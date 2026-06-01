LỜI TOÀ SOẠN Những mỹ nhân đội vương miện không chỉ là đại diện cho phái đẹp mà còn gánh trên vai nhiều trọng trách như bao người phụ nữ khác, đó là làm vợ, làm mẹ. VietNamNet xin giới thiệu loạt bài về các hoa hậu làm mẹ gồm Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, H'Hen Niê. Họ có hoàn cảnh không giống nhau. Người từng đổ vỡ từng nuôi cả con riêng của chồng hàng chục năm, người làm dâu hào môn và đang là mẹ của một bé gái xinh xắn ở tuổi học chữ, người vừa mới làm mẹ một thời gian ngắn. Cả 3 hoa hậu đều có điểm chung là hết lòng vì gia đình, yêu thương con và giữ hình ảnh một hoa hậu đẹp trong mắt công chúng.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh dành cho VietNamNet cuộc trò chuyện về hành trình làm mẹ, từ nỗi lo dạy con biết trân trọng giá trị đồng tiền trong cuộc sống đến việc chồng chủ tịch Đỗ Vinh Quang chưa bao giờ nặng lời với con dù lịch làm việc rất bận rộn.

Ngày nào con cũng có 1000 câu hỏi vì sao

- Một ngày bình thường của Đỗ Mỹ Linh với con gái Tuệ An như thế nào?

Khá đơn giản thôi. Buổi sáng tôi dậy sớm chuẩn bị đồ rồi đưa con đi học trước khi đi làm. Chiều có bác sẽ đón bé, hôm nào tôi rảnh sẽ tự đi đón con. Buổi tối cả nhà thường ăn cơm cùng nhau, sau đó Tuệ An chơi hoặc học một chút với mẹ trước giờ đi ngủ. Đến lúc con ngủ rồi, tôi mới có chút thời gian riêng cho bản thân.

- Tuệ An sắp tròn 3 tuổi - cái tuổi bắt đầu hỏi "tại sao" không ngừng. Câu hỏi nào của con khiến chị lúng túng nhất?

Con hỏi rất nhiều, đến mức tôi không thể nhớ nổi câu nào đặc biệt nhất vì ngày nào cũng có cả 1000 câu hỏi vì sao. Có hôm vừa trả lời xong câu này, đã nối tiếp bằng vài câu khác rồi. Nhiều lúc mẹ cũng "đứng hình" vài giây vì không biết nên giải thích sao cho dễ hiểu với một em bé gần 3 tuổi.

- Từ khi có con, cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

Từ khi có con, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Gần như không còn khái niệm thật sự thư thả hay rảnh rang nữa, vì lúc nào trong đầu cũng có một mối bận tâm mang tên "con". Kể cả khi hai vợ chồng có dịp đi du lịch riêng, đến giờ ăn, giờ ngủ của con tôi lại hỏi han liên tục rồi mở camera xem con ăn uống thế nào, ngủ có ngon không.

Nhìn con lớn lên từng ngày, tôi thấy thời gian trôi nhanh. Mới hôm nào còn là em bé bé xíu nằm trong vòng tay mẹ giờ đã biết nói chuyện, biết chạy nhảy. Nghĩ đến một ngày con lớn hẳn, không còn quấn mẹ nữa, tự nhiên thấy buồn và xúc động lắm.

Gia đình nhỏ của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Dạy con biết đủ khi cả nhà sẵn sàng đáp ứng mọi thứ ngay lập tức

- Chị từng được một nhà thiết kế đặt cho biệt danh "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" vì lối sống giản dị, không mê hàng hiệu vậy sẽ kể gì cho Tuệ An về mẹ ngày trước?

Tôi sẽ kể với Tuệ An về tuổi thơ của mình như một điều rất đáng nhớ và đáng trân trọng. Tôi lớn lên trong một gia đình cơ bản, không có những món đồ đắt đỏ hay cuộc sống xa hoa. Nhưng bù lại, bố mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt nhất trong khả năng, cho tôi một tuổi thơ đủ đầy bằng tình yêu thương và dạy tôi biết trân trọng những giá trị thật sự quan trọng trong cuộc sống.

Bây giờ Tuệ An được lớn lên trong một gia đình có điều kiện hơn mẹ ngày trước rất nhiều. Người lớn trong nhà cũng rất yêu chiều con, nhiều khi chỉ cần con thích là muốn đáp ứng ngay, kể cả những món đồ chưa thực sự cần thiết. Tôi hiểu đó là cách mọi người thể hiện tình yêu với trẻ nhỏ nhưng đôi khi điều đó cũng khiến các bé chưa cảm nhận được giá trị của tiền bạc hay học cách trân trọng những gì mình đang có. Điều tôi mong nhất là sau này có thể dạy Tuệ An những điều mà bà ngoại từng dạy mình: biết đủ, biết quý trọng mọi thứ xung quanh, sống tiết kiệm và có thói quen chi tiêu hợp lý từ khi còn nhỏ.

