Ở tập 81 của 2 ngày 1 đêm, 6 người chơi xuất hiện với tạo hình hài hước khi trở lại với mùa 4 của chương trình. Đội hình mới gồm: Trường Giang - HIEUTHUHAI - Kiều Minh Tuấn - khách mời RHYDER, Lê Dương Bảo Lâm - Cris Phan - Ngô Kiến Huy - khách mời Lâm Hùng.

Dàn người chơi của '2 ngày 1 đêm' mùa 4.

Tại thử thách trò chơi liên hoàn đấu đối kháng dưới nước, 2 đội chia thành 3 trạm, thực hiện nhiệm vụ đưa bóng về đích. Trạm 1 là màn đối đầu của Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI. Lê Dương Bảo Lâm gây cười khi quấn bọc nilon quanh mặt.

Màn đối kháng giữa 2 đội.

Khi đàn anh hái các quả bóng, HIEUTHUHAI không ngại kéo quần đối thủ để cản trở. Rapper cũng sẵn sàng "ăn gian", không xuất phát lại từ đầu dù rơi xuống nước khi băng qua cầu khỉ, mà tiếp tục nhảy qua bờ. Lê Dương Bảo Lâm đáp trả bằng cách liên tục ôm cứng người HIEUTHUHAI, lắc lư cây cầu khỉ để rapper té xuống nước, "kéo quần" đàn em.

Tại 2 trạm còn lại, Cris Phan - Kiều Minh Tuấn liên tục đối đầu nhau, Ngô Kiến Huy sẵn sàng nhấn nước Trường Giang để cản phá đối thủ. Với sự phối hợp nhịp nhàng, đội Trường Giang giành chiến thắng.

Lê Dương Bảo Lâm đối đầu HIEUTHUHAI.

Ở buổi giao lưu tại Vĩnh Long, dàn người chơi tham gia thử thách nhặt bóng đi trên thảm gai cùng khán giả, tạo biểu cảm gây cười. Dù từng trải nghiệm thảm gai ở Anh trai say hi, Rhyder và HIEUTHUHAI vẫn phản ứng vì đau.

Đội Kiều Minh Tuấn - HIEUTHUHAI - Rhyder và các khán giả chung đội thua cuộc, phải chọn ngẫu nhiên 1 ly nước để uống. Tất cả khán giả đều chọn được ly nước bình thường, còn cả 3 lấy phải ly nước được pha với nước mắm.

Biểu cảm hài hước của các người chơi khi đi trên thảm gai.

Ảnh, clip: BTC