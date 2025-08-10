XEM CLIP:

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng đã có kết luận tại buổi kiểm tra, khảo sát phương án đầu tư xây dựng tuyến đường cảnh quan kết hợp kè phát triển đô thị, dịch vụ 2 bên bờ sông Đáy (đoạn từ cầu Non Nước đến cầu Bến Mới).

Theo đó, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường này là cần thiết để góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại, có bản sắc. Đồng thời, mở rộng không gian, tạo dư địa và động lực phát triển khu vực 2 bên bờ sông; phát huy đầy đủ tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh và bản sắc riêng có của tỉnh Ninh Bình mới.

Phương án đầu tư xây dựng tuyến đường này có tổng mức đầu tư dự kiến 13.000 tỷ đồng. Phía bờ hữu thuộc các phường Hoa Lư và Tây Hoa Lư từ cầu Gián Khẩu đến giao với đường Trần Nhân Tông dài 13,1 km.

Bờ tả sông Đáy thuộc khu vực các xã Phong Doanh, Ý Yên, từ ngã ba sông Hoàng Long và sông Đáy đến cao tốc Bắc – Nam (CT.01) chiều dài 13,7 km.

Hiện trạng khu vực ven sông Đáy, điểm gần cao tốc CT.01.

Theo phương án đề xuất, phía bờ hữu sông Đáy đoạn từ cầu Gián Khẩu đến cầu Non Nước dài 9,1km có bề rộng 105m; đoạn từ cầu Non Nước đến đến đường Trần Nhân Tông dài 3,2km; rộng 80m. Trong đó, không gian cảnh quan, đường đi bộ (cải tạo đê) lần lượt là 55m và 25m; giao thông dưới đê đều rộng 55m.

Phía bờ tả sông Đáy có bề rộng 80m. Trong đó, không gian cảnh quan, đường đi bộ 25m; giao thông dưới đê rộng 55m.

Khoảng cách từ ven sông Đáy đoạn cầu Non Nước đến Trung tâm Hành chính tỉnh Ninh Bình chỉ khoảng 1km.

Phía bờ tả sông Đáy (thuộc xã Phong Doanh, Ý Yên) hiện có mặt đê rộng 5m, kết cấu bê tông xi măng. Phía trong đê gồm khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp. Sơ bộ tính toán diện tích đất nông nghiệp để phát triển đô thị khoảng 6.000 - 8.000ha.

Trên sông Đáy, đoạn đang được nghiên cứu đầu tư dự án hiện có 3 cây cầu nối đôi bờ sông, gồm: cầu Bến Mới, cầu Non Nước, cầu đường sắt (cầu Non Nước cũ).

Để đảm bảo triển khai thực hiện dự án hiệu quả, hợp lý, tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục tập trung, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát các quy hoạch có liên quan; tham mưu, đề xuất phương án lập, điều chỉnh quy hoạch để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án theo quy định.

UBND các xã, phường có liên quan quản lý chặt chẽ về đất đai, xây dựng trên địa bàn; kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng, đầu cơ, trục lợi chính sách; rà soát hiện trạng đất khu vực 2 bên bờ sông Đáy, đề xuất phương án xử lý đảm bảo khai thác hiệu quả nhất quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.