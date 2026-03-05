Thông tin được đưa ra tại hội nghị khoa học Phát triển phòng khám chuyên đề vảy nến: Từ thực tiễn tới chuẩn hóa toàn quốc ngày 5/3 do Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức.

Vảy nến ảnh hưởng từ 2 tới 3% dân số. Đây là bệnh mạn tính, thường biểu hiện bằng các mảng đỏ ranh giới rõ, phủ vảy trắng dễ bong, đôi khi kèm tổn thương móng hoặc khớp. Bệnh không chỉ gây tổn thương da mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hiện bệnh chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn.

Bệnh nhân không còn cảnh vượt hàng trăm cây số về Hà Nội điều trị

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết 2 năm qua, bệnh viện phối hợp xây dựng và hỗ trợ thành lập 26 phòng khám chuyên đề vảy nến tại nhiều địa phương.

Việc mở rộng mạng lưới giúp tăng đáng kể số bệnh nhân được quản lý. Nếu trước đây khoảng 5.000 bệnh nhân được theo dõi, hiện con số đã tăng lên gần 7.800 người tại 26 phòng khám địa phương. Riêng phòng khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2025 có thêm hơn 2.300 bệnh nhân mới, nâng tổng số bệnh nhân được quản lý tại đây lên hơn 5.300 trường hợp.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: V.Thu

Vảy nến có nhiều phương pháp điều trị như thuốc bôi, thuốc toàn thân cổ điển, ánh sáng trị liệu và thuốc sinh học. Chi phí điều trị có sự khác biệt lớn tùy mức độ bệnh, thể nhẹ (một vài tổn thương đỏ chỉ cần bôi thuốc), bệnh nhân chỉ tốn vài chục nghìn đồng mỗi tháng trong khi trường hợp nặng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng/năm.

Theo PGS.TS Lê Hữu Doanh, trước đây nhiều bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trung ương để sử dụng thuốc hoặc kỹ thuật điều trị tiên tiến. Nay các phương pháp này đã được triển khai tại địa phương, giúp người bệnh giảm chi phí, thời gian đi lại, không còn cảnh phải vượt hàng trăm cây số để về Hà Nội điều trị. Thực tế, số bệnh nhân được tiếp cận các phương pháp như ánh sáng trị liệu hay thuốc sinh học tại 26 phòng khám ở địa phương đã tăng gấp đôi so với trước đây.

Đề xuất tăng mức chi trả BHYT cho thuốc sinh học điều trị vảy nến

Thuốc sinh học được xem là lựa chọn cho bệnh nhân vảy nến mức độ trung bình đến nặng, giúp giảm viêm và cải thiện tổn thương da. Hiện khoảng 500 bệnh nhân vảy nến được sử dụng phương pháp này tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, con số này tại các phòng khám địa phương như ở Thanh Hoá, Lào Cai, Nghệ An... là gần 380.

Tuy nhiên, các thuốc sinh học có giá đắt đỏ, người bệnh khó tiếp cận. Nhiều loại thuốc sinh học có giá từ 150 đến 250 triệu đồng/năm, chỉ được Quỹ BHYT chi trả 50%. Hiện một số thuốc sinh học điều trị vảy nến được đề xuất đưa vào danh mục thuốc BHYT với mức chi trả dự kiến tăng lên 70%, giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiệu quả với chi phí thấp hơn, giảm số tiền đồng chi trả. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi vảy nến là bệnh phải điều trị lâu dài.

Vảy nến là bệnh rối loạn chuyển hóa có liên quan đến nhiều bệnh lý khác như đái tháo đường, tăng mỡ máu, rối loạn tâm thần và tim mạch. Vì vậy, theo PGS Doanh, quản lý tốt bệnh vảy nến còn góp phần hạn chế các bệnh kèm theo, giảm gánh nặng cho người bệnh, gia đình và hệ thống y tế.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp tục mở rộng mạng lưới phòng khám chuyên đề. Chương trình hợp tác mới giữa bệnh viện và Novartis Việt Nam hướng tới việc nâng cao chất lượng và chuẩn hóa mô hình phòng khám vảy nến, tăng cường đào tạo và kết nối chuyên môn trong toàn hệ thống da liễu.