Hoa hậu Giáng My làm mẫu ảnh ở tuổi 55.

Ở tuổi ngoài 50, Giáng My duy trì vóc dáng bằng lối sống khoa học thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe. Chị ưu tiên thực phẩm lành mạnh, kiểm soát khẩu phần hợp lý, hạn chế dầu mỡ, tinh bột, đồ ngọt, đồng thời tránh ăn khuya để cơ thể có đủ thời gian chuyển hóa.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, người đẹp 7X duy trì thói quen vận động với nhiều bộ môn như bơi lội, chạy bộ và đạp xe.

"Tôi nuôi dưỡng nguồn sinh lực bền vững bằng cách sống lành mạnh, ăn uống sạch, gặp gỡ chị em đẹp, tích cực", người đẹp chia sẻ.

Lối sống điều độ, chăm vận động cùng tinh thần lạc quan giúp Giáng My giữ gìn nhan sắc trẻ trung suốt nhiều năm.

Nhiều năm qua, người đẹp luôn gắn bó với các sáng tạo của bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son. Vẻ đẹp nền nã cùng phong thái sang trọng của chị góp phần truyền tải tinh thần thanh lịch, tinh tế mà các thiết kế hướng đến.

Nàng hậu yêu thích các thiết kế bay bổng, nữ tính.

Giáng My yêu thích những thiết kế mang tinh thần bay bổng, vừa tôn lên vẻ nữ tính và quyến rũ. Sở hữu làn da trắng sáng, nàng hậu thường chọn các gam màu nhã nhặn cùng chất liệu mềm mại, phù hợp cả khi dạo phố lẫn tham dự sự kiện.

Chị kết hợp kính to bản, nón rộng vành trong chuyến nghỉ dưỡng.

Hơn ba thập kỷ sau đăng quang, cô vẫn được khán giả ưu ái gọi là "người đẹp không tuổi".

Giáng My sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1989. Sau danh hiệu, cô vào TPHCM lập nghiệp, ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh và ảnh lịch. Người đẹp từng tham gia các phim: Kế hoạch 99, Truy nã tội phạm quốc tế, Sài Gòn trong trái tim em...

Hoa hậu Giáng My diễn show thời trang của Vũ Ngọc và Son

Ảnh, clip: NVCC