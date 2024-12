Chiều 6/12, các nghệ sĩ trong chương trình Anh trai say hi đến thăm Báo Nhân Dân, tìm hiểu về báo chí cách mạng Việt Nam và giao lưu với bạn đọc.

Negav xuất hiện cùng dàn Anh trai say hi, đây là lần đầu tiên ca sĩ lộ diện sau thời gian tạm ngừng hoạt động. Negav lên sân khấu giao lưu cùng người hâm mộ, không rõ có tham gia trình diễn concert Anh trai say hi đêm thứ 3 và thứ 4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hay không.

Trước đó, Negav vướng ồn ào liên quan đến nhóm kín trên Facebook. Negav sau đó lên tiếng xin lỗi vì những bài đăng bị chỉ trích trong quá khứ.

Sau đó, nam ca sĩ tạm dừng hoạt động và không xuất hiện ở concert Anh trai say hi đêm thứ 2 tại TPHCM.

Tại buổi giao lưu, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, giới thiệu khái quát về báo chí cách mạng Việt Nam và Báo Nhân Dân.

Theo ông Minh, bên cạnh hoạt động chuyên môn, Báo Nhân Dân cũng đẩy mạnh những hoạt động đa dạng khác để thu hút bạn đọc như mời các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến Việt Nam biểu diễn, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây nhà tình nghĩa, tặng học bổng… góp phần tăng cường độ phủ của báo trên các mặt của đời sống xã hội.

Quán quân Anh trai say hi - Rapper HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) xúc động khi tham quan nhà truyền thống Báo Nhân Dân, nghe giới thiệu về lịch sử phát triển của tờ báo Đảng, được xem các sản phẩm báo chí đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ như phụ san panorama Điện Biên Phủ, phụ san Cột cờ Hà Nội... đã tạo cơn sốt trong giới trẻ thời gian qua.

“Những giây phút lắng đọng trước hiện vật lịch sử đã khiến chúng em thật sự xúc động, cùng ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người trẻ với gia đình, xã hội và Tổ quốc. Chuyến đi này không chỉ là một hành trình khám phá, mà còn là cơ hội để chúng em hiểu thêm về giá trị của sự kết nối, sẻ chia và cống hiến”, HIEUTHUHAI chia sẻ.

