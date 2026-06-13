Để chuẩn bị cho đêm diễn đầu tiên của Phòng khách 3 thế hệ diễn ra lúc 20h ngày 14/6 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hồ Quỳnh Hương cùng ông xã hơn 2 tuổi đã tới phòng tập cùng nhạc sĩ Dương Cầm.

Hồ Quỳnh Hương tay trong tay bên ông xã.

Tại chương trình, Hồ Quỳnh Hương lần đầu tiên thể hiện các ca khúc Mùa hè đẹp nhất và Đừng xa em đêm nay của nhạc sĩ Đức Huy. Qua những đoạn clip ngắn được hé lộ từ phòng tập, giọng hát nội lực cùng khả năng xử lý tinh tế, giàu cảm xúc của nữ ca sĩ đã khiến nhiều thành viên ê-kíp không khỏi xúc động. Không ít lần cả không gian tập luyện như lắng lại khi Hồ Quỳnh Hương cất giọng, trước khi bùng lên bằng những tràng vỗ tay đầy phấn khích.

Hồ Quỳnh Hương

Sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương tại chương trình lần này cũng là một trong những điểm nhấn được khán giả mong đợi nhất. Sau một thời gian dài ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, nữ ca sĩ trở lại với tâm thế đầy hứng khởi, nguồn năng lượng tích cực và sự thăng hoa trong cảm xúc. Nhiều khán giả kỳ vọng sẽ được gặp lại một Hồ Quỳnh Hương quen thuộc với giọng hát đầy nội lực, nhưng đồng thời cũng thấy cô của hiện tại - đằm sâu, viên mãn và giàu trải nghiệm hơn trong từng câu hát.

Ông xã đồng hành với Hồ Quỳnh Hương tới phòng tập.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khiến nhiều người chú ý bởi nguồn năng lượng tích cực và sự rạng rỡ trong những ngày tập luyện. Hình ảnh gây ấn tượng với mọi người là sự xuất hiện lặng lẽ của ông xã doanh nhân bên cạnh nữ ca sĩ. Trong suốt quá trình tập luyện, anh luôn đồng hành, dõi theo và động viên vợ từ phía dưới sân khấu. Sự viên mãn trong cuộc sống dường như tiếp thêm cho Hồ Quỳnh Hương một nguồn cảm xúc đặc biệt. Nữ ca sĩ xuất hiện với tinh thần hào hứng, tràn đầy năng lượng và dành nhiều thời gian chuẩn bị cho chương trình.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ với VietNamNet: "Tôi rất hiếm khi tập bài mới nhưng riêng với chương trình lần này đã tập liền mấy bài mới. Thậm chí trong lúc bị ốm, tôi vẫn miệt mài tập luyện. Tôi rất quý Dương Cầm và cũng hào hứng được gặp gỡ khán giả".

Nhạc sĩ Đức Huy trao đổi với nhạc sĩ Dương Cầm - Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc của chương trình.

Trong khi đó, nhạc sĩ Đức Huy khiến nghệ sĩ trẻ nể phục bởi tinh thần làm việc ở tuổi U80. Ông khiến nhiều nghệ sĩ trẻ ngưỡng mộ bởi nguồn năng lượng dồi dào, phong thái trẻ trung và tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Ngay sau khi đáp chuyến bay đến Hà Nội, ông đã tới thẳng địa điểm tập luyện để làm việc cùng ê-kíp chương trình.

Trong suốt các buổi tập, nhạc sĩ Đức Huy không chỉ trực tiếp thể hiện các ca khúc mà còn tỉ mỉ góp ý, trao đổi với ê-kíp để mọi tiết mục đạt được sự trọn vẹn nhất trước khi đến với công chúng. Sự kỹ tính, tận tâm và tình yêu âm nhạc bền bỉ sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật của ông đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho cả ê-kíp trong những ngày tập luyện.

Màn kết hợp của Hồ Quỳnh Hương và nhạc sĩ Đức Huy.

Đặc biệt, đúng dịp sinh nhật của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc sĩ Dương Cầm cùng ê-kíp đã dành tặng ông một món quà tinh thần bất ngờ.

Cũng trong chương trình, Bùi Công Nam lần đầu đứng chung sân khấu với nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Nam ca sĩ hứa hẹn tạo dấu ấn với màn mashup thú vị giữa Tìm được nhau khó thế nào và Hãy quay về khi còn yêu nhau. Trong khi đó, Vũ Thanh Vân trở thành một trong những ẩn số đáng chờ đợi nhất của chương trình với bản hit Missing You, Em không... cùng những màn kết hợp đáng chờ đợi.

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi U80 vẫn sung sức bên các ca sĩ trẻ.

Clip ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tập hát:

Ảnh, clip: BTC