- Chị đang nuôi con trong một đại gia đình có bà cố, ông bà nội cùng sống chung. Nhiều tình yêu thương từ nhiều phía cũng đồng nghĩa với nhiều quan điểm khác nhau về cách dạy con. Chị xử lý điều đó như thế nào khi ý kiến của mình khác với người lớn tuổi hơn trong nhà?

Tôi thấy mình may mắn vì mọi người trong gia đình đều tôn trọng cách nuôi dạy con của hai vợ chồng. Những việc quan trọng liên quan đến con, bố mẹ sẽ là người quyết định, còn ông bà chủ yếu chơi và yêu thương cháu thôi. Thỉnh thoảng ông bà cũng góp ý thêm vài điều trong cách chăm con và thật lòng tôi thấy nhiều điều rất đúng nên cũng lắng nghe để chăm con tốt hơn.

- Chị ngại điều gì nhất về thế giới bên ngoài mà con sẽ dần tiếp xúc và đang chuẩn bị cho con theo cách nào?

Là một người mẹ, tôi cũng có rất nhiều nỗi lo giống như bao bà mẹ khác. Con càng lớn lại càng lo nhiều hơn. Xã hội ngày càng phát triển, môi trường xung quanh cũng có rất nhiều cám dỗ, những điều tiêu cực hay những mối nguy mà mình không thể lường trước được.

Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn muốn con được giao lưu, được chơi, kết bạn và trải nghiệm cuộc sống một cách tự nhiên nhất. Mình không thể vì lo lắng mà giữ con mãi trong vùng an toàn hay bắt con chỉ quanh quẩn ở nhà được. Vì vậy, điều tôi làm mỗi ngày là trò chuyện với con thật nhiều, thường chia sẻ về những tình huống không hay có thể xảy ra và hướng dẫn con cách xử lý phù hợp. Tôi nghĩ ai rồi cũng sẽ phải trải qua những bài học để trưởng thành.

Tuệ An bám bố lắm, mẹ nhiều khi bị "ra rìa" luôn

- Mỹ Linh từng nói ấn tượng với chồng vì cách anh đối xử với mẹ và người thân rất ân cần, cho chị cảm giác an toàn. Bây giờ nhìn anh ấy làm bố, điều chị thấy là gì?

Chồng tôi không phải kiểu người quá khéo trong việc chăm con. Nhưng điều tôi trân trọng là anh luôn cố gắng dành thời gian cho con nhiều nhất có thể, mỗi tuần đưa đón con đi học vài buổi, dù bận thế nào mỗi ngày cũng tranh thủ chơi với con một chút, cuối tuần rảnh là đưa con đi chơi.

Có lẽ vì lớn lên trong một gia đình nhiều tình yêu thương nên anh rất tình cảm với con cái, hầu như chưa bao giờ nặng lời với con, còn mẹ thường phải đóng vai người nghiêm khắc. Thành ra Tuệ An bám bố lắm, còn mẹ nhiều khi bị ra rìa luôn.

- Chồng chị ngày càng xuất hiện nhiều trong vai ông bố bỉm sữa nhưng đang gánh rất nhiều trọng trách bên ngoài. Những lúc bận nhất, hai vợ chồng thu xếp việc gia đình thế nào?

Chồng tôi bây giờ càng ngày càng có nhiều công việc và trách nhiệm hơn và tôi thật sự tự hào về điều đó. Dù rất bận nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể. Còn trong nhà, tôi vẫn là người lo chính mọi thứ liên quan đến con cái và sinh hoạt hàng ngày. Với tôi, chỉ cần chồng luôn đồng hành về tinh thần, quan tâm và chia sẻ là đã rất quý rồi.

- Chị thường xuyên xuất hiện trên khán đài xem bóng đá cùng chồng và con. Cảm giác đó khác gì với khi ở nhà?

Với nhiều người, sân bóng là nơi để giải trí và tận hưởng cảm xúc. Nhưng với gia đình tôi, đó còn là công việc và trách nhiệm của chồng nên mỗi lần ra sân anh thường rất áp lực và tập trung. Hai mẹ con chỉ luôn mong đội bóng thi đấu thật tốt để được cùng bố chia sẻ niềm vui sau trận và quan trọng nhất là có mặt ở đó để cổ vũ tinh thần cho bố trong những thời điểm nhiều áp lực nhất.

- Chị từng khóc ngay tại lễ cưới khi nói về chồng. Gần 4 năm sau, có thêm một đứa con, nếu phải nói lại điều ấn tượng nhất về Vinh Quang, câu trả lời của chị có còn giống ngày đó?

Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở chồng từ ngày đầu vẫn là sự chân thành và ấm áp. Sau gần 4 năm sống cùng nhau, điều đó vẫn không thay đổi. Anh vẫn là một người chồng rất tình cảm và luôn nghĩ cho vợ con.

Tất nhiên sống cùng nhau lâu ai cũng sẽ dần nhìn thấy những "tật xấu" rất đời thường của đối phương. Nhưng tôi nghĩ không ai hoàn hảo cả, bản thân mình cũng vậy. Tôi rất thích một câu về hôn nhân đại ý rằng: "Hôn nhân không phải tìm được một người hoàn hảo mà là học cách chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của nhau và cùng nhau tốt lên mỗi ngày".

