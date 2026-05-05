Trả lời câu hỏi về nhiệm kỳ hoa hậu ngắn nhất lịch sử (1 năm) có khiến Trúc Linh tiếc nuối. Cô thẳng thắn cho rằng không nhìn nhận bằng độ dài thời gian mà bằng những giá trị tạo ra cho cộng đồng.

"Tôi không đo nhiệm kỳ bằng con số. Tôi đo bằng hành động, bằng những gì mình đã trải nghiệm, học hỏi và đóng góp", cô nói.

Theo người đẹp, hành trình đương nhiệm giúp cô trưởng thành hơn trong nhận thức, biết nhìn lại bản thân và ý thức rõ trách nhiệm xã hội. Không chỉ dừng ở hình ảnh, cô nhấn mạnh vai trò của việc hành động chuẩn mực, trau dồi lòng nhân ái và lan tỏa những giá trị tích cực.

Trúc Linh cũng bày tỏ sự tôn trọng truyền thống của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, đồng thời khẳng định không đặt mong muốn cá nhân lên trên nguyên tắc tổ chức. Cô cho biết sẵn sàng chào đón người kế nhiệm và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi trong các hoạt động cộng đồng.

"Dù ánh hào quang có khép lại, tôi vẫn tiếp tục học, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân", cô chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố chủ đề "Miền hương sắc"

Cũng tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng công bố cuộc thi sẽ có chủ đề Miền hương sắc, đánh dấu mùa giải thứ 20 của sân chơi nhan sắc uy tín này.

Ông Sưởng khẳng định, Miền hương sắc không chỉ là tên gọi mà còn là lát cắt tinh tế về vẻ đẹp Việt Nam đương đại.

Theo ông, "miền" là một không gian ẩn dụ, nơi hội tụ chiều sâu văn hóa và những giá trị được cảm nhận bằng trái tim. Vẻ đẹp không dừng ở hình thức mà được gợi mở qua nhiều tầng ý nghĩa, vừa tinh khiết vừa giàu sức lan tỏa.

Làm rõ tiêu chí lựa chọn người đăng quang, ông nhấn mạnh 2 yếu tố "hương" và "sắc". Trong đó, "hương" là vẻ đẹp tâm hồn, lòng nhân ái, chiều sâu văn hóa; còn "sắc" là trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Cuộc thi không tìm kiếm hình mẫu hoàn hảo khuôn mẫu mà hướng tới những đại diện có khả năng truyền cảm hứng, hội tụ trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến.

Trước bối cảnh nhiều cuộc thi sắc đẹp ngày càng mở rộng tiêu chí, BTC khẳng định Hoa hậu Việt Nam tiếp tục kiên định với những giá trị cốt lõi, đặc biệt là vẻ đẹp tự nhiên - yếu tố đã tạo nên bản sắc riêng từ năm 1988.

Mỗi mùa giải đều được xây dựng dựa trên một chủ đề mang thông điệp rõ ràng, gắn với nhu cầu xã hội và định hướng phát triển của đất nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo BTC, Miền hương sắc là không gian mở để thí sinh thể hiện toàn diện từ nội tâm đến hành động, qua đó giúp Ban giám khảo lựa chọn những gương mặt xứng đáng nhất.

Bên cạnh nhan sắc, yếu tố cống hiến tiếp tục là 1 trong 4 trụ cột của cuộc thi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Các dự án nhân ái, hoạt động cộng đồng không chỉ là phần thi mà còn là tiêu chí đánh giá quan trọng. Ban tổ chức kỳ vọng qua đó có thể truyền cảm hứng về trách nhiệm xã hội và lối sống tích cực đến giới trẻ.

"Giá trị lan tỏa từ sự sẻ chia và yêu thương sẽ bền vững hơn những giá trị vật chất", ông Sưởng nhấn mạnh.

Một điểm mới của mùa giải năm nay là việc chuyển địa điểm tổ chức từ Huế sang Hải Phòng.

Theo BTC, đây là sự kết nối giữa chiều sâu di sản và sức bật của đô thị hiện đại, giữa truyền thống và khát vọng vươn ra biển lớn. Việc lựa chọn Hải Phòng không chỉ nhằm quảng bá du lịch mà còn tạo môi trường thực tế để thí sinh thể hiện bản lĩnh qua các hoạt động trải nghiệm và tương tác cộng đồng.

Đáng chú ý, Hải Phòng từng ghi dấu với 3 người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là: hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương và á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi.

Trả lời câu hỏi cũng như gợi ý của PV Báo VietNamNet về việc mời các hoa hậu, á hậu là người Hải Phòng tham gia đồng hành cùng ban tổ chức và thí sinh, cũng như mời báo chí tham gia vào hành trình đánh giá thí sinh qua phần thi Truyền thông và Nghệ thuật, BTC cho biết sẽ nghiên cứu các phương án tăng cường tương tác với truyền thông, trong đó có thể xem xét sự tham gia của các nhà báo trong một số hạng mục.

Đây được xem là hướng đi nhằm nâng cao tính khách quan và hiệu quả lan tỏa của cuộc thi trong bối cảnh truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Với sự kế thừa và đổi mới, Hoa hậu Việt Nam 2026 được kỳ vọng tiếp tục tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại - hội tụ nhan sắc, trí tuệ, chiều sâu văn hóa và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.