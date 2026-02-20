Thanh Thủy đã đến 13 quốc gia trong nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế 2024.

- Từ một cô gái gen Z Đà Nẵng năng động đến biểu tượng sắc đẹp khi giành giải Miss International 2024 - ngôi vị cao nhất mà người đẹp Việt Nam từng đạt được ở đấu trường này và lịch sử thi nhan sắc ở Việt Nam, nhìn lại năm qua điều gì khiến Thanh Thủy tự hào nhất và áp lực nào đã âm thầm thử thách sức chịu đựng của một người trẻ ở tuổi 23?

Hai năm qua mang đến nhiều cơ hội quý giá, song cũng đi kèm không ít áp lực. Tôi luôn ý thức rõ về trách nhiệm và tầm ảnh hưởng của mình trước công chúng. Tuy nhiên, khi nhìn lại, chính những thử thách âm thầm ấy đã giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, sự điềm tĩnh và trưởng thành hơn.

Điều giá trị nhất mà tôi có được sau hành trình này không chỉ là những khoảnh khắc rực rỡ mà còn là tình cảm của khán giả, sự trưởng thành nội tâm và một phiên bản vững vàng, chín chắn hơn của chính mình.

- Sau 1 năm trong vai trò đương kim Miss International, đại diện hình ảnh Việt Nam trong nhiều sự kiện trong nước và quốc tế, bạn thấy nét đẹp truyền thống Việt Nam khi đến các quốc gia được mọi người đón nhận ra sao?

Trong vai trò Miss International, tôi có cơ hội đặt chân đến 13 quốc gia, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa và gặp gỡ rất nhiều con người thân thiện, dễ mến và tài giỏi. Điều khiến tôi tự hào là ở bất cứ nơi đâu, những giá trị truyền thống của Việt Nam đều được đón nhận bằng sự trân trọng.

Rất nhiều bạn bè quốc tế bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với áo dài Việt Nam. Bên cạnh đó, ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là phở, cà phê luôn là chủ đề khiến mọi người hào hứng. Nhiều người chia sẻ đã từng thử và yêu thích hương vị ấy, thậm chí mong muốn có dịp đến Việt Nam để trải nghiệm nhiều hơn.

- Tết Nguyên đán luôn là dịp để nhìn lại và tri ân. Điều gì bạn thấy đáng quý nhất với bản thân suốt năm vừa qua và điều gì còn lại cho bạn những tiếc nuối?

Tết Nguyên đán với tôi luôn là dịp để nhìn lại hành trình đã qua và tự nhắc mình biết ơn nhiều hơn. Điều tôi trân trọng nhất trong năm vừa rồi là việc bản thân đã đủ kiên định với những mục tiêu và hoài bão của mình.

Tôi cảm nhận rõ sự trưởng thành trong suy nghĩ, trong cách đối diện với áp lực và trong việc gìn giữ những giá trị cốt lõi của bản thân giữa nhiều thay đổi. Bởi tôi tin rằng, mỗi trải nghiệm dù trọn vẹn hay chưa hoàn hảo, đều là một phần cần thiết để tạo nên con người mình của hôm nay.

Khi nhìn lại, tôi không thấy có điều gì phải tiếc nuối, bởi với tôi tất cả những gì đã trải qua đều đẹp theo cách riêng và đáng trân trọng.

- Bạn nhớ nhất điều gì về Tết nhất khi không khí sum họp gia đình ấm áp và có ký ức cụ thể nào đặc biệt?

Thật ra dù bận rộn thế nào, năm nào tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà đón Tết cùng ba mẹ. Với tôi, Tết luôn là dịp của sự sum vầy, của những bữa cơm gia đình ấm cúng và cảm giác được trở về làm một cô con gái nhỏ trong vòng tay người thân.

