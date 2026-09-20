Bệnh viện Đa khoa Nam Định tọa lạc trên khu đất có tổng diện tích 92.500m2, gồm 6 khối nhà được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.775 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.
Công trình được khởi công năm 2007 với mục tiêu ban đầu là trở thành bệnh viện đa khoa cấp vùng. Tuy nhiên, năm 2012, khi đã hoàn thành phần thô các công trình chính và một số hạng mục phụ trợ, việc xây dựng đã tạm dừng. Đến năm 2021, dự án chính thức được tái khởi động sau hơn 1 thập kỷ "đắp chiếu".
Sau gần 2 thập kỷ khởi công xây dựng, công trình được khánh thành vào cuối tháng 6/2025. Thế nhưng, chỉ hơn 1 năm sau khi được bàn giao, đưa vào sử dụng, nhiều vị trí trong bệnh viện đã xuất hiện tình trạng thấm, dột, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khám, chữa bệnh.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (Ban 2) cho biết, Bệnh viện Đa khoa Nam Định được bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 6/2025 và có thời gian bảo hành trong 24 tháng.
Sau khi bàn giao, việc vận hành, duy tu, bảo trì thiết bị trong quá trình sử dụng thuộc trách nhiệm của bệnh viện. Đối với những hạng mục công trình thuộc phạm vi bảo hành, nếu phát sinh vấn đề cần khắc phục, xử lý, Ban 2 sẽ yêu cầu nhà thầu kiểm tra, xác định nguyên nhân và thực hiện khắc phục theo trách nhiệm bảo hành.
Theo đại diện Ban 2, kể từ khi bàn giao công trình, đơn vị vẫn thường xuyên phối hợp với bệnh viện và nhà thầu thi công kiểm tra, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng. Đối với tình trạng thấm, dột tại một số khu vực, Ban 2 đã phối hợp với bệnh viện rà soát, thống kê khoảng 20 vị trí cần xử lý.
Qua kiểm tra bước đầu, phần lớn các vị trí bị chảy nước từ trên trần xuống có nguyên nhân liên quan đến hệ thống điều hòa. Một số vị trí khác do cống bị tắc khiến nước tràn vào; hoặc lớp keo bên ngoài một số vách kính bị lão hóa, khiến nước mưa ngấm vào bên trong.
“Bệnh viện sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, hệ thống cần được vệ sinh, bảo trì định kỳ 3-4 tháng/lần. Trong quá trình vận hành, khay nước ngưng và đường thoát nước ngưng có thể bị bám bụi, cặn bẩn, nhớt sinh học, khiến nước không thoát được theo đường ống, tràn khỏi máng và chảy ra ngoài dàn lạnh. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chảy nước tại một số vị trí.
Ngoài ra, do đây là công trình cải tạo, phần thô đã được xây dựng cách đây gần 20 năm nên một số hạng mục cũ có thể phát sinh tình trạng ngấm, thấm. Chúng tôi đang phối hợp với bệnh viện và nhà thầu để khắc phục, dự kiến xử lý dứt điểm trong tháng 10”, đại diện Ban 2 nói.
Về phía bệnh viện, ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa Nam Định thừa nhận, tình trạng nước chảy trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã đặt biển cảnh báo tại khu vực này và đang xây dựng kế hoạch bảo trì hệ thống điều hòa.