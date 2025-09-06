Ca khúc do nhạc sĩ Dani D sáng tác thể hiện tiếng lòng tha thiết của người con, mong muốn níu giữ khoảnh khắc bình yên bên mẹ. Những ca từ "lòng con lo sợ, sau mỗi đêm dài, chợt thiếu tiếng ru à ơi" như lời tâm sự chân thành, kể lại kỷ niệm bên mẹ và ước mong thời gian ngừng trôi.



Với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng và ca từ gần gũi, ngay từ lúc thu âm, Khánh Vân xúc động và quyết định thực hiện riêng phiên bản cá nhân cùng MV đặc biệt.

Gia đình hoa hậu Khánh Vân.

"Vì quá yêu thích ca khúc và thông điệp ý nghĩa, cũng như nhận được sự động viên của khán giả, Vân thực hiện MV như món quà dành cho mẹ và quý vị khán giả đã yêu thương, dõi theo Vân suốt những năm qua", Khánh Vân chia sẻ.

MV được thực hiện theo hình thức tự sự với góc quay đơn giản, tập trung vào cảm xúc thông qua ánh mắt và biểu cảm.

Hoa hậu Khánh Vân lúc nhỏ và mẹ.

Đặc biệt, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long - chồng hoa hậu chính là người hỗ trợ cho MV này. Không chỉ là quản lý và đồng hành trong cuộc sống, anh luôn ủng hộ vợ hoạt động nghệ thuật và tạo điều kiện để vợ theo đuổi đam mê.

"Tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp, hy vọng khán giả khi xem MV sẽ tìm thấy đâu đó lời tâm sự của bản thân về mẹ và lắng nghe ca khúc bằng cảm xúc của trái tim", cô tâm sự.

Từ sau khi kết hôn, vợ chồng Khánh Vân thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cuộc sống thường ngày và nhận được nhiều yêu thương từ khán giả. Bên cạnh đó, Khánh Vân vẫn hoạt động chăm chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật, diễn show thời trang và mới đây làm giám khảo Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025.

Ảnh, video: Khánh Vân