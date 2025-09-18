Tối 18/9, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chính thức lên tiếng về những tin đồn thất thiệt xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua. Đáng chú ý, cô đăng kèm thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi vu khống, xảy ra ngày 12/9/2025.

Theo Bùi Quỳnh Hoa, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn bịa đặt, vu khống với nội dung không đúng sự thật. Đối tượng ác ý đã sử dụng ngôn từ phản cảm, tục tĩu để bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm của nàng hoa hậu từ một tài khoản cá nhân.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Ảnh: Tư liệu

Điều nghiêm trọng là những thông tin sai lệch này tạo hiệu ứng lan truyền, khiến nhiều trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, TikTok, YouTube chia sẻ lại. Việc này khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn và làm cộng đồng mạng hiểu sai do những tin đồn thất thiệt.

Thay vì lên tiếng ngay lập tức, Bùi Quỳnh Hoa chọn cách làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để bảo vệ bản thân cũng như xác minh, xử lý vụ việc. Cô khẳng định sẽ đi đến cùng vụ việc để lấy lại danh dự cho bản thân.

Hoa hậu đã cùng với luật sư gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ cho cơ quan điều tra.

Theo thông báo chính thức từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội số 539/TB-CSHS ngày 18/9/2025, cơ quan này đã tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm đối với bà Bùi Quỳnh Hoa tố giác Lê Hương Ly (sinh năm 1996) có hành vi đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bà Hoa lên mạng xã hội Facebook nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bùi Quỳnh Hoa.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 18/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra xử lý theo quy định pháp luật, căn cứ các điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bùi Quỳnh Hoa đề nghị các trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, TikTok, YouTube tháo gỡ các bài viết, hình ảnh, video đã đăng tải liên quan đến vụ việc này. Cô mong mọi người hãy tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin độc hại trên mạng xã hội, cần kiểm chứng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ.

"Việc đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang dư luận là hành vi vi phạm pháp luật và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự", nàng hậu cảnh báo.

Chia sẻ riêng với VietNamNet, Bùi Quỳnh Hoa cho biết: "Đến ngày hôm nay có tin bên công an tôi mới nhẹ lòng hơn. Bữa giờ thật sự tôi rất căng thẳng vì bị đả kích".

Bùi Quỳnh Hoa tại Miss Universe 2023:

Minh Dũng