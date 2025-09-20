Tin sao Việt: NSND Phạm Phương Thảo cười tươi vì cây trái trong vườn đơm hoa kết trái. "37 ngày mới về nhà. Lần đầu tiên đi vắng lâu đến thế. Thuận Thiên xanh mát đầy quả thị, hồng, chay... thơm ngọt giữa trời 35 độ. Lòng rộn ràng như chim về tổ, biết bao yêu thương hạnh phúc ngập tràn", ca sĩ viết.

Diễn viên Trần Bảo Sơn có mặt tại sự kiện tạp chí Esquire Việt Nam xuất bản trở lại sau 12 năm. Anh là gương mặt trang bìa đầu tiên của tạp chí khi phát hành năm 2013.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, ông xã hoa hậu H'Hen Niê, khóc nức nở khi chứng kiến vợ sinh con gái đầu lòng Harley.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng con trai và Dương Triệu Vũ đi du lịch.

NSND Thanh Lam tâm sự: "Trong dòng chảy của cuộc đời, ta không chỉ biết ơn những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn cúi đầu cảm tạ cả những thăng trầm, bởi chính những bước gập ghềnh đã rèn giũa nên ý chí và sức mạnh nơi ta".

NSND Mai Hoa khoe bức ảnh đẹp.

Diễn viên Thúy Diễm xin một vé trở về tuổi thơ.

Cao Thái Hà khoe trang phục công sở.

Đăng ảnh tình tứ bên vợ - hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, doanh nhân Đỗ Vinh Quang viết: "Tựa như lê hoa từng cánh nở…. Nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu".

Siêu mẫu Thu Phương chăm chỉ tập luyện.

NSƯT Nguyệt Hằng vui đùa cùng cháu ngoại.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc ngoài đời thường.

Diễn viên Đàm Hằng uống trà chiều gần hồ Gươm.

Ảnh: FBNV