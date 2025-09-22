Ngày 21/9, dự án điện ảnh Thơ tình gởi Ma-sơ chính thức khai máy tại TPHCM với sự góp mặt của dàn diễn viên Đoàn Thiên Ân, NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, Lâm Vỹ Dạ... Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Thiện Viễn sau 5 năm vắng bóng kể từ Em là của em (2021).

Đảm nhận vai nữ chính cùng tên, hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho vai diễn đặc biệt này. "Đây là một vai diễn tình cảm tuổi thanh xuân với nhiều đấu tranh cho tình yêu và cả những nỗi đau nội tâm. Chính điều đó đã chạm đến Ân và thôi thúc Ân muốn thử sức", cô bộc bạch với VietNamNet.

Thiên Ân và đoàn phim "Thơ tình gởi Ma-sơ".

Để "lột xác" trên màn ảnh, Thiên Ân đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng đạo diễn Lê Thiện Viễn. "Anh Lê Thiện Viễn rất tận tâm và dịu dàng. Chúng mình có những buổi workshop, thậm chí vào nhà thờ để cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật", cô tiết lộ.

Đặc biệt, với bối cảnh thập niên 1990 và không gian xóm đạo độc đáo, Thiên Ân phải tham gia buổi đọc kịch bản tập thể rất kỹ cùng đạo diễn và các diễn viên khác. "Đây là thử thách nhưng cũng là trải nghiệm thú vị giúp Ân sống trọn trong nhân vật", cô chia sẻ thêm.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết, dự án được ấp ủ suốt 2 năm với cảm hứng từ xóm đạo quê nhà nơi mình lớn lên. "Tôi không làm phim về tôn giáo mà chỉ mượn không gian ấy như một xã hội thu nhỏ, nơi con người vẫn yêu, vẫn khát khao, vẫn phải đối diện với thử thách và lựa chọn", anh giải thích.

Thuộc thể loại tình cảm - tâm lý - gia đình, phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Lê Khanh, Hồng Đào, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Vĩ Văn Mưa đỏ, Thanh Sơn Tử chiến trên không. Ê-kíp sẽ thực hiện ghi hình tại Phú Yên, Bình Định và Ninh Thuận trong 30 ngày, mang đến những khung cảnh lãng mạn trên màn ảnh rộng.

Thơ tình gởi Ma-sơ dự kiến ra mắt vào tháng 4/2026.

Thiên Ân trong phim "Nụ hôn bạc tỷ":