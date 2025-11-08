Chiều nay (8/11), lãnh đạo UBND phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) cho biết, phường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp làm rõ nguyên nhân xuất hiện hố sâu trên mặt đường.

"Hố tử thần" sâu khoảng 2,5m ở TPHCM. Ảnh: T.T

Sự việc xảy ra trên đường ĐT743A, đoạn qua khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, mặt đường ĐT743A đoạn gần điểm giao với đường Nguyễn An Ninh (thuộc khu phố Đông Thành) bất ngờ bị sụt lún, tạo thành hố sâu.

Theo quan sát, hố sâu này có chiều dài khoảng 1m, rộng 50cm, chiều sâu khoảng 2,5m. Lớp nhựa trên mặt đường đoạn gần hố có hiện tượng bị sụt lún thêm. Ngoài ra, bên cạnh hố sâu này có một đường cống thoát nước lớn.

Do tuyến đường có nhiều người và phương tiện qua lại nên người dân đã đặt vật cản để cảnh báo, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương để giải quyết.

Người dân đặt vật cản để cảnh báo người đi đường. Ảnh: T.T

Ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, cho biết tuyến đường này do Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương quản lý. Nguyên nhân xuất hiện hố có thể là do trong quá trình lu lèn hệ thống thoát nước thải dưới mặt đường, xung quanh ống thoát nước chưa được gia cố kỹ, dẫn đến hiện tượng sụt lún sau nhiều năm.

Cũng theo ông Huy, chiều nay, đơn vị quản lý đang tiến hành khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.