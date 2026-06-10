Mới đây, tài khoản mang tên "Trân Trân Janice" đăng tải nhiều nội dung liên quan đời tư của chủ tịch Trần Đào, cáo buộc ông "vừa quen đã lừa tôi sinh con cho ông ấy" kèm ảnh chụp màn hình video call và các đoạn tin nhắn.

Đáng chú ý, nội dung lan truyền bao gồm một đoạn nghi là video giám sát thang máy, ghi lại cảnh người đàn ông và cô gái nắm tay, ôm hôn thân mật.

Đoạn video thang máy gây bão toàn mạng khiến bê bối tình ái nhanh chóng leo thang. Ảnh: Sohu

Theo truyền thông Trung Quốc, đoạn video được cho là ghi hình từ tháng 4/2025, từng lan truyền hạn chế trong một số nhóm từ tháng 9/2025 nhưng chỉ thực sự bùng nổ khi được chính người trong cuộc công khai. Chỉ trong vài giờ, các từ khóa liên quan leo thẳng lên bảng tìm kiếm nóng của Weibo, Douyin với hàng tỷ lượt đọc.

Chủ nhân loạt bài tố cáo không phải gương mặt vô danh. Người đẹp Tống Trân