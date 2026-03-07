Đêm khai mạc được chia thành 3 chương với nội dung xuyên suốt từ bản sắc văn hóa truyền thống đến tinh thần đương đại và hội nhập quốc tế.

Chương 1 mở ra với Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy kết màn bộ sưu tập lấy cảm hứng từ văn hóa cố đô Huế của nhà thiết kế (NTK) Ngô Nhật Huy. Á hậu La Ngọc Phương Anh đảm nhận vị trí vedette cho bộ sưu tập giới thiệu văn hóa Bắc Bộ của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Tiếp nối là chủ đề Bà, mẹ, chị và em với sự tham gia của hoa hậu Tiểu Vy, Kiều Duy, Lương Thùy Linh cùng các á hậu và nghệ sĩ, người mẫu nhí.

Đông đảo nghệ sĩ, người đẹp trình diễn trong sự kiện.

Chương 2 mở ra không gian đương đại qua chủ đề Mặt trời và nước non, nơi áo dài trở thành nhịp cầu kết nối di sản và sáng tạo. Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Á vương Võ Minh Toại mở màn bộ sưu tập (BST) của NTK Đinh Văn Thơ.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc dẫn đầu BST Mặt trời, cánh cò, thành phố của tôi của NTK Nguyễn Việt Hùng. Phần trình diễn Mộc sắc khai thác các chất liệu thân thiện môi trường như tơ sen, tơ chuối, sợi lanh, sợi đay, kết hợp kỹ thuật thủ công làng nghề truyền thống, với sự tham gia của á hậu Phương Anh, Phương Thanh và Hera Ngọc Hằng.

Chương 3 là điểm nhấn cảm xúc nhất đêm diễn khi loạt trang phục văn hóa dân tộc từng xuất hiện tại Miss Grand Vietnam 2025 tái xuất trên sân khấu. Hoa hậu Yến Nhi một lần nữa sải bước cùng Thăng long hội - tác phẩm cô mang đến Miss Grand International 2024. Á hậu Thu Ngân tái hiện Châu Ro cầu mùa đồng hành cùng cô tại Miss Intercontinental 2025.

Nhiều trang phục văn hóa dân tộc được các người đẹp trình diễn.

Ngoài ra, các á hậu Huỳnh Minh Kiên, Lê Thu Trà, Lê Phan Hạnh Nguyên và Cẩm Ly lần lượt trình diễn Lúa vàng, Vũ Nam rối, Cự giải đăng nguyên và Tinh hoa đậu bạc - những trang phục từ Miss Grand Vietnam 2025.

Điểm nhấn cuối đêm là tiết mục Hello Vietnam do ca sĩ Kyo York và bé Gabi thể hiện, với sự tham gia của đại diện lãnh sự quán 13 quốc gia tại TPHCM gồm Belarus, Hungary, Indonesia, Ý, Lào, Malaysia, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Cuba, Campuchia và Liên bang Nga. Cùng các người mẫu quốc tế trong BST Đa sắc, tiết mục tạo nên hình ảnh giao lưu văn hóa đa quốc gia. Đêm diễn khép lại bằng phần trình diễn Bay cao Việt Nam.

Hoa hậu, á hậu trình diễn BST áo dài của NTK Trung Đinh:

Ảnh: BTC, video: HTV