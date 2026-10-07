HLV Scaloni bật khóc khi quốc ca Argentina vang lên trong trận đấu chia tay Messi, nơi chàng đội trưởng số 10 ghi 1 bàn và 2 kiến tạo ở trận thắng 3-0 Benin.

Điệu vũ cuối của Messi với tuyển Argentina diễn ra đầy cảm xúc, không chỉ với những người có mặt trên sân, mà cả khán giả ở khắp nơi trên thế giới.

Thuyền trưởng Lionel Scaloni, một người vốn kìm nén cảm xúc rất tốt, đã bật khóc ngay từ lúc quốc ca Argentina vang lên trước trận đấu.

HLV Scaloni bật khóc trong ngày chia tay Messi. Ảnh: Sportskeeda

Với ông, sẽ chẳng bao giờ có một thiên tài trên sân cỏ như Messi nữa và việc được dẫn dắt Messi thực sự là “một giấc mơ”.

Sau trận đấu cuối của Messi với vũ khúc tango, HLV Scaloni có cuộc họp báo ngắn và phát đi tín hiệu khiến nhiều người vui mừng: ông sẽ tiếp tục nắm đội và xây dựng một tuyển Argentina mới.

Hợp đồng hiện tại của HLV Scaloni với tuyển Argentina sẽ hết vào tháng 12 năm nay và ông từng bóng gió có thể thôi cương vị khi thỏa thuận hết hạn.

Tuy nhiên, theo MDZ, LĐBĐ Argentina đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận mới và các cuộc đàm phán với HLV Scaloni đang tiến triển rất tốt.

Dự kiến đôi bên ký hợp đồng mới theo công thức 2+2, trước mắt có thời hạn đến hết Copa America 2028 và có thể gia hạn đến World Cup 2030.

Nhà cầm quân 48 tuổi bày tỏ: “Đối với tôi, và tôi tin mình không sai, sẽ không bao giờ có một cầu thủ nào như Messi trên sân cỏ nữa. Chúng tôi sẽ mãi biết ơn vì những gì cậu ấy đã cống hiến và để lại. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi vẫn tiếp tục làm HLV. Tôi sẽ luôn nhìn vào di sản khổng lồ mà Messi để lại”.

Dưới thời Scaloni, Messi đạt được mọi thứ cùng tuyển Argentina: 2 danh hiệu Copa America, 1 cúp vàng thế giới. Số 10 cũng ghi được tổng cộng 61 bàn trong giai đoạn này và ấn tượng ở chỗ, tất cả được ghi khi Messi đã bước sang tuổi 31. Ảnh: The Touchline

Ông nói thêm về tuyển Argentina thời hậu Messi: “Sẽ thật khó khăn khi không còn cậu ấy trong đội. Cách duy nhất để lấp khoảng trống này là dựa vào sức mạnh tập thể - một đội bóng vững mạnh mà ở đó mỗi người đều đóng góp một phần công sức của mình.

Trước đây, ngay cả khi đội chơi tệ, bạn vẫn có Messi tạo ra sự khác biệt bằng khoảnh khắc thiên tài. Nhưng giờ chúng ta không còn đặc ân ấy nữa.

Argentina hiện tại có rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng đội không còn một siêu sao có thể tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Tuy nhiên, chúng ta có một đội bóng có thể vận hành tốt bằng nhiều phương án khác nhau, không nhất thiết phải mang tính thiên tài. Nhưng đội có thể bù đắp cho sự vắng mặt của cậu ấy, dù ai cũng biết Messi là cầu thủ không thể thay thế”.