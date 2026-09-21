Chia sẻ với VietNamNet, Hồ Việt Trung kể sau khi chia tay bạn gái cũ - mẹ con gái Xí Muội - năm 2018, anh làm bố đơn thân nuôi con. Nam ca sĩ vừa lo kinh tế, lại vừa bên cạnh chăm sóc con nhỏ. Dù vất vả, anh không thấy áp lực bởi con gái ngoan, hiểu chuyện và là nguồn động lực để mình nỗ lực mỗi ngày.

Ca sĩ Hồ Việt Trung làm cha đơn thân nhiều năm.

Thời gian dài sau đổ vỡ, Hồ Việt Trung không muốn yêu ai vì đã chán nản cảm giác hy vọng rồi thất vọng trong mối quan hệ 2 người. Có thời gian dài anh lao vào công việc, lấy sự bận rộn để khỏa lấp khoảng trống cá nhân.

“Tôi sợ lấy phải người không hợp rồi làm khổ con gái. Tôi cố gắng tập trung công việc, chạy show để tạo nền tảng tài chính vững chắc sau này”, anh kể.

Năm 2024, Hồ Việt Trung bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Saka Trương Tuyền. Cùng hoạt động nghệ thuật, cả 2 dễ dàng chia sẻ những khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Họ quyết định "về chung một nhà" và hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Ca sĩ kết hôn với Saka Trương Tuyền - cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long sau thời gian gắn bó.

“Tôi và Saka cùng làm việc, chia sẻ những khó khăn và quan trọng nhất là biết lắng nghe, thấu hiểu nhau không chỉ trên sân khấu mà cả trong cuộc sống đời thường. Còn về kế hoạch tổ chức đám cưới, chúng tôi muốn giữ bí mật và sẽ tiết lộ vào thời điểm phù hợp”, nam ca sĩ cho hay.

Hồi tháng 5, Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền đón con gái chung chào đời, đặt tên thân mật là Bé Kem. Nam ca sĩ sáng tác ca khúc Cảm ơn con đã đến, song ca cùng bà xã như một cách lưu giữ niềm hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới.

Từ khi có thêm Bé Kem, Hồ Việt Trung ý thức rõ hơn trách nhiệm của một người cha. Nam ca sĩ ý thức nỗ lực nhiều hơn trong công việc để có kinh tế chăm lo cho 2 con.

Cặp đôi chào đón con gái chào đời hồi tháng 5.

Bé Kem hiện hơn 4 tháng tuổi. Hồ Việt Trung kể mỗi khi con quấy khóc, anh thường bồng con lên rồi hát dỗ dành. Điều thú vị là cô bé thường nín ngay khi nghe tiếng hát của cha.

"Bên cạnh niềm vui, tôi cũng ý thức rõ trách nhiệm trụ cột của mình. Tôi phải cố gắng 200% để lo cho gia đình nhỏ”, Hồ Việt Trung cho hay.

Hiện Hồ Việt Trung tập trung vào dòng nhạc trẻ sôi động - thể loại làm nên tên tuổi anh trong nhiều năm qua. Song song đó, nam ca sĩ vẫn duy trì niềm yêu thích với nhạc trữ tình - quê hương.

Ca sĩ miệt mài chạy show, tạo nền tảng kinh tế vững chắc để lo gia đình.

Ca sĩ vẫn đều đặn chạy show tại TPHCM và các tỉnh, thành. Anh trân trọng sự ủng hộ của khán giả, xem đây là động lực để giữ lửa nghề.

Gần đây trong chương trình Vòng tay yêu thương, anh trình diễn 2 ca khúc remix sôi động do chính mình sáng tác Tình yêu bất diệt và Em là của anh. Đây cũng được xem là sân khấu mở đầu cho hành trình trở lại với dòng nhạc trẻ sôi động của nam ca sĩ.

Hồ Việt Trung đưa vợ con dạo biển

Hồ Việt Trung bắt đầu ca hát từ 2003, từng trải qua nhiều lận đận khó khăn. Sau 10 năm làm nghề, tên tuổi anh dần được chú ý qua các ca khúc: Anh nguyện chết vì em Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu…nhất là series phim ca nhạc Giải cứu tiểu thư. Các sản phẩm của anh thu hút hàng chục triệu view trên các nền tảng mạng xã hội. Hồ Việt Trung cũng là 1 trong những nam ca sĩ đắt show tại thị trường miền Tây nhiều năm qua.

Ảnh, clip: NVCC