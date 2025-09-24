Tin tức gây sốt trong cộng đồng yêu sắc đẹp Việt Nam vừa được BTC Miss Universe Việt Nam công bố khi Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2025.

Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1991 tại Hà Nội từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan.

Hoa hậu Hương Giang.

Trước khi chinh phục đấu trường quốc tế, Hương Giang đã có một hành trình dài trong ngành giải trí Việt Nam. Cô từng tham gia chương trình Vietnam Idol 2012. Sau đó, Hương Giang liên tục ghi dấu ấn với các vai trò ca sĩ, diễn viên, MC và nhà sản xuất. Đặc biệt, cô là giám khảo và nhà sản xuất của Miss International Queen Vietnam, cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới, góp phần nâng cao nhận thức và ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam.

Với sự thay đổi trong quy định của Miss Universe, cho phép thí sinh chuyển giới tham gia, Hương Giang mang theo hy vọng và sứ mệnh truyền cảm hứng về sự đa dạng và hòa nhập.

Để chuẩn bị cho Miss Universe 2025, Hương Giang đang tích cực rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử và trau dồi kiến thức về các vấn đề xã hội, môi trường - những chủ đề thường được đề cập trong các phần thi của Miss Universe. Cô cũng được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về thời trang, makeup và huấn luyện viên thể hình để đảm bảo hình ảnh hoàn hảo nhất khi xuất hiện trên sân khấu quốc tế.

Hương Giang đăng quang Miss International Queen 2018:

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu, video: MIQ