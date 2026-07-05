Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VietNamNet, Hồ Quỳnh Hương cũng chia sẻ về cuộc hôn nhân bình yên, cách nuôi dạy con và những thay đổi trong âm nhạc sau khi có gia đình.

Mỗi tiếng gọi mẹ đều vô cùng hạnh phúc

Gia đình nhỏ của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

- Cuộc sống của Hồ Quỳnh Hương thay đổi ra sao từ khi có con?

Có con là một trong những món quà lớn nhất mà cuộc sống dành cho tôi. Trước đây tôi sống khá tự do với công việc, âm nhạc và những dự định của riêng mình. Còn bây giờ, mỗi ngày thức dậy đều có một lý do rất đặc biệt để mỉm cười. Cuộc sống bận rộn hơn nhưng cũng ý nghĩa hơn rất nhiều.

Ở tuổi này, tôi cảm thấy mình đủ bình tĩnh, đủ bao dung và đủ biết ơn để tận hưởng hành trình làm mẹ một cách trọn vẹn hơn. Mỗi cái ôm, mỗi tiếng gọi “mẹ” đều là những điều khiến tôi thấy vô cùng hạnh phúc.

- Nếu so sánh chị của 10 năm trước và hiện tại, đâu là sự thay đổi lớn nhất?

Ngày trước tôi luôn cố gắng chinh phục những mục tiêu phía trước. Còn hiện tại, tôi học cách tận hưởng những gì mình đang có. Tôi sống chậm nhẹ nhàng hơn và biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống.

- Chị có phải là một bà mẹ nghiêm khắc hay nuông chiều con?

Tôi nghĩ mình ở giữa hai điều đó. Tôi rất yêu và luôn dành nhiều tình cảm cho con nhưng cũng cố gắng đặt ra những nguyên tắc cần thiết để con hiểu về trách nhiệm và sự tôn trọng.

Tôi không mong con phải thật xuất sắc hay nổi tiếng. Điều tôi mong nhất là con trở thành một người tử tế, biết yêu thương sống có trách nhiệm và có thể mang lại điều tốt đẹp cho những người xung quanh.

- Vì sống thiền, ăn chay nhiều năm nên chị có định hướng con theo lối sống đó không hay để con tự lựa chọn?

Tôi luôn tin rằng mỗi người đều có hành trình riêng. Tôi sẽ chia sẻ với con những điều mình tin là tốt đẹp nhưng sẽ không áp đặt. Khi con đủ lớn để hiểu và lựa chọn, tôi tôn trọng quyết định của con.

Những ngày không đi diễn hay làm việc quá nhiều, tôi thích tự tay chuẩn bị bữa ăn, đưa con đi học, chơi cùng con hoặc đơn giản là trò chuyện với con trước giờ đi ngủ. Đó đều là những khoảnh khắc bình dị nhưng vô cùng quý giá.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là khả năng quan sát và sự nhạy cảm của con. Nhiều lúc con nói những câu rất đơn giản nhưng lại khiến người lớn phải suy nghĩ rất nhiều.

- Có khoảnh khắc nào chị thấy mình bối rối hoặc áp lực trong việc làm mẹ?

Chắc chắn là có, tôi nghĩ không có người mẹ nào hoàn hảo cả. Đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu mình đã làm đủ tốt chưa nhận ra điều quan trọng nhất là luôn học hỏi và đồng hành cùng con bằng tình yêu thương chân thành.

Hồ Quỳnh Hương không mong con phải thật xuất sắc hay nổi tiếng.

Âm nhạc vẫn quan trọng, nhưng gia đình mới là món quà đẹp nhất

- Chị từng nói ông xã là người đồng hành, thấu hiểu. Điều gì ở anh khiến chị tin rằng đây là người mình muốn gắn bó cả đời?

Đó là sự chân thành và cảm giác bình yên khi ở bên nhau. Tôi cảm nhận được sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành từ anh trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Với tôi, đó là nền tảng quan trọng của một mối quan hệ lâu dài.

Điều tôi biết ơn nhất là sự đồng hành. Trong cuộc sống có rất nhiều lúc vui buồn khác nhau và việc luôn có một người ở bên để chia sẻ, thấu hiểu là điều vô cùng đáng quý.

- Trong gia đình chị, ai chiều ai nhiều hơn?

Có lẽ là cả hai cùng chiều nhau. Khi yêu thương đủ nhiều, người ta thường không quá bận tâm ai cho đi nhiều hơn mà chỉ nghĩ làm sao để người còn lại được vui và hạnh phúc.

- Hai vợ chồng chị có nguyên tắc gì để giữ hôn nhân luôn bình yên?

Tôn trọng, lắng nghe và luôn đặt gia đình lên trên cái tôi cá nhân. Tôi nghĩ không có gia đình nào hoàn toàn không có khác biệt nhưng khi cả hai cùng muốn giữ gìn hạnh phúc thì mọi chuyện đều có thể tìm được tiếng nói chung.

- Có bao giờ hai người bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con?

Có chứ! Nhưng tôi nghĩ điều đó rất bình thường. Quan trọng là cả hai đều mong điều tốt nhất cho con nên luôn cố gắng trao đổi để tìm ra cách phù hợp nhất.

- Sau khi kết hôn, điều gì khiến chị thấy mình được yêu nhiều nhất. Người ta thường nói hôn nhân dễ làm mất đi sự lãng mạn. Với chị thì sao?

Là những điều rất nhỏ thôi. Sự quan tâm mỗi ngày, những lúc chia sẻ công việc gia đình hay đơn giản là luôn có mặt khi mình cần. Tình yêu đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà ở sự hiện diện bền bỉ.

Tôi nghĩ sự lãng mạn sẽ thay đổi hình thức theo thời gian. Khi còn trẻ có thể là những cảm xúc mãnh liệt. Còn khi bước vào hôn nhân, sự lãng mạn đôi khi là cùng nhau chăm sóc gia đình, cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn và vẫn luôn trân trọng nhau.

- Chị từng trải qua nhiều biến cố trong tình cảm. Những trải nghiệm đó giúp chị trở thành một người vợ, người mẹ tốt hơn như thế nào?

Mỗi trải nghiệm đều cho tôi những bài học quý giá. Tôi học được sự bao dung, học cách nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn và biết trân trọng những người đang ở bên cạnh mình. Chính những điều đó giúp tôi trưởng thành hơn trong vai trò người vợ và người mẹ.

- Sau khi có gia đình, tham vọng của chị với sự nghiệp còn lớn như trước?

Tôi vẫn luôn nghiêm túc với nghề và luôn muốn cống hiến những sản phẩm tốt nhất cho khán giả. Nhưng hiện tại, tôi không còn đặt áp lực phải chinh phục điều gì quá lớn. Tôi muốn cân bằng giữa âm nhạc, gia đình và những giá trị tinh thần mà mình theo đuổi.

- Nếu viết một ca khúc dành riêng cho con trai và ông xã, ca khúc ấy sẽ mang thông điệp gì?

Có lẽ đó sẽ là một ca khúc về lòng biết ơn. Biết ơn vì được gặp nhau trong cuộc đời này, được yêu thương, được đồng hành và cùng nhau tạo nên một mái ấm. Với tôi, gia đình chính là món quà đẹp nhất mà cuộc sống đã dành tặng.

Ảnh: NVCC