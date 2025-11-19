Gần 1 tháng sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang bận rộn tham gia nhiều sự kiện giải trí, từ thiện, trình diễn thời trang…

Hoa hậu Dương Trà Giang.

Nhìn lại hành trình đã qua, Dương Trà Giang cho biết cô vẫn bồi hồi, xúc động. Hoa hậu biết ơn khi nhìn lại một năm nhiệm kỳ ý nghĩa, nhiều kỷ niệm.

Thời gian qua, Trà Giang có nhiều hoạt động sôi nổi. Bên cạnh các sự kiện từ thiện, xã hội, cô được mời xuất hiện ở nhiều show giải trí, trình diễn thời trang. Ở mỗi sự kiện, hoa hậu đều gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, không lặp lại.

Dương Trà Giang được khen thăng hạng nhan sắc sau 1 năm đăng quang.

Gần đây, người đẹp cũng tham gia các đêm diễn trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 với vai trò khách mời.

Dương Trà Giang thừa nhận danh hiệu mở ra nhiều cơ hội để bản thân thay đổi tích cực. Việc chiến thắng tại một cuộc thi nhan sắc giúp người đẹp 20 tuổi được quan tâm nhiều hơn, từ đó lịch trình công việc cũng trở nên bận rộn.

“Danh hiệu đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội phát triển bản thân, hợp tác trong các dự án nghệ thuật và quảng bá, giúp tôi có thêm thu nhập cũng như thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Tôi vẫn cố gắng duy trì sự cân bằng để không bị áp lực hay mất đi sự gần gũi với những người thân thiết”, cô tâm sự.

Hoa hậu đặt mục tiêu lan tỏa hình ảnh tích cực đến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ cùng thế hệ.

“Đồng thời, tôi mong muốn thử sức ở một số lĩnh vực mới để phát triển bản thân, đặc biệt là kinh doanh và các hoạt động nghệ thuật”, người đẹp bày tỏ.

Về kế hoạch dự thi quốc tế, Dương Trà Giang nói muốn hoàn thành tốt các mục tiêu trước mắt, sau đó cân nhắc kỹ và đánh giá xem bản thân có đủ khả năng và sự tự tin để thử sức ở đấu trường quốc tế hay không.

Dương Trà Giang sinh năm 2005, cao 1,7m cùng số đo ba vòng 86-60-91cm. Người đẹp là sinh viên ngành Marketing và Truyền thông của Trường Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cô từng đi học MC, hát, nhảy và đóng khá nhiều phim ngắn của trường. Ước mơ của cô là trở thành biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam và mong thử sức làm diễn viên trong tương lai.

Hoa hậu Trà Giang trả lời ứng xử song ngữ Việt - Anh

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC