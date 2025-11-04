Hoa hậu Quốc gia Việt Nam Nguyễn Ngọc Kiều Duy vừa có buổi gặp mặt báo chí chia sẻ về hành trình chinh chiến Miss International 2025.

Người đẹp sinh năm 2003 cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi, đặc biệt là dự án xã hội mang tên Beauty for health, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững số 3 của Liên Hợp Quốc về y tế và sức khỏe. Cô đến nhiều tỉnh thành để cung cấp tủ thuốc cho các trung tâm y tế địa phương, mong muốn hành động kịp thời có thể cứu sống nhiều người.

Kiều Duy chia sẻ: "Dự án tập trung vào việc cung cấp và bổ sung tủ thuốc cho các trung tâm y tế tại các tỉnh thành như Điện Biên, Long An, Tây Ninh... Tôi nghĩ rằng việc có những hành động kịp thời cho việc cấp cứu bệnh nhân là vô cùng quan trọng. Có những bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời chỉ vì căn bệnh rất bình thường nhưng lại gây ra hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng cả cuộc đời".

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

Bên cạnh dự án, người đẹp cũng được đội ngũ nhà thiết kế hỗ trợ trang phục, đặc biệt là Đỗ Long sẽ đảm nhận thiết kế váy dạ hội cho đêm chung kết. Kiều Duy nói sự chuẩn bị tốt nhất chính là sự tự tin của bản thân.

Khi được hỏi về áp lực khi đại diện Việt Nam thi đấu sau chiến thắng vang dội của hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy năm 2024, Kiều Duy thẳng thắn: "Việc Việt Nam có vương miện Miss International là điều hoàn toàn rất tự hào. Nhưng điều tôi áp lực không phải là thành tích của chị Thanh Thủy mà là làm sao mình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy và Kiều Duy.

Kiều Duy đặt mục tiêu đem đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng học hỏi. Cô chia sẻ bằng tiếng Anh: "Tôi không đến đây để cạnh tranh, để chiến thắng. Tôi đến đây để chia sẻ những điều tốt đẹp ở Việt Nam và học hỏi từ các quốc gia khác. Đó là điều Miss International 2025 đang tìm kiếm".

Về những bình luận hoài nghi nhan sắc và khả năng, Kiều Duy bày tỏ: "Nếu có khuyết điểm, tôi sẵn sàng cải thiện. Mọi người đều có định nghĩa về cái đẹp riêng và tôi không thể bắt ép ai khen mình đẹp".

Chủ tịch Miss International Vietnam Phạm Kim Dung không giấu áp lực khi cử Kiều Duy thi đấu ngay sau chiến thắng của Thanh Thủy. Bà chia sẻ: "Một người mới vừa đạt vương miện, người kế tiếp sẽ rất căng thẳng. Chúng tôi thật sự áp lực".

Bà Kim Dung cũng nhấn mạnh đi thi có yếu tố may rủi, thắng thua là điều đương nhiên. Việc của ban tổ chức là tổ chức cuộc thi trong nước chỉn chu, chuyên nghiệp, công bằng để chọn ra người xứng đáng nhất, sau đó đào tạo và gửi đến cuộc thi quốc tế.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện đơn vị quản lý, giải thích thêm: "Có những giám đốc quốc gia than phiền rằng suốt mười mấy năm giữ bản quyền chưa một lần lọt top. Họ được bất cứ giải phụ nào cũng cảm thấy rất buồn. Nhưng Việt Nam là một trong những quốc gia có giải thưởng ấn tượng và đã tạo được sự chú ý với các vương miện quốc tế".

Đạo diễn cũng nhắc lại việc Thanh Thủy khi mới đăng quang từng bị chê bai nhưng sau đó cô có sự tiến bộ riêng.

Chung kết Miss International 2025 sẽ diễn ra ngày 27/11.

Kiều Duy nhận sash và trình diễn tại họp báo:

Minh Dũng

Video: HM