Nhãn hàng gỡ hình Boom Panadda, diễn viên Chompoo Araya không đòi lại tiền

Chiều 18/11, ông Pratchawin Bunchup, thành viên hội đồng quản trị Quỹ Ongkorn Thamdee của hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000), đến Phòng điều tra số 4 thuộc Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan. Theo MGR Online và Matichon, ông là người đầu tiên trong nhóm 6 người được triệu tập có mặt.

Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng ECD, cho biết ông Pratchawin bị cáo buộc 3 tội: cùng nhau lừa đảo công chúng, cùng nhau đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và cùng nhau rửa tiền. Sau khi nghe cáo buộc và lấy lời khai, cảnh sát cho ông tạm về, sau đó sẽ hẹn ông quay lại khi chuyển hồ sơ sang viện công tố.

Thiếu tướng Thatphum Jaruprat Ảnh: MGR Online

Chiều 19/11, bà Pornphan Phumrin, phó chủ tịch quỹ và bà Sirikhwan, thành viên hội đồng quản trị kiêm thư ký, thường được gọi là luật sư Ple, sẽ đến ECD. Ngày 20/11 đến lượt thủ quỹ Aphiwut Phumpha (biệt danh Angun) cùng 2 nhà thầu Aphichat Saelu (thường gọi là Ae), người xây khu biệt thự ở Phuket và Sathit Srivichai (thường gọi là Em), người thi công khu trụ sở quỹ ở tỉnh Pathum Thani.

Thủ quỹ Aphiwut Phumpha trả lời báo chí khi đến giải trình hôm 13/11. Ảnh: Thairath

Các thành viên hội đồng quản trị đối mặt 3 tội danh giống ông Pratchawin. Hai nhà thầu bị cáo buộc cùng nhau rửa tiền, vì cảnh sát phát hiện tiền của quỹ được chuyển vào tài khoản của họ. Nhà thầu Ae từng nhận hơn 37 triệu baht (khoảng 28,2 tỷ đồng) vào tài khoản cá nhân và 2 công ty.

Hôm 17/11, Đại tá Nittichot Phenchamrat, Phó Chỉ huy trưởng ECD, làm rõ cuộc họp ngày 16/11 mới là biểu quyết nội bộ, chưa ai chính thức bị cáo buộc. Sau khi nghe cáo buộc, họ được quyền nộp chứng cứ phản bác.

Nhãn hàng xà phòng Bennett gỡ hình ảnh hoa hậu Boom Panadda khỏi quảng cáo. Ảnh: Facebook Bennett

Theo The Thaiger, chiều 18/11, Công ty Paphinyo Group, chủ nhãn hàng xà phòng Bennett, ra thông báo đã gỡ hình Boom Panadda khỏi mọi kênh truyền thông của công ty. Biển quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên xe buýt và bao bì sản phẩm đang được thay dần. Trước đó, nhãn hàng đã chấm dứt vai trò người đại diện của Boom Panadda, người gắn bó với thương hiệu hơn 20 năm.

Nữ diễn viên Chompoo Araya (phải) từng ủng hộ quỹ của Boom Panadda 1 triệu baht. Ảnh: The Thaiger

Nữ diễn viên Chompoo Araya từng ủng hộ quỹ 1 triệu baht (khoảng 763 triệu đồng) và đã đến ECD làm nhân chứng. Theo The Thaiger, cô nói không thân với Boom Panadda, khi nghe tin chỉ thấy bất ngờ chứ không thất vọng. Cô không định đòi lại tiền, muốn để quá trình tư pháp tự diễn ra.

Boom Panadda có thể bị tạm giam tối đa 84 ngày

Boom Panadda và chồng, ông Atip Anantawan, bị tạm giam từ ngày 7/11. Đợt tạm giam đầu kéo dài 12 ngày, hết hạn ngày 18/11. Hôm 7/11, Boom Panadda không xin tại ngoại, còn đơn xin tại ngoại của chồng cô bị tòa án bác vì lo ngại bỏ trốn và tác động đến chứng cứ. Đến 18h ngày 18/11, các báo Thái Lan chưa đưa tin về việc cảnh sát nộp đơn đề nghị tòa án gia hạn tạm giam đợt 2, cũng như việc luật sư của 2 người nộp đơn xin tại ngoại.

Hoa hậu Boom Panadda được đưa đến tòa án đề nghị tạm giam hôm 7/11. Ảnh: MGR Online

Theo ông Parames Intharachumnum, công tố viên cấp cao thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan, trả lời PPTV hôm 8/11, kể từ khi bắt đầu tạm giam, cảnh sát có tối đa 84 ngày để hoàn tất hồ sơ, dù bị can bị giam hay được tại ngoại. Nếu không kịp, bị can phải được trả tự do, trừ khi có cáo buộc khác.

Trong tuần tới, cảnh sát dự kiến mời cha của Boom Panadda, người nhận khoảng 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng) có nguồn gốc từ tài khoản quỹ và chủ cửa hàng trang sức Raya ở Chiang Mai đến giải trình. Theo Đại tá Nittichot, các khoản tiền chuyển cho cha cô có thể chỉ là tiền chu cấp hằng tháng hoặc tiền sửa nhà, cần điều tra trước khi kết luận.

Vợ chồng hoa hậu Thái Lan Boom Panadda bị cáo buộc dùng sai mục đích khoảng 527 triệu baht (khoảng 400 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp song cả 2 phủ nhận cáo buộc.