THÁI LAN - Vụ Hoa hậu Boom Panadda: Người phụ trách sổ sách quỹ đi cùng người chồng đến cảnh sát giải trình. Cảnh sát ra giấy triệu tập lô 3 và rà lại tiền quyên góp từ năm 2015.

Ngày 25/11, bà Ratchanok (giấu họ), người phụ trách sổ sách quỹ Ongkorn Thamdee của Hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000) đến tầng 9 tòa nhà Phithak Santi thuộc Cục Cảnh sát Điều tra Trung ương ở Bangkok để làm việc với Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) theo giấy triệu tập. Đi cùng bà có chồng và 4 người khác.

Người làm sổ sách của Boom Panadda im lặng trước báo chí

Bà Ratchanok và chồng vào gặp điều tra viên mà không trả lời câu hỏi nào của phóng viên đang chờ ở sảnh. Theo Matichon, buổi lấy lời khai được dự đoán kéo dài đến tối.

Theo nguồn tin trong ECD, bà Ratchanok là người phụ trách chính sổ sách của quỹ, tên bà cũng xuất hiện trong các đoạn tin nhắn mà cảnh sát thu thập. Nội dung làm việc tập trung vào hệ thống kế toán của quỹ, việc thuê đất và những thông tin đã được báo chí đăng tải.

Người làm sổ sách quỹ của Boom Panadda cùng những người đi cùng tại Cục Cảnh sát Điều tra Trung ương ngày 25/11. Ảnh: Thairath

Cảnh sát cho biết qua sao kê ngân hàng, chồng bà Ratchanok cũng được phát hiện có liên quan đến dòng tiền. Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố số tiền, cũng chưa nói tiền đến từ hoạt động kinh doanh nào vì cần để những người liên quan có cơ hội giải trình trước.

Cảnh sát rà lại tiền quyên góp cho quỹ của Boom Panadda từ năm 2015

Theo nguồn tin, cảnh sát sẽ tiếp tục mời những người có dòng tiền liên quan đến tiền quyên góp cho quỹ từ năm 2015 đến nay, bao quát mọi giai đoạn. Việc rà soát "không chỉ tập trung vào người nổi tiếng hay nhà tài trợ lớn".

Theo MGR Online, Naewna và The Bangkok Insight, cảnh sát đã ra giấy triệu tập lô 3, gồm người thân của bà Ratchanok, bà Raya Isarayotsawadee, chủ một cửa hàng trang sức ở Chiang Mai cùng một số nhà thầu và một tài xế. The Bangkok Insight cho biết lô này có 7 người. Một số người trong danh sách, gồm một tài xế và một quân nhân hải quân đã đến làm việc từ ngày 24/11. Theo Daily News, quân nhân này là người thân cận với Boom Panadda. Danh tính của họ chưa được công bố.

Cảnh sát triệu tập thêm nhiều người liên quan dòng tiền của Hoa hậu Boom Panadda. Ảnh: Thairath

Cha mẹ của Boom Panadda đã nhận giấy triệu tập. Cảnh sát đang thống nhất ngày giờ và dự kiến lấy lời khai họ trong tuần này hoặc muộn nhất là tuần sau. Theo kết quả điều tra công bố ngày 7/11, cha cô nhận khoảng 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng) có nguồn gốc từ tài khoản quyên góp. Hôm 24/11, Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng ECD cho biết sau khi lấy lời khai các nhân chứng, nhóm điều tra sẽ xem xét có ai phải chuyển thành bị can hay không.

Trang sức gần 45 triệu baht của Boom Panadda có hóa đơn thật

Ngày 24/11, ông Thatphum cho biết kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy Boom Panadda đã mua đá quý và trang sức của bà Raya với tổng giá trị gần 45 triệu baht (khoảng 34,3 tỷ đồng). Cảnh sát tìm thấy hóa đơn xác nhận các giao dịch diễn ra thật và không phát hiện khoản tiền nào được chuyển ngược về tài khoản của Boom Panadda. Chuyên gia đá quý sẽ được mời kiểm định lại toàn bộ số trang sức, để xác định giá trị thực có tương xứng với giá mua hay không.

Theo Thai Post, ông Polpee Suwanchawee, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan, cho biết dự thảo luật mới về quỹ từ thiện đã soạn xong và sẽ qua 2 vòng lấy ý kiến công chúng trước khi trình Thủ tướng. "Nếu thấy họ làm không đúng, chúng tôi có thể đề nghị tòa án thu hồi ngay", ông nói.

Ngày 11/11, ông Polpee cho biết quỹ của Boom Panadda không nộp báo cáo thu chi trước hạn chót ngày 10/11 và Bộ Nội vụ sẽ đề nghị tòa án thu hồi tư cách pháp nhân của quỹ sau khi nhận báo cáo điều tra của cảnh sát, theo Naewna.

Cảnh sát khám căn hộ của Boom Panadda:

Video: Thairah