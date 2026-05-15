Chuẩn hóa điều trị từ nền tảng chuyên môn

Tại Hệ thống Phòng khám Da liễu HKmedi, ThS.BS Ngô Thế Liêm không chỉ trực tiếp thăm khám mà còn là người xây dựng quy trình điều trị chuẩn hóa. Với nền tảng đào tạo chuyên sâu về da liễu cùng kinh nghiệm lâm sàng trong điều trị các tình trạng da phức tạp, BS Liêm theo đuổi quan điểm: “Điều trị hiệu quả phải đúng cơ chế và phù hợp với từng tình trạng da.”

Trong quá trình công tác, bác sĩ liên tục cập nhật các công nghệ laser, năng lượng và phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu, đồng thời trực tiếp đào tạo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ tại HKmedi.

Quan điểm này giúp HKmedi xây dựng các liệu trình mang tính cá nhân hóa, thay vì áp dụng một công thức chung cho mọi khách hàng.

ThS.BS Ngô Thế Liêm - Đại diện chuyên môn HKmedi với nền tảng đào tạo chuyên sâu và kinh nghiệm điều trị da liễu

Phác đồ điều trị sẹo rỗ đa tầng

Theo ThS.BS Ngô Thế Liêm, sẹo rỗ hình thành do sự đứt gãy collagen và elastin dưới da, phổ biến nhất là mụn trứng cá. Tùy mức độ và cơ địa, sẹo có thể tồn tại dưới nhiều dạng như sẹo đáy nhọn, đáy vuông hoặc sẹo hỗn hợp. Vì vậy, điều trị sẹo rỗ cần tác động đa tầng nhằm cải thiện bề mặt da, tái cấu trúc nền da và hỗ trợ phục hồi sau can thiệp.

Tại HKmedi, phác đồ điều trị được xây dựng dựa trên 3 lớp mục tiêu cốt lõi:

- Cải thiện cấu trúc bề mặt: Ứng dụng CO2 Fractional tạo vi tổn thương có kiểm soát, hỗ trợ tái tạo bề mặt da và kích hoạt cơ chế chữa lành tự nhiên.

- Tái cấu trúc nền da trung bì: Ứng dụng Matrix RF đưa nhiệt năng xuống tầng trung bì, kích thích tăng sinh collagen và elastin nội sinh.

- Kiểm soát vi môi trường phục hồi: Ứng dụng Plasma hỗ trợ giảm viêm, kiểm soát vi khuẩn trên bề mặt da và quá thúc đẩy phục hồi sau can thiệp.

ThS.BS Ngô Thế Liêm chia sẻ chuyên môn về điều trị sẹo rỗ đa tầng và cá nhân hóa trong Talkshow truyền hình

Plasma: Bước tiến trong phục hồi và kiểm soát biến chứng

Điểm nhấn trong phác đồ tại HKmedi là việc ứng dụng Plasma xuyên suốt quá trình điều trị thay vì chỉ hỗ trợ sau can thiệp.

“Nhiều nơi tập trung tạo tổn thương để kích thích tái tạo nhưng chưa đầu tư đúng cho giai đoạn phục hồi. Trong khi đó, hiệu quả cuối cùng lại phụ thuộc rất lớn vào khả năng kiểm soát viêm và môi trường lành thương.” – ThS.BS Ngô Thế Liêm chia sẻ.

Việc tích hợp Cold Plasma giúp hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn trên bề mặt da, làm dịu nhanh tình trạng đỏ rát và thúc đẩy quá trình liền thương sinh học. Theo ghi nhận thực tế tại phòng khám, công nghệ này hỗ trợ cải thiện đáng kể cảm giác khó chịu sau can thiệp, góp phần hạn chế nguy cơ tăng sắc tố sau viêm – biến chứng thường gặp trong điều trị sẹo rỗ.

Anh Minh T. (30 tuổi, Hà Nội), khách hàng điều trị tại HKmedi chia sẻ: “Trước đây tôi từng điều trị sẹo ở nơi khác và da đỏ rát kéo dài nhiều ngày. Nhưng khi điều trị theo phác đồ của BS Liêm kết hợp Plasma, chỉ sau 2 ngày da đã khô và phục hồi nhanh hơn tôi nghĩ.”

Chuẩn hóa điều trị – Xu hướng tất yếu của da liễu hiện đại

Theo ThS.BS Ngô Thế Liêm, xu hướng của da liễu hiện đại không nằm ở việc chạy theo công nghệ mới, mà là chuẩn hóa cách công nghệ được chỉ định, phối hợp và theo dõi trong toàn bộ liệu trình.

Đó cũng là định hướng Hệ thống Phòng khám chuyên khoa Da liễu HKmedi đang theo đuổi: Lấy chuyên môn làm nền tảng, lấy bác sĩ làm trung tâm và hướng đến tiêu chuẩn điều trị an toàn, hiệu quả bền vững.

ThS.BS Ngô Thế Liêm cùng đội ngũ bác sĩ, chuyên viên HKmedi trong buổi họp chuyên môn

