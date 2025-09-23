Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chia sẻ về chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi và hành trình mang thai cũng như sinh con. Cô gọi chồng là "ba của Harley" và bày tỏ lòng biết ơn về sự chăm sóc tận tình mà anh dành cho vợ con.

Từ "lóng ngóng" đến người chồng hoàn hảo

H'Hen Niê tâm sự về sự thay đổi của chồng trong suốt thai kỳ. Từ một người đàn ông "lóng ngóng chẳng phân biệt nổi mớ rau", Tuấn Khôi đã vì vợ con mà "cặm cụi đi chợ, tỉ mẩn học nấu từng món ăn". Cô chia sẻ món anh nấu trông như "nồi cám heo" nhưng với cô đó là "món ngon nhất trên đời" bởi được nêm nếm bằng tình yêu và trách nhiệm.

Hoa hậu H'Hen Niê xúc động viết: "Anh cho em một bờ vai để tựa vào khi yếu đuối, một vòng tay để sẻ chia mọi cảm xúc và cho em sự bình yên để nụ cười luôn nở trên môi".

H'Hen Niê và chồng.

Những đêm dài không cô đơn

Chia sẻ về hành trình mang thai, H'Hen Niê khẳng định "chưa một phút nào cô đơn" nhờ sự đồng hành của chồng. Cô kể về những đêm dài khi Tuấn Khôi dù "mắt đã lim dim vẫn bật dậy, lặng lẽ đi theo và đứng đợi em ngoài cửa nhà vệ sinh".

Cặp đôi cùng tạo thói quen mới như đi ngủ sớm, còn Tuấn Khôi tự tìm sách nói để nghe nhằm hiểu hơn những điều vợ chia sẻ về con. "Là những cái xoa lưng, những lần bóp tay, bóp chân ân cần mỗi khi em mệt mỏi... Tất cả những điều nhỏ bé ấy đã dệt nên một tình yêu vĩ đại", H'Hen Niê tâm sự.

Một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà H'Hen Niê chia sẻ chính là những buổi siêu âm - "hẹn hò đặc biệt" của cặp đôi. Cô kể Tuấn Khôi "lần nào cũng háo hức hơn cả em", dù con có "bướng bỉnh quay lưng hay chổng mông", anh vẫn "cười tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc".

Đặc biệt, H'Hen Niê không thể quên khoảnh khắc chồng "vội vã chạy từ quầy thu ngân về chỉ để kịp nhìn thấy con qua màn hình" và "cái siết tay thật chặt và đôi mắt rưng rưng của anh khi chúng ta lần đầu thấy hình hài bé bỏng ấy".

Kết thúc bài chia sẻ, H'Hen Niê bày tỏ: "Hành trình 9 tháng 10 ngày đã khép lại nhưng một hành trình mới còn tuyệt vời hơn đang mở ra". Cô khẳng định con họ "thật may mắn khi có một người ba tuyệt vời" và mong muốn cùng chồng "viết tiếp câu chuyện hạnh phúc này".

H'Hen Niê diễn thời trang trong lúc mang bầu:

Ảnh: FBNV, video: Tư liệu