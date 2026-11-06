Bị bắt khi chuẩn bị trả lời báo chí
Ngày 6/11, cảnh sát thuộc Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD), Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) có mặt tại khu dân cư trên đường Nawamin, quận Bueng Kum, Bangkok, nơi Hoa hậu Thái Lan 2000 Panadda Wongphudee (nghệ danh Boom Panadda) sinh sống. Lúc đó, cô cùng luật sư Ekkasit Srisung đi ra cổng khu dân cư để trả lời phóng viên đang chờ sẵn. Chưa kịp nói câu nào, cô bị cảnh sát trình lệnh bắt và đưa vào nhà để khám xét.
Lệnh bắt do Tòa Hình sự phê duyệt ngày 5/11 với 3 cáo buộc: lừa đảo công chúng, rửa tiền và vi phạm Luật Tội phạm máy tính. Vụ việc xoay quanh dòng tiền quyên góp vào Quỹ Ongkorn Thamdee (tạm dịch: Tổ chức làm việc thiện) do chính cô sáng lập và làm chủ tịch.
Sau gần 4 giờ khám xét, cảnh sát đưa Boom Panadda về khu trụ sở CIB. Theo Thairath, cô xuống xe với gương mặt mệt mỏi, liên tục chắp tay vái phóng viên, xin lỗi mọi người và từ chối trả lời mọi câu hỏi về vụ việc.
Cùng thời điểm, các tổ công tác khác khám xét 3 địa điểm tại Bangkok và tỉnh Pathum Thani, gồm đài quan sát thiên văn Baan Du Dao gắn với chồng cô ở huyện Nong Suea, khu xây dựng trụ sở quỹ có một điện thờ đang thi công ở huyện Thanyaburi và một địa điểm khác ở Bangkok. Theo Thaiger, ông Atip Anantawan (thường gọi là Got), chồng của Boom Panadda cũng bị bắt và đưa về CIB.
102 triệu baht bị phong tỏa, dòng tiền chảy về tài khoản chồng
Thiếu tướng cảnh sát Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng ECD cho biết cảnh sát đã phong tỏa 18 tài khoản đứng tên Boom Panadda, chồng cô và một số người có liên quan đến quỹ, với tổng số tiền khoảng 102 triệu baht (khoảng 82 tỷ đồng). Cả 2 bị can đều phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Ông Atip hiện chỉ bị khởi tố tội rửa tiền. Theo cảnh sát, chưa có chứng cứ cho thấy ông tham gia hành vi lừa đảo, ông được xác định là người hưởng lợi. Cơ quan điều tra sẽ bổ sung tội danh nếu phát hiện thêm vi phạm.
Theo Naewna, quỹ có 3 tài khoản, tiền giữa các tài khoản này được chuyển chéo qua lại, sau đó đổ về tài khoản cá nhân của Boom Panadda rồi tiếp tục sang tài khoản của chồng. Một khoản tiền từ tài khoản quỹ được dùng để mua đất làm đường chạy địa hình ở tỉnh Nakhon Nayok. Khi khám xét, cảnh sát xác định nhà, ô tô, đất đai đứng tên 2 vợ chồng và thu thập nhiều hợp đồng mua bán đất, mua bán xe. Bước tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ mở rộng sang 3 nhóm: thành viên hội đồng quản trị quỹ, các nhà thầu và những người nhận tiền chuyển từ tài khoản quỹ.
Sáng 7/11, cảnh sát dự kiến họp báo chính thức lúc 10h, đồng thời đưa 2 bị can ra Tòa Hình sự đề nghị tạm giam. Cơ quan điều tra phản đối cho tại ngoại, với lý do lo ngại bị can tác động đến nhân chứng, chứng cứ và tội danh có khung hình phạt cao.
15 ngày từ bài đăng mạng đến lệnh bắt
Vụ việc bắt đầu từ ngày 22/10, khi trang Facebook CSI LA tố chồng của một nữ MC nổi tiếng lấn chiếm khoảng 100 rai (khoảng 16 ha) đất rừng ở huyện Ban Na, tỉnh Nakhon Nayok để làm khu nghỉ dưỡng và đường chạy địa hình. Cư dân mạng nhanh chóng xác định người được nhắc đến là Atip Anantawan.
Ngày 27/10, Boom Panadda họp báo cùng luật sư và con gái. Thay vì giải thích về các công trình bị tố, cô bật khóc, kể về mâu thuẫn gia đình và khẳng định không biết những việc chồng làm. Tối 28/10, cô phát trực tiếp trên mạng xã hội, thừa nhận đã lơ là trong quản lý tài chính của quỹ, nói mình bị chồng lừa và sẽ bán tài sản để bù đắp.
Bước ngoặt đến khi một nhà thầu xây dựng có biệt danh Ae, được nhà hoạt động Oisri hỗ trợ, trình báo cảnh sát. Trên truyền hình, người này cho biết khoảng 45 triệu baht (khoảng 36 tỷ đồng) từ tài khoản quỹ từng được chuyển vào tài khoản của anh, sau đó ông Atip yêu cầu chuyển trả lại thành nhiều khoản nhỏ, mỗi lần 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng). Nhà thầu này cũng nói Boom Panadda từng có mặt tại khu biệt thự hồ bơi ở Phuket do anh xây, trong khi cô khẳng định không biết gì về dự án này.
Ngày 2/11, ông Atip gọi điện vào chương trình Hone Krasae của MC Num Kanchai trên kênh 3 nói với vợ rằng tiền chuyển cho nhà thầu là để xây trụ sở quỹ ở Pathum Thani chứ không phải biệt thự ở Phuket. Ngay sau đó, Boom Panadda cũng gọi vào chương trình, vừa khóc vừa khẳng định không biết việc biến công trình thành biệt thự hồ bơi.
Từ ngày 3/11, cảnh sát lấy lời khai những người nổi tiếng từng quyên góp lớn cho quỹ, trong đó có MC Num Kanchai (1 triệu baht, khoảng 800 triệu đồng), MC Phut Apiwan (800.000 baht, khoảng 640 triệu đồng), diễn viên Chompoo Araya (1 triệu baht) và Bella Ranee (hơn 2 triệu baht, hơn 1,6 tỷ đồng). Sau buổi làm việc, Num Kanchai thất vọng vì dữ liệu của cảnh sát hoàn toàn trái ngược với những gì anh được Boom Panadda kể. Tối 5/11, cô gọi điện vào chương trình Hone Krasae, xin lỗi các thành viên ban quản trị quỹ và nói sẽ một mình chịu trách nhiệm.
Tối 6/11, Num Kanchai cho biết quen Boom Panadda hơn 25 năm và từng quyên góp vì tình cảm, sự tin tưởng dành cho cô. Trả lời ý kiến cho rằng nên khoan dung vì cô từng làm nhiều việc tốt, anh nói: “Phúc là phúc, nghiệp là nghiệp”.
Boom Panadda sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, sau đó trở thành diễn viên, MC quen thuộc trên truyền hình. Cô được biết đến với các chuyến cứu trợ vùng lũ, trong đó có lần lội nước phát hàng khi đang mang thai 7 tháng. Quỹ của cô cũng nhận nhiều khoản quyên góp lớn trong đợt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia năm 2025.
Boom Panadda bị khởi tố:
Minh Phi (theo Thairath, Naewna, Thaiger, Daily News)
Video: Thairath