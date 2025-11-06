Khai thác hơn 4,4 triệu tấn tài nguyên 333 khi chưa được cho phép

Sở NN&MT Ninh Bình đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình (Công ty Vissai Ninh Bình) 80 triệu đồng do có hành vi vi phạm trong khai thác tài nguyên.

Mỏ đá vôi Ao Bèo nơi được xác định doanh nghiệp khai thác hơn 4,4 triệu tấn tài nguyên khi chưa được cho phép

Cụ thể, từ năm 2017 đến hết ngày 30/6/2025, Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình đã khai thác một phần đá vôi thuộc khối tài nguyên 2-333 với khối lượng 4.440 nghìn tấn (4,44 triệu tấn-PV) tại mỏ đá (mỏ đá vôi Ao Bèo-PV) thuộc xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Mỏ đá này được cấp phép theo giấy phép khai thác khoáng sản số 2954/GP-BTNMT ngày 22/12/2016 (nay là Bộ NN&MT) và được điều chỉnh tại Quyết định số 2187/QĐ-BNNMT ngày 19/6.

Công ty cũng đã chấm dứt việc khai thác tại khối tài nguyên 2-333 từ ngày 1/7.

Sở NN&MT Ninh Bình xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình khi khai thác tài nguyên chưa được cho phép

Theo cơ quan chức năng khối tài nguyên 333 là phần tài nguyên được đánh giá khái quát, xác định sơ bộ về hình dạng, thế nằm, sự phân bố các thân khoáng... Khối tài nguyên 333 chưa đủ độ tin cậy về mặt địa chất để khai thác, và các khối tài nguyên này thường nằm xen kẹp với các khối trữ lượng trong không gian được cấp phép (lẫn trong đá-PV).

Do đó, trong thực tế, khi khai thác doanh nghiệp bắt buộc phải bóc đi các khối tài nguyên 333 để tiếp cận khai thác được khối trữ lượng.

Cơ quan chức năng xác định khối tài nguyên 333 chưa đủ độ tin cậy về mặt địa chất để khai thác

Theo Sở NN&MT Ninh Bình, Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình đã tự nguyện khai báo, thành thật về hành vi vi phạm, và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình phát hiện vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính.

Ghi nhận của PV, vào ngày 29/10, tại mỏ đá vôi Ao Bèo, hoạt động khai thác vẫn diễn ra bình thường với hàng chục xe ô tô tải trọng lớn (Howo) ra vào lấy hàng, nhiều máy xúc xúc hàng lên xe, nhiều công nhân có mặt ở khai trường...

Hoạt động nhộn nhịp tại khu mỏ đá.

Truy thu hơn 6,1 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Theo báo cáo của Sở NN&MT Ninh Bình, thẩm quyền cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu xi măng thuộc Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT). Việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia.

Cũng theo quy định, đá vôi xi măng, sét xi măng, dolomit, và nước khoáng thuộc khoáng sản nhóm II và thuộc thẩm quyền của Bộ NN&MT quản lý. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, theo quy định của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực NN&MT, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ NN&MT trong quản lý khoáng sản nhóm II.

Sở NN&MT đã trình UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị truy thu hơn 6,1 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Đến ngày 23/9, Sở NN&MT Ninh Bình nhận bàn giao các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khoáng sản nhóm II thuộc thẩm quyền của Bộ NN&MT từ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để quản lý.

Để xử lý triệt để hành vi vi phạm, Sở NN&MT Ninh Bình đã rà soát tính bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với việc sử dụng phần tài nguyên 2-333 và đã trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã ký quyết định ngày 28/10, phê duyệt bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, yêu cầu Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình phải nộp số tiền hơn 6,1 tỷ đồng cho khối lượng khoáng sản hơn 4,4 triệu tấn đã khai thác.

Mỏ đá này từng bị xử phạt hành chính do đã có hành vi lấn đất.

Sở NN&MT Ninh Bình đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Bình thực hiện việc kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình.

Được biết, trước đó vào tháng 4/2025, UBND huyện Gia Viễn trước đây đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình số tiền 150 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm lấn đất từ năm 2018 với diện tích 8.656 m² (đất rừng phòng hộ).

Hiện các ngành chức năng, doanh nghiệp đang phối hợp để giải quyết, khắc phục những vướng mắc.

Luật Khoáng sản 2010, nay là Luật Địa chất và Khoáng sản 2024, cùng các nghị quyết về chiến lược địa chất, khoáng sản khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến để khai thác tối đa, triệt để khoáng sản trong không gian mỏ được cấp phép để sử dụng hiệu quả, hạn chế tác động xấu đến môi trường... Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng. Nhiều doanh nghiệp hiểu lầm chính sách này dẫn đến vi phạm trong thực tế.