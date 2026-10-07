Video Messi ghi bàn cuối cùng cho ĐT Argentina

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Argentina có trận đấu đặc biệt khi tiếp đón Benin tại Monumental, trong ngày Lionel Messi đá trận chia tay đội tuyển quốc gia. Trận đấu được lùi giờ khai cuộc 30 phút để người hâm mộ có thêm thời gian vào sân tri ân huyền thoại số 10.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina chủ động dồn ép và Messi trở thành tâm điểm trong mọi đợt tấn công. Siêu sao 39 tuổi liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm, từ pha dứt điểm bị thủ môn Benin cản phá đến cú sút phạt hàng rào đầy kỹ thuật nhưng chưa thể ghi bàn trong hiệp một.

Messi tỏa sáng rực rỡ trong trận cầu cuối cùng cho ĐT Argentina - Ảnh: AFA

Bên kia chiến tuyến, Benin chủ động phòng ngự phản công và cũng có những thời điểm gây khó khăn cho đội chủ nhà. Cuối hiệp một, đội khách tạo ra hai cơ hội nguy hiểm nhưng thủ thành Emiliano Martinez xuất sắc cứu thua.

Bước sang hiệp hai, Argentina nhanh chóng tạo khác biệt. Phút 48, Messi thực hiện quả phạt góc chính xác để Nicolas Otamendi tung cú vô lê cận thành, mở tỷ số cho Albiceleste.

Đến phút 61, Messi tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo thứ hai. Anh chuyền bóng thuận lợi để Nico Paz tung cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp, nhân đôi cách biệt cho Argentina.

Phút 71, Messi có cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền và không mắc sai lầm, hoàn tất màn trình diễn đáng nhớ. Những phút cuối, anh còn có thêm nhiều cơ hội nhưng thủ môn Benin cùng cột dọc đã từ chối cú đúp.

Ảnh: AFA

Chung cuộc, Argentina giành chiến thắng và Messi khép lại trận đấu chia tay đội tuyển với 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, một cái kết đầy cảm xúc cho sự nghiệp quốc tế huy hoàng.

Sau trận đấu, Messi nhận được sự tri ân từ đồng đội, người hâm mộ và cả các cầu thủ Benin. Khoảnh khắc chia tay tại Monumental khép lại một chương rực rỡ của bóng đá Argentina, khi biểu tượng số 10 chính thức tạm biệt màu áo Albiceleste.

Ghi bàn:

Argentina: Otamendi (48'), Nico Paz (61'), Messi (71' pen)

Đội hình ra sân

Argentina: Martinez, Giay, Otamendi (Lisandro Martinez 52'), Romero (Barco 78'), Tagliafico (Medina 52'), De Paul (Nico Paz 59'), Mac Allister (Lo Celso 78'), Enzo (Mastantuono 78'), Lautaro Martinez (Flores 78'), Messi, Alvarez (Nico Gonzalez 59')

Benin: Djandjinou (Allagbe 76'), Omore, Roche (Amadou 90'), Tijani, Tamimou Ouorou (Azongnitode 76'), Hassane Imourane (Samadou 90'), D'Almeida, Aloko (Ngobi 90'), Olaitan (Ahlinvi 64'), Yamirou Ourorou (Olugbade 64'), Aiyegun Tosin (Dossou 76')