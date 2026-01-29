Dịp đầu xuân, nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son giới thiệu 6 thiết kế mới. Như thường lệ, bộ đôi mời hoa hậu Giáng My - “nàng thơ” gắn bó suốt nhiều năm làm mẫu diện các trang phục.

Theo nhà thiết kế, hoa hậu Giáng My như hiện thân của vẻ đẹp thanh lịch, đằm thắm lại luôn thời thượng. Chị gắn liền hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với sự điềm tĩnh và khí chất tỏa sáng trong từng khoảnh khắc.

Các thiết kế phản ánh xu hướng nổi bật hiện nay với điểm nhấn họa tiết, phom dáng phóng khoáng, chất liệu cao cấp và câu chuyện về di sản Tết được kể qua ngôn ngữ thời trang.

Hình ảnh ngựa được cách tân theo phong cách hiện đại.

Bộ váy đầu bằng sắc tím linh vật, nổi bật với hình ảnh đôi ngựa hạnh phúc chào năm mới. Thiết kế phản ánh xu hướng symbolic fashion (thời trang mang thông điệp).

Họa tiết Á Đông được xử lý theo tinh thần pop-art đương đại, kết hợp phom dáng suông tối giản, tạo nên sự cân bằng giữa tính quốc tế và yếu tố văn hóa.

Đây cũng là xu hướng nổi bật của mùa xuân với họa tiết lớn, rõ thông điệp nhưng được đặt trên cấu trúc gọn gàng, hiện đại.

Thiết kế phản ánh tinh thần thời trang mới, tạo sự sang trọng đến từ chất liệu và tỷ lệ váy.

Váy lụa oversized họa tiết hoa bưởi với phom dáng rộng được kiểm soát bằng kỹ thuật cắt may tinh tế. Hoa bưởi - biểu tượng của mùa xuân và sự tinh khiết, được thể hiện nhẹ nhàng trên chất liệu lụa cao cấp.

Hoa hậu Giáng My tươi trẻ với váy ngắn họa tiết hoa bưởi.

Váy ngắn mang tinh thần thanh lịch, tối giản về cấu trúc nhưng nhấn mạnh vào tỷ lệ dáng và xử lý bề mặt. Phong cách này phù hợp với xu hướng thời trang trẻ trung, linh hoạt và giàu tính ứng dụng.

Đây là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại tự tin, năng động, sẵn sàng hòa nhập nhịp sống đương đại nhưng vẫn giữ nét thanh lịch đặc trưng.

Áo dài truyền thống được tái hiện trong tinh thần mới, phản ánh xu hướng làm mới di sản. Họa tiết chú ngựa Bính Ngọ trên chất liệu organza hiện đại, phối cùng quần nhung, tạo nên sự đối thoại thú vị giữa truyền thống và đương đại.

Sắc đỏ Á Đông không chỉ mang ý nghĩa may mắn đầu năm mà còn bắt nhịp xu hướng màu sắc nổi bật của mùa lễ hội, giúp áo dài bước ra khỏi khuôn khổ nghi lễ để trở thành tuyên ngôn thời trang.

Váy bút chì giúp nàng hậu tôn dáng, làn da trắng.

Váy bút chì họa tiết mùa xuân đề cao phom dáng tôn hình thể và kỹ thuật cắt may chuẩn xác. Thiết kế dành cho những người phụ nữ yêu sự sang trọng hiện đại, nơi nét nữ tính được thể hiện qua đường cắt, chất liệu cao cấp và sự tiết chế chi tiết, phù hợp với những dịp du xuân mang tính trang trọng.

Đầm suông - 1 trong những thế mạnh của NTK không thể thiếu trong bộ sưu tập.

Bộ đôi NTK khép lại bộ ảnh bằng đầm suông hoa bưởi trên chất liệu vải tafeta. Váy tối giản về phom dáng, nhấn mạnh vào chất liệu và kỹ thuật.

Qua các thiết kế, bộ đôi Vũ Ngọc và Son muốn mang tinh thần tươi mới của mùa xuân, văn hóa và vẻ đẹp vượt thời gian.

“Thông qua 6 thiết kế, chúng tôi không chỉ lăng xê các họa tiết mùa xuân như hoa bưởi, linh vật Bính Ngọ, mà còn thể hiện rõ xu hướng thời trang đương đại.

Chúng tôi mong mang đến 1 mùa xuân Việt Nam hiện lên đầy bản sắc, nhưng đủ tinh tế để đối thoại với thời trang quốc tế", cặp đôi cho biết.

Hoa hậu Giáng My diễn trong show của Vũ Ngọc và Son

Ảnh, clip: NVCC