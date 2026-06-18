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Tại hiện trường, hố sâu khoảng 5m, đường kính miệng hơn 5m, có dấu hiệu mở rộng về phía móng nhà của hộ ông Dương Văn Khái và hộ bà Lại Thị Hoàn. Cơ quan chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo để ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Hố sâu xuất hiện trong khu dân cư.

Ông Dương Văn Khái cho biết hố sụt lún xuất hiện vào khoảng hơn 12 giờ ngày 15/6. Khu vực này trước đó không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

“Lúc đang chuẩn bị nghỉ trưa, tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi chạy ra kiểm tra, tôi thấy mặt đất đã sụt xuống tạo thành hố sâu, nước từ dưới dâng lên sát miệng hố. Ban đầu tôi nghĩ là vỡ đường ống nước nhưng sau đó hố ngày càng rộng và sâu hơn”, ông Khái kể lại.

Theo ông Khái, để đảm bảo an toàn, ngay trong tối 15/6, hai gia đình bị ảnh hưởng đã chủ động di dời đồ đạc và tạm thời rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Dương Văn Khái đứng cạnh hố sụt.

Cùng chung tâm trạng lo lắng, bà Lại Thị Hoàn cho biết: “Việc xuất hiện một hố sụt lún lớn ngay sát nhà khiến tôi rất hoang mang. Miệng hố đã tiến sát phần móng nhà. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Linh Sơn cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xác định nguyên nhân sự cố.

Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để phối hợp kiểm tra, đề xuất phương án xử lý, khắc phục.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo tại khu vực sụt lún.

Hố sụt có dấu hiệu tiếp tục mở rộng.

Trước đó, tại Thái Nguyên liên tiếp xuất hiện các hố sụt lún ở nhiều địa phương.

Tháng 3/2025, trên địa bàn xã Na Rì xuất hiện nhiều hố sụt lún có kích thước lớn. Đến tháng 5/2025, một người điều khiển xe máy đã húc đổ rào chắn và rơi xuống hố sâu trên Quốc lộ 3B.

Tháng 7/2025, một hố sụt lún xuất hiện sát chân tường rào khu nhà công vụ tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Võ Nhai.

Giữa tháng 4/2026, tại khu vực đường tỉnh 273, địa phận xóm Gò Cao, xã Đồng Hỷ, mặt đường cũng bất ngờ sụt xuống tạo thành hố sâu.