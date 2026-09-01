Bệnh viện Đa khoa Nam Định được xây dựng trên diện tích khoảng 92.500m² với 6 khối nhà được đầu tư đồng hộ hiện đại; tổng mức đầu tư khoảng 1.775 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (Ban 2) làm chủ đầu tư. Công trình được khánh thành vào cuối tháng 6/2025, sau nhiều năm bị đình trệ.

Thời gian qua, tại một số khoa, phòng trong bệnh viện xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm nước từ trần xuống sàn, phải dùng chậu, xô để hứng nước. Tại các vị trí này bệnh viện phải đặt biển cảnh báo nhằm hạn chế nguy cơ trơn trượt.

Sau phản ánh của VietNamNet về tình trạng thấm, dột tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, chủ đầu tư đã phối hợp với bệnh viện và nhà thầu khẩn trương xử lý, khắc phục.

Ghi nhận của PV tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định ngày 22/9, nhiều vị trí từng phải dùng xô, chậu để hứng nước, sàn nhà đã khô ráo.

Trong nhiều phòng bệnh, tình trạng thấm, dột cũng được xử lý. Chia sẻ về sự thay đổi nhanh chóng này, bà V.T.C (trú xã Vụ Bản), người nhà bệnh nhân, cho biết: “Tôi có người nhà điều trị nội trú tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Mấy hôm trước, trong phòng người nhà tôi nằm phải dùng xô hứng nước từ trên trần chảy xuống, nay công nhân đã đến xử lý. Giờ trong phòng đã khô ráo, chúng tôi cũng yên tâm hơn".

Tại sảnh tầng 3, tòa nhà E, Khoa Truyền nhiễm, công nhân đang vệ sinh tổng thể hệ thống điều hòa.

Máy bơm nước ngưng điều hòa cũng được kiểm tra và làm sạch.

Buồng đột quỵ 4, Khoa Thần kinh từng có vị trí bị chảy nước xuống sàn đã được xử lý. Sau xử lý, qua theo dõi không còn hiện tượng chảy nước, công nhân tiến hành vá trần để trả lại nguyên trạng.

Công nhân vận chuyển tấm tôn lên mái nhà số 3, khu vực trên nóc Khoa Nội tiêu hóa để thi công lợp tôn chống thấm khe lún giữa các tòa nhà.

Đại diện Ban 2 cho biết, qua kiểm tra, khoảng 20 vị trí tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định được ghi nhận có hiện tượng thấm, dột. Nguyên nhân ban đầu được xác định phần lớn liên quan đến hệ thống điều hòa; một số vị trí xảy ra tình trạng tắc đường thoát nước gây tràn; tại một số khu vực, keo vách kính bị lão hóa khiến nước mưa thấm vào phòng.

Đối với hệ thống điều hòa, đến nay Ban 2 đã phối hợp với các đơn vị thi công kiểm tra được khoảng 30% số lượng điều hòa và vệ sinh theo hướng dẫn bảo hành. Sau khi được vệ sinh, bảo trì, hệ thống điều hòa hiện đang hoạt động bình thường, không còn xảy ra hiện tượng đọng nước gây thấm, chảy nước xuống sàn.

Về tình trạng nước tràn tại một số vị trí khe lún giữa các công trình, Ban 2 cùng nhà thầu đang thi công bổ sung các lỗ, ống thoát nước tràn để tăng thêm năng lực thoát nước cho các khu vực có sàn mái lớn; đồng thời, làm việc với bệnh viện để có biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền, đưa vào nội quy bệnh viện với hành vi người bệnh và người nhà bệnh nhân vất rác thải bừa bãi, tràn lan gây úng, ngập.

Đại diện Ban 2 cho biết thêm, hiện nhà thầu thi công dự án đang huy động khoảng 16 công nhân để xử lý các vị trí thấm, dột. Việc khắc phục sẽ được thực hiện đồng loạt và sẽ hoàn thành, xử lý dứt điểm trong tháng 10.