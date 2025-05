Theo Atlas Obscura, hồ Barracuda (hay Luluyuan) có nước trong xanh như pha lê, nằm ẩn mình giữa những khối đá hùng vĩ. Điểm đặc biệt của hồ nước này là sự thay đổi kỳ lạ của nhiệt độ cùng độ mặn trong nước.

Với vẻ đẹp nguyên sơ, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy, nơi đây được mệnh danh là “hồ lặn siêu thực”. Ảnh: Let's go Palawan

Nước trên mặt hồ thường duy trì ở mức 28 độ C. Nhưng khi xuống sâu khoảng 14-15m, nước ấm lên đáng kể, đạt gần 40 độ C. Do đó, du khách không cần thiết phải mặc những bộ đồ kín khi lặn ở đây.

Ảnh: Tripoto

Các chuyên gia cho rằng, sự thay đổi nhiệt độ kỳ lạ như vậy là do hồ chứa cả nước mặn và nước ngọt. Những du khách khi lặn dưới hồ Barracura có thể nhìn thấy lớp ranh giới mỏng manh chia rõ 2 vùng nước.

Điều đáng chú ý hơn, ngay khi độ mặn trong nước hồ trở nên hơi khó chịu thì nhiệt độ thay đổi một lần nữa. Nước mát mẻ trở lại.

Nhiều du khách mô tả cảm giác ở dưới hồ không khác gì vùng "không trọng lực" hay như "đang đi bộ trên Mặt trăng". Đó là trải nghiệm kỳ lạ của "cảm giác bị kẹt giữa 2 thế giới lặp đi lặp lại".

Ảnh: Bold Travel

Chưa hết, cát dưới đáy hồ được mô tả mềm, mượt và "mướt như thạch". Dù hiện dưới đáy hồ không còn nhiều cá nhồng lớn (barracudas), song nếu may mắn, du khách vẫn có thể bắt gặp loài vật này.

Hồ Barracuda tọa lạc trên đảo Coron, một trong những hòn đảo đẹp nhất trong quần đảo Calamian. Từ thị trấn Coron, du khách có thể đến đây bằng thuyền trong vòng 20-30 phút.

Ảnh: Travel Palawan

Thời gian lý tưởng nhất để đến hồ Barracuda là từ tháng 12 đến tháng 5, khi trời khô ráo và biển lặng. Để tránh đông đúc, du khách nên chọn các tour tham quan vào buổi sáng sớm hoặc sau giờ ăn trưa.