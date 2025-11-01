Hoa hậu Mai Phương vừa tổ chức showcase giới thiệu album đầu tay A Beautiful Mess. Dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian dài im ắng.

15 tháng qua, Mai Phương tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Cô ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, “im hơi lặng tiếng” từ đời sống lẫn mạng xã hội.

Hoa hậu Mai Phương "im lặng" suốt 15 tháng, dành thời gian trau dồi âm nhạc.

Hoa hậu dành trọn tâm huyết học tập, rèn luyện thanh nhạc để chuẩn bị cho màn ra mắt.

Mai Phương mỗi sáng đi học ở trường, sau đó dành toàn bộ thời gian cho việc làm nhạc, sáng tác. Có những ngày công việc kết thúc lúc 2-3 giờ sáng nhưng nàng hậu luôn tràn đầy năng lượng bởi xem đây là niềm đam mê lớn.

“Tôi đã có 1 năm sống chậm để lắng nghe chính mình, học hỏi và rèn luyện mỗi ngày. Đây không phải là quyết định chớp nhoáng, mà là hành trình ấp ủ rất lâu để xuất hiện với diện mạo mới, nghiêm túc và cống hiến trong âm nhạc”, Mai Phương cho hay.

Hoa hậu xây dựng hình tượng gợi cảm, cá tính khi trở lại.

Khác với hình ảnh nàng hậu sang trọng, nhẹ nhàng, lần rẽ hướng âm nhạc này mang đến một Mai Phương với phong cách nổi loạn, vũ đạo "bốc lửa".

Mai Phương thừa nhận khi đến với âm nhạc, cô học được cách đối thoại với chính mình. Hoa hậu tâm sự cô vốn là 1 cô gái ít nói, không biết cách chia sẻ hay trao đổi với mọi người. Cô luôn sợ bị số đông hiểu lầm ý mình nên đôi lúc không biết giãi bày, tâm sự với ai.

“May mắn gặp được những người bạn có cùng chí hướng, giúp đỡ tôi bước qua giai đoạn đó. Giờ tôi thấy mình bình tĩnh, trưởng thành hơn và có thể diễn giải điều mình mong muốn bằng âm nhạc, những bài hát mình viết ra”, Mai Phương bày tỏ.

Clip hoa hậu Mai Phương chia sẻ

Album mới của Mai Phương gồm 11 ca khúc như: First face, Gown and sneakers, Mỹ miêu, Siêu mẫu nội tâm, Vedette... quy tụ 4 nghệ sĩ quốc tế góp mặt gồm: Awrii (Curaçao), SYA - (Malaysia), Danilla - ca sĩ kiêm nhạc sĩ Indonesia và F.Hero - rapper, nhà sản xuất Thái Lan. DTAP giữ vai trò giám đốc âm nhạc của sản phẩm, trong khi INUS là nhà sản xuất âm nhạc cho album.

Hoa hậu Mai Phương gửi lời cảm ơn ê-kíp đồng hành thực hiện dự án âm nhạc đầu tiên.

Âm nhạc trong album phần lớn mang giai điệu bắt tai, trẻ trung, phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ hiện nay. Mai Phương mô tả đây là một tập hợp của những mảnh ghép cảm xúc hỗn độn.

Cô cũng xây dựng hình ảnh một ca sĩ không chỉ thu hút bằng những màn trình diễn, mà còn tạo ấn tượng bởi gu thời trang độc đáo, có chất riêng.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999, đăng quang Miss World Vietnam 2022. Tháng 3, cô tham dự Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ. Sau khi trở về Việt Nam, Mai Phương rất im ắng.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Mai Phương.

Tháng 8/2024, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương thông báo về chung công ty với Phương Mỹ Chi, Lan Khuê, DTAP… sau khi hết nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2022.

