ty ADU cho biết, để tăng trải nghiệm resort cho Hi Pavilion, các loại cây bên trong và bên ngoài được tuyển lựa rất kỹ càng theo tiêu chí: kiểu dáng trang nhã, màu sắc và hương thơm để cung cấp những góc nhìn mãn nhãn cùng không khí tươi mát, thơm tho cho người thưởng ngoạn.

Nhờ vào sự phân chia hợp lý này, Hi Pavilion hứa hẹn không chỉ là một công trình tiện ích mà còn là một không gian sống động, đa chức năng, tối ưu trải nghiệm cho mọi cư dân Gem Park.

Thu Hằng