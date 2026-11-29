Sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 29/11, khu vực cung thánh nhà thờ Giáo xứ Nam Trực (xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình) bị hư hỏng nặng.

Nhà thờ Nam Trực thuộc Giáo phận Bùi Chu, tọa lạc tại thôn Nam Trực, xã Nam Minh. Công trình được xây dựng năm 1913, trải qua đợt đại tu vào năm 1999. Nhà thờ hiện là nơi sinh hoạt tôn giáo của hơn 1.200 giáo dân.

Ngày 29/11, theo ghi nhận của PV tại nhà thờ Giáo xứ Nam Trực, sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc rạng sáng cùng ngày, khu vực cung thánh, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng bị ảnh hưởng nặng, nhiều hạng mục bên trong bị hư hỏng.

Theo các giáo dân, rạng sáng cùng ngày, họ bất ngờ phát hiện khói bốc lên mù mịt, kèm mùi khét từ khu vực nhà thờ. Khi chạy ra kiểm tra, người dân thấy ngọn lửa bùng phát nên lập tức chạy sang kéo chuông nhà thờ báo động.

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa và khẩn trương di chuyển một số tài sản ra bên ngoài để hạn chế thiệt hại.

Nhiều vật dụng bên trong nhà thờ bị lửa thiêu rụi.

Khu vực mái nhà thờ bị hư hỏng nặng sau vụ cháy.

Tại hiện trường, gạch ngói rơi vỡ, tường bong tróc…

Chứng kiến cảnh nhà thờ ngổn ngang sau vụ cháy, nhiều giáo dân không giấu được sự xót xa.

“Đêm hôm qua, tôi có nghe thấy tiếng chuông vang lên nhưng không nghĩ nhà thờ bị cháy. Sáng nay, biết tin, tôi rất lo lắng nên đi ra xem. Chứng kiến cảnh cung thánh bị thiêu rụi, chúng tôi rất buồn và xót xa”, bà Vũ Thị Nhài (85 tuổi, trú xã Nam Minh) chia sẻ.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 0h30 ngày 29/11, người dân phát hiện đám cháy tại nhà thờ Giáo xứ Nam Trực.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Ninh Bình) huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân triển khai dập lửa. Đến khoảng 2h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.