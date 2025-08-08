Sau gần 2 năm thi công, dự án cao tốc Hoà Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.
Ghi nhận của VietNamNet ngày 7/8, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5km, qua TP Đà Nẵng, đang bước vào giai đoạn nước rút để thông xe kỹ thuật tuyến chính theo kế hoạch vào ngày 19/8.
Tại công trường, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục. Cùng với mặt đường, các hạng mục an toàn giao thông như dải phân cách, hệ thống chống chói, hộ lan... cũng đang được lắp đặt đồng bộ.
Theo đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), đến nay sản lượng thực hiện tại dự án cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan đạt gần 82% giá trị hợp đồng, riêng tuyến chính đã hoàn thành 98%. Gần 1km mặt đường cuối cùng đang được thảm nốt và dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần. Đồng thời, các tổ thi công đang lắp đặt biển báo, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan tôn sóng, sơn đường...
Cùng với đó, tuyến đường gom dài hơn 20km chạy song song tuyến cao tốc cũng đang được triển khai. Đây là hạng mục quan trọng nhằm bảo đảm kết nối, phục vụ đi lại cho người dân khu vực trong quá trình khai thác tuyến chính.
Hình ảnh cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang gấp rút về đích: