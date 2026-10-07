Video Messi ghi bàn cuối cùng cho ĐT Argentina
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Argentina có trận đấu đặc biệt khi tiếp đón Benin tại Monumental, trong ngày Lionel Messi đá trận chia tay đội tuyển quốc gia. Trận đấu được lùi giờ khai cuộc 30 phút để người hâm mộ có thêm thời gian vào sân tri ân huyền thoại số 10.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina chủ động dồn ép và Messi trở thành tâm điểm trong mọi đợt tấn công. Siêu sao 39 tuổi liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm, từ pha dứt điểm bị thủ môn Benin cản phá đến cú sút phạt hàng rào đầy kỹ thuật nhưng chưa thể ghi bàn trong hiệp một.
Bên kia chiến tuyến, Benin chủ động phòng ngự phản công và cũng có những thời điểm gây khó khăn cho đội chủ nhà. Cuối hiệp một, đội khách tạo ra hai cơ hội nguy hiểm nhưng thủ thành Emiliano Martinez xuất sắc cứu thua.
Bước sang hiệp hai, Argentina nhanh chóng tạo khác biệt. Phút 48, Messi thực hiện quả phạt góc chính xác để Nicolas Otamendi tung cú vô lê cận thành, mở tỷ số cho Albiceleste.
Đến phút 61, Messi tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo thứ hai. Anh chuyền bóng thuận lợi để Nico Paz tung cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp, nhân đôi cách biệt cho Argentina.
Phút 71, Messi có cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền và không mắc sai lầm, hoàn tất màn trình diễn đáng nhớ. Những phút cuối, anh còn có thêm nhiều cơ hội nhưng thủ môn Benin cùng cột dọc đã từ chối cú đúp.
Chung cuộc, Argentina giành chiến thắng và Messi khép lại trận đấu chia tay đội tuyển với 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, một cái kết đầy cảm xúc cho sự nghiệp quốc tế huy hoàng.
Sau trận đấu, Messi nhận được sự tri ân từ đồng đội, người hâm mộ và cả các cầu thủ Benin. Khoảnh khắc chia tay tại Monumental khép lại một chương rực rỡ của bóng đá Argentina, khi biểu tượng số 10 chính thức tạm biệt màu áo Albiceleste.
Ghi bàn:
Argentina: Otamendi (48'), Nico Paz (61'), Messi (71' pen)
Đội hình ra sân
Argentina: Martinez, Giay, Otamendi (Lisandro Martinez 52'), Romero (Barco 78'), Tagliafico (Medina 52'), De Paul (Nico Paz 59'), Mac Allister (Lo Celso 78'), Enzo (Mastantuono 78'), Lautaro Martinez (Flores 78'), Messi, Alvarez (Nico Gonzalez 59')
Benin: Djandjinou (Allagbe 76'), Omore, Roche (Amadou 90'), Tijani, Tamimou Ouorou (Azongnitode 76'), Hassane Imourane (Samadou 90'), D'Almeida, Aloko (Ngobi 90'), Olaitan (Ahlinvi 64'), Yamirou Ourorou (Olugbade 64'), Aiyegun Tosin (Dossou 76')
90'+4
Messi đem về quả phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm, đích thân đội trưởng mang áo số 10 thực hiện cú đá đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Benin. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho Messi và các đồng đội.
Từng cầu thủ trên sân tiến lại ôm Messi, trên các khán đài những tiếng vỗ tay không ngớt, rất nhiều CĐV đã bật khóc trong khoảnh khắc cuối cùng của Messi ở ĐTQG.
Ngay sau đó là màn trình diễn drone trên bầu trời sân vận động Monumental nhằm tri ân Messi trong sự tĩnh lặng và xúc động của gần 8 vạn khán giả.
89'
Ngay sau khi chuyền bóng tinh tế nhưng đồng đội bỏ lỡ, Messi lập tức dứt điểm nhưng thủ môn vào thay người của Benin từ chối bàn thắng thứ hai cho El Pulga.
83'
Dù dẫn trước với cách biệt 3 bàn nhưng các cầu thủ Argentina vẫn thi đấu đầy máu lửa, chủ động pressing ngay bên phần sân của Benin.
75'
Messi bỏ lỡ khó tin
N. González có pha leo biên tốt trước khi tạt bóng ra như "dọn cỗ" nhưng Messi dứt điểm một chạm bằng chân phải đưa bóng đi ra ngoài khó tin.
71'
Messi sút phạt đền thành công
Ourou phạm lỗi với Giay, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Argentina. Trên chấm 11m, Messi đánh lừa thủ môn Djandjinou để ghi tên mình lên bảng tỷ số. Ngay lập tức các đồng đội lao vào ôm Messi và nhảy nhót ăn mừng.
