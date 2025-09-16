Ngày 16/9, tờ Ellas đưa tin Hoa hậu Hòa bình Panama 2025 - Isamar Herrera trở thành nạn nhân của một vụ trộm tại khách sạn Fairmont, Isla Verde (Puerto Rico).

Trên mạng xã hội, Isamar kể lại sự việc xảy ra khi cô đang tham dự buổi hòa nhạc của ca sĩ Bad Bunny. “Khi tôi ở concert, kẻ gian đã đột nhập vào phòng khách sạn và lấy đi số tài sản hơn 80.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng), gồm nhiều trang sức và túi xách. Tôi thật sự suy sụp và sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra thủ phạm”, người đẹp Panama viết.

Hoa hậu Hòa bình Panama 2025 chia sẻ sự việc trên trang cá nhân.

Trong số tài sản bị mất có khuyên tai và vòng tay Van Cleef, dây chuyền kim cương chữ I, vòng tay Cartier, trang sức Messika đính kim cương và đồng hồ Rolex vàng. Isamar bày tỏ sự thất vọng khi sự cố xảy ra tại một khách sạn hạng sang, đồng thời khẳng định sẽ dùng mọi nguồn lực và mối quan hệ để làm sáng tỏ vụ việc.

Isamar Herrera đến Puerto Rico ngày 10/9 trong hành trình chuẩn bị cho Miss Grand International 2025. Lịch trình của cô gồm huấn luyện catwalk, chụp ảnh, gặp gỡ nhà tài trợ, tập luyện thể hình, rèn kỹ năng thuyết trình và tham gia các hoạt động văn hóa. Trước đó, cô đã dừng chân tại Venezuela và dự kiến sẽ đến Miami (Mỹ) ở chặng kế tiếp.

Isamar sở hữu nhan sắc quyến rũ và là ứng viên sáng giá ở Miss Grand International 2025.

Isamar Herrera, 31 tuổi, hiện theo học ngành Quảng cáo, đồng thời là doanh nhân, ca sĩ và chủ sở hữu Isamar Photo Studio tại Madrid (Tây Ban Nha).

Đầu tháng 6/2025, cô được bổ nhiệm đại diện Panama tại Miss Grand International 2025 - cuộc thi diễn ra từ ngày 29/9 ở Thái Lan với sự góp mặt của hơn 70 thí sinh quốc tế.

Lễ bổ nhiệm của Isamar Herrera:

Ảnh, Video: IGNV