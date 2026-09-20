Toàn cảnh Bệnh viện Đa khoa Nam Định

Bệnh viện Đa khoa Nam Định tọa lạc trên khu đất có tổng diện tích 92.500m2, gồm 6 khối nhà được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.775 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Công trình được khởi công năm 2007 với mục tiêu ban đầu là trở thành bệnh viện đa khoa cấp vùng. Tuy nhiên, năm 2012, khi đã hoàn thành phần thô các công trình chính và một số hạng mục phụ trợ, việc xây dựng đã tạm dừng. Đến năm 2021, dự án chính thức được tái khởi động sau hơn 1 thập kỷ "đắp chiếu".

Sau gần 2 thập kỷ khởi công xây dựng, công trình được khánh thành vào cuối tháng 6/2025. Thế nhưng, chỉ hơn 1 năm sau khi được bàn giao, đưa vào sử dụng, nhiều vị trí trong bệnh viện đã xuất hiện tình trạng thấm, dột, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Ghi nhận của PV, tại Khoa Truyền nhiễm và Trung tâm Ung bướu, tòa nhà E, có nhiều vị trí nước chảy từ trên trần nhà xuống sàn, ảnh hưởng không nhỏ cho người bệnh và nhân viên y tế.

Tại tầng 2, Khoa Truyền nhiễm, phía ngoài sảnh, nước từ trần nhỏ giọt xuống khu vực đi lại, gây trơn trượt. Tại các vị trí này, bệnh viện phải đặt biển cảnh báo.

Không chỉ ngoài sảnh, trước cửa buồng cấp cứu số 1 cũng phải đặt nhiều xô, chậu để hứng nước.

Ngay trước cửa buồng cấp cứu 3, Khoa Nội tiêu hóa cũng phải đặt 3 chiếc xô để hứng nước.

Nhiều phòng bệnh nội trú của Bệnh viện Đa khoa Nam Định xuất hiện tình trạng nước chảy từ trần nhà, người bệnh phải dùng chậu hứng nước.

Chị N.T.T.T, nhân viên vệ sinh bệnh viện, cho biết tình trạng nước chảy từ trần nhà xuống sàn tại nhiều vị trí trong bệnh viện đã xuất hiện từ nhiều tháng. Theo chị T., không những trời mưa, trời nắng cũng chảy nước. Tại khu vực buồng bệnh số 1, Khoa Truyền nhiễm, nhiều chiếc xô lớn được đặt trước cửa phòng để hứng nước. Nhân viên vệ sinh phải lau dọn liên tục để hạn chế tình trạng trơn trượt và cách 2-3 giờ phải đổ nước trong xô 1 lần.

Tại tại buồng bệnh 22, tầng 4 Trung tâm Ung bướu, xuất hiện tình trạng nước chảy vào phòng bệnh xảy ra khi trời mưa. Theo người nhà bệnh nhân, những ngày qua có mưa lớn liên tục, do keo của khe cửa kính bị hở, nước mưa theo đó chảy vào bên trong. Dù người nhà bệnh nhân liên tục thấm khăn, hứng nước ở khe tường nhưng nước vẫn chảy lênh láng trên sàn.

Bà Vũ Thị Liên (người nhà bệnh nhân, SN 1954, trú xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Những hôm mưa lớn, nước chảy từ khe cửa kính vào phòng nhiều khiến người bệnh khó ngủ. Mưa to thì nước chảy nhiều, cả đêm tôi phải để ý để nếu người nhà muốn đi vệ sinh phải dậy dắt đi vì sàn lúc nào cũng ướt, chỉ sợ trượt ngã”.

Không chỉ thấm dột, chảy nước xuống sàn, nhiều vị trí tại khu vực phòng bệnh còn xuất hiện tình trạng tường ẩm mốc, loang lổ.

Một số vị trí bị thấm nước đã được nhà thầu bóc lớp trần thạch cao để xử lý.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (Ban 2) cho biết, Bệnh viện Đa khoa Nam Định được bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 6/2025 và có thời gian bảo hành trong 24 tháng.

Sau khi bàn giao, việc vận hành, duy tu, bảo trì thiết bị trong quá trình sử dụng thuộc trách nhiệm của bệnh viện. Đối với những hạng mục công trình thuộc phạm vi bảo hành, nếu phát sinh vấn đề cần khắc phục, xử lý, Ban 2 sẽ yêu cầu nhà thầu kiểm tra, xác định nguyên nhân và thực hiện khắc phục theo trách nhiệm bảo hành.

Theo đại diện Ban 2, kể từ khi bàn giao công trình, đơn vị vẫn thường xuyên phối hợp với bệnh viện và nhà thầu thi công kiểm tra, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng. Đối với tình trạng thấm, dột tại một số khu vực, Ban 2 đã phối hợp với bệnh viện rà soát, thống kê khoảng 20 vị trí cần xử lý.

Qua kiểm tra bước đầu, phần lớn các vị trí bị chảy nước từ trên trần xuống có nguyên nhân liên quan đến hệ thống điều hòa. Một số vị trí khác do cống bị tắc khiến nước tràn vào; hoặc lớp keo bên ngoài một số vách kính bị lão hóa, khiến nước mưa ngấm vào bên trong.

“Bệnh viện sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, hệ thống cần được vệ sinh, bảo trì định kỳ 3-4 tháng/lần. Trong quá trình vận hành, khay nước ngưng và đường thoát nước ngưng có thể bị bám bụi, cặn bẩn, nhớt sinh học, khiến nước không thoát được theo đường ống, tràn khỏi máng và chảy ra ngoài dàn lạnh. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chảy nước tại một số vị trí.

Ngoài ra, do đây là công trình cải tạo, phần thô đã được xây dựng cách đây gần 20 năm nên một số hạng mục cũ có thể phát sinh tình trạng ngấm, thấm. Chúng tôi đang phối hợp với bệnh viện và nhà thầu để khắc phục, dự kiến xử lý dứt điểm trong tháng 10”, đại diện Ban 2 nói.

Về phía bệnh viện, ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa Nam Định thừa nhận, tình trạng nước chảy trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã đặt biển cảnh báo tại khu vực này và đang xây dựng kế hoạch bảo trì hệ thống điều hòa.