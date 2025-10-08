Hồ Văn Cường là 1 trong những khách mời trong nhạc hội của ca sĩ Như Quỳnh diễn ra ngày 27/12 tại Nhà hát Hòa Bình TPHCM. Theo ban tổ chức, ca sĩ sẽ thể hiện ca khúc Em không buồn nữa chị ơi.

Ca sĩ Hồ Văn Cường và Như Quỳnh.

Đây cũng là lời tâm tình của riêng anh với khán giả. Qua tiết mục, nam ca sĩ muốn chứng minh mình là chàng trai mạnh mẽ, không còn yếu đuối như xưa.

Hồ Văn Cường trước nay vốn kín tiếng, ít xuất hiện trước đám đông hay các sự kiện có giới truyền thông.

Dịp hiếm hoi dự họp báo, ca sĩ chia sẻ về công việc, cuộc sống gia đình và ước mơ của chàng trai ở tuổi 22.

Mua được nhà ở tuổi 22, tiết lộ lý do sống kín tiếng

Chia sẻ với VietNamNet, Hồ Văn Cường nói vui, hạnh phúc vì ước mơ bấy lâu đã thành hiện thực. Ca sĩ vừa mua được căn nhà để cả gia đình cùng sinh sống thoải mái.

“Nhờ cát-sê ca hát, tôi có thể ổn định cuộc sống sau gần 10 năm làm nghề. Giờ tôi đỡ áp lực hay lo nghĩ nhiều về kinh tế, muốn tập trung vào năm cuối của đại học”, anh kể.

Nam ca sĩ mua được nhà ở tuổi 22.

Nhiều năm qua, Hồ Văn Cường là trụ cột kinh tế chính của cả gia đình. Anh chăm lo cha mẹ, chị gái và hỗ trợ 3 người cháu tiền ăn học. Cha anh làm bảo vệ ở 1 khu chung cư gần nhà, còn mẹ ở nhà chăm cháu và nội trợ.

Nhờ công việc ổn định, cha Hồ Văn Cường phụ giúp anh sinh hoạt phí hàng tháng. Vì thế, anh đỡ được gánh nặng phần nào, số tiền kiếm được có thể tích góp để đầu tư cho sản phẩm.

3 năm qua, Hồ Văn Cường vẫn duy trì công việc ca hát, chủ yếu hát các đêm nhạc phòng trà. Anh vừa góp mặt liveshow của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Dù vậy, giọng ca sinh năm 2003 xác định ưu tiên việc học lên hàng đầu, chuẩn bị tốt nghiệp đại học vào năm sau.

Hồ Văn Cường là sinh viên ngành Marketing tại khoa Kinh tế Quản trị của trường Đại học Hoa Sen. Ca sĩ cho hay ngành học này có nhiều điểm hỗ trợ cho sự nghiệp ca hát và phát triển hình ảnh cá nhân khi anh hoạt động ca hát sau này.

Hành trình trưởng thành của Hồ Văn Cường thế nào?, ca sĩ tự nhận là người hướng nội, tự lập và không quen giãi bày cảm xúc, tâm sự với người khác. Những điều vui buồn trong cuộc sống, anh tự đối diện giải quyết.

Hồ Văn Cường thấy mình trầm tính, chững chạc hơn so với tuổi.

Tuổi 22, ca sĩ tự thấy trầm tính hơn, chất chứa nhiều tâm tư và không còn vô tư như lúc nhỏ. Anh xem đây là sự thay đổi tích cực, giúp bản thân chững chạc hơn trong quan niệm sống và suy nghĩ.

“Sự trưởng thành ấy bao gồm việc thích nghi với ồn ào, ý kiến trái chiều từ dư luận. Cuộc sống ai cũng có khó khăn cả thôi. Tôi bắt buộc phải đứng lên đi tiếp chứ không thể nào ủ dột, rụt rè sợ hãi mãi được”, Hồ Văn Cường tâm sự.

Dù 1 mình, Hồ Văn Cường không vì thế cô đơn, suy nghĩ tiêu cực. Anh thấy may mắn vì xung quanh vẫn còn nhiều người yêu thương.

Tự ti ngoại hình, sẵn sàng tham gia show “Anh trai” nếu được mời

Rời sân khấu, Hồ Văn Cường sống đúng tuổi của chàng trai gen Z. Ngày rảnh ở nhà, anh học thêm thành nhạc, trồng cây, nuôi cá và xem phim. Thỉnh thoảng, anh lướt mạng xã hội, đăng tải các video tương tác với mọi người.

Anh còn theo dõi các chương trình Em xinh, Anh trai, bày tỏ yêu thích các thí sinh và tiết mục trong chương trình. Ca sĩ nỗ lực trau dồi giọng hát, các kỹ năng và mong nếu có lời mời, anh sẵn sàng nhận lời tham gia.

Hồ Văn Cường xác định sở trường mình vẫn là dân ca và bolero. Dù vậy, anh muốn thử sức các dòng nhạc khác như cách làm mới, vừa tạo sự hứng thú cho khán giả.

Mặt khác, Hồ Văn Cường không thấy buồn khi bị nhận xét con đường ca hát phát triển chậm hơn đồng nghiệp đồng trang lứa.

Nam ca sĩ nhìn nhận mỗi người đều có áp lực riêng. Các đồng nghiệp nỗ lực, phát triển tốt và đạt thành tích là điều đáng mừng. Phần mình, anh chỉ biết cố gắng và mong một ngày nào đó được như kỳ vọng.

Hồ Văn Cường tự ti ngoại hình và đang nỗ lực cải thiện.

Hồ Văn Cường chưa bao giờ tự tin vào nhan sắc của mình, thậm chí có phần tự ti.

“Gần đây, vài người hỏi tôi có ý định thẩm mỹ không, tối hôm đó về tôi khó ngủ. Tôi tự hỏi: “Bộ mình xấu lắm hay sao mà mọi người hay khuyên thẩm mỹ”, anh kể lại.

Hơn ai hết, Hồ Văn Cường ý thức rõ lĩnh vực nghệ thuật bên cạnh tài năng còn đòi hỏi nhiều về ngoại hình. Anh nói sẽ cải thiện nhiều hơn về diện mạo trong khả năng cho phép.

Dù vậy, quán quân Thần tượng Âm nhạc nhí 2016 không có ý định can thiệp dao kéo. Anh đang trong giai đoạn niềng răng, lên kế hoạch tập gym, chơi thể thao để ngoại hình cân đối hơn thời gian tới.

Hồ Văn Cường song ca Như Quỳnh trong show hồi đầu năm

Ảnh, clip: HK, NVCC