61'
Messi lập cú đúp kiến tạo
Nhận đường chuyền của Messi từ cánh phải, tiền vệ vừa vào sân Nico Paz thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt mang phong cách của El Pulga làm tung lưới Benin lần thứ hai.
60'
Messi đá phạt hàng rào sở trường bên ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Djandjinou lại một lần nữa từ chối siêu phẩm cho El Pulga.
54'
Giay treo bóng từ cánh phải vào để Enzo Fernandez đánh đầu về góc xa, tuy nhiên hậu vệ Benin kịp thời đánh đầu phá bóng trên vạch vôi.
48'
Messi sắm vai kiến tạo
Messi thực hiện pha đá phạt góc để Otamendi băng vào đệm lòng một chạm tung nóc lưới Benin, mở tỷ số cho Argentina. Sau khi ghi bàn, cựu hậu vệ Man City chạy lại phía Messi và bế bổng đội trưởng số 10 lên ăn mừng.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'
Ngay sau khi Messi chọc khe cho Alvarez băng lên dứt điểm chéo góc bất thành, Benin đáp trả bằng cú sút trái phá buộc Emiliano Martinez phải đấm bóng cứu nguy.
42'
Các cầu thủ Argentina vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ Benin. Đội bóng đến từ Tây Phi vừa có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên nhưng không làm khó thủ môn Emiliano Martinez.
33'
Lautaro Martinez thực hiện pha căng ngang kiểu trivela điệu nghệ cho Messi, sự áp sát của hậu vệ Benin khiến El Pulga dứt điểm đi ra ngoài.
27'
Messi thực hiện pha sút phạt sở trường bên ngoài vòng cấm, tuy nhiên thủ môn Djandjinou xuất sắc cản phá.
24'
De Paul câu bóng vào vòng cấm Benin để Messi thoát xuống, tiếc rằng pha rướn người dứt điểm với điểm chạm không đủ tốt để có thể mang về bàn thắng.
19'
Mải mê tấn công suýt chút nữa Argentina phải nhận bàn thua. Benin phản công tốc độ, bóng được căng ngang từ cánh phải vào để Olaitan đệm bóng đi chệch cột dọc.
11'
Khi đồng đồ trên sân bước sang phút thứ 10, trận đấu tạm dừng một chút, màn pháo hoa cùng những tiếng vỗ tay vang khắp các khán đài sân Monumental để tri ân huyền thoại mang áo số 10.
7'
Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về Messi với pha cứa lòng sở trường từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên thủ môn Djandjinou đã cảnh giác đẩy bóng.
5'
Được đánh cao hơn nhiều, Argentina lập tức triển khai lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
06h30
Trọng tài Fernando Véjar thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
06h20
Messi không giấu được sự xúc động, trong khi HLV Lionel Scaloni cũng không cầm được những giọt nước mắt trong lúc hai đội làm thủ tục, cử quốc ca trước trận đấu.
06h16
Messi và các đồng đội bước ra sân chuẩn bị cho trận đấu. Trong đường hầm, có nhiều fan nhí chào đón và "El Pulga" ôm các con đang đứng đợi từ lâu.
Chiếc áo số 10 khổng lồ trải kín mặt sân cùng màn pháo hoa rực rỡ chào đón thủ quân của La Albiceleste.
05h50
05h38
05h30
Cầu thủ hai đội đã ra sân khởi động trước trận đấu. Các khán đài sân Monumental không còn một chỗ trống. Trận đấu được lùi lại 30 phút để các CĐV kịp có mặt theo dõi.
05h15
05h00
Lionel Messi đang bước vào những khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp khoác áo đội tuyển Argentina. Cuộc đối đầu Benin trên sân Monumental sẽ là lần cuối siêu sao này cùng các đồng đội trình diễn vũ điệu tango trước người hâm mộ quê nhà.
Messi đã trở về Argentina để hội quân cùng thầy trò HLV Lionel Scaloni tại trung tâm huấn luyện Ezeiza. Anh cùng các đồng đội tham dự buổi tập và thưởng thức bữa tiệc asado truyền thống, khoảnh khắc chứa đựng nhiều cảm xúc và kỷ niệm.
Sự trở lại của những người bạn thân như Rodrigo De Paul, Lo Celso và Otamendi càng khiến ngày chia tay trở nên đặc biệt. Với 125 bàn thắng cho Argentina, Messi sẽ có cơ hội nói lời tạm biệt trong một trận đấu đầy ý nghĩa tại Monumental.