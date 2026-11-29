Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà thờ Nam Trực, xã Nam Minh (Ninh Bình) vào rạng sáng 29/11, không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo UBND xã Nam Minh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại nhà thờ.

Ngọn lửa bùng phát tại nhà thờ Nam Trực lúc rạng sáng. Ảnh: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy tại nhà thờ Nam Trực.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Ninh Bình) huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân triển khai dập lửa.

Lãnh đạo UBND xã Nam Minh cũng trực tiếp có mặt, chỉ đạo công tác ứng phó.

Lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy. Ảnh: Đ.X

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Minh, diện tích khu vực xảy ra cháy khoảng 50m². Đến khoảng 2h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đ.X