Gia đình tôi vẫn giữ thói quen về huyện Đông Giang để chúc Tết họ hàng và lì xì cho các em nhỏ đồng bào Cơ Tu. Đó là những khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng ấm áp. Tôi vẫn nhớ cảm giác háo hức khi còn bé, được theo người lớn về quê, nhìn mọi người quây quần bên nhau, nghe tiếng cười nói rộn ràng giữa núi rừng đầu xuân.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Thanh Thủy, Thiên Ân chụp hình cùng nhau.

- Thanh Thủy chuẩn bị khoảng bao nhiêu bộ áo dài để diện cho những ngày Tết và ưu tiên khi lựa trang phục là gì?

Từ trước đến nay, mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi thường chuẩn bị và diện khá nhiều áo dài để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình, bạn bè. Với tôi, tà áo dài luôn mang đến cảm giác dịu dàng, nền nã và rất Việt Nam.

Khi lựa chọn áo dài, tôi không quá cầu kỳ mà ưu tiên sự đơn giản, tinh tế và tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của người con gái Việt Nam. Tôi tin rằng chính sự nhẹ nhàng, tự nhiên ấy lại tạo nên sức hút riêng, đặc biệt trong không khí Tết như một cách nhắc mình trân trọng những giá trị truyền thống trong những ngày đầu năm.

- Năm nay, bạn mang những điều gì đặc biệt cho bố mẹ và em gái dịp Tết?

Năm nay, bên cạnh những món quà nhỏ tự tay chuẩn bị cho ba mẹ và em gái, tôi còn dành nhiều thời gian để lựa chọn những món đồ phù hợp với sở thích của từng người.

Nhưng hơn tất cả, điều tôi mong muốn mang về cho ba mẹ trong dịp Tết này chính là sự an tâm con gái đã trưởng thành, có trách nhiệm và luôn nỗ lực hết mình trên hành trình mình đã chọn.

- Năm Bính Ngọ 2026 sắp đến, cũng là năm bản mệnh của Thanh Thủy. Bạn có thấy đây là thời điểm để "phi nước đại" trong những dự định cá nhân sau khi hoàn thành sứ mệnh hoa hậu hay vẫn muốn bước đi chậm rãi hơn để tận hưởng cuộc sống?

Tôi thường nghe mọi người nói rằng năm tuổi sẽ mang đến nhiều biến động. Nhưng với tôi, dù đó là cơ hội hay thử thách, điều quan trọng nhất vẫn là cách mình đón nhận và chủ động trước mọi tình huống.

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ hoa hậu, tôi không đặt nặng việc phải "phi nước đại" hay tạo ra điều gì quá ồn ào. Tôi muốn bước đi vững vàng và tỉnh táo hơn, sẵn sàng nắm bắt những cơ hội phù hợp nhưng vẫn giữ cho mình sự cân bằng để tận hưởng cuộc sống đời thường.

Là người yêu thích trải nghiệm và khám phá giới hạn của bản thân, tôi xem năm Bính Ngọ 2026 không phải là một năm để lo lắng mà là hành trình mới để tiếp tục thử sức, học hỏi và xem mình có thể tiến xa đến đâu.

Thanh Thủy là một trong những hoa hậu có danh hiệu cao nhất hiện nay ở Việt Nam.

- Với một cô gái trẻ vừa trải qua đỉnh cao sự nghiệp sắc đẹp, bạn định nghĩa "hạnh phúc" như thế nào?

Với tôi, hạnh phúc là được sống trọn vẹn với đam mê, làm công việc mình yêu thích và luôn có gia đình làm điểm tựa vững chắc. Sau tất cả, điều giữ tôi gắn bó với nghề chính là cảm giác được cống hiến và được sống đúng với những giá trị mà mình tin tưởng.

Khi khép lại nhiệm kỳ, tôi đặt ra những mục tiêu mới cho năm 2026: mở rộng trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực, không ngừng rèn luyện và hoàn thiện bản thân, đồng thời xây dựng hình ảnh ngày càng trưởng thành và bền vững hơn. Với tôi, điều quan trọng nhất không phải là đi thật nhanh mà là đi thật xa và đi đúng hướng.

Thanh Thủy và các hoa, á hậu chúc Tết độc giả VietNamNet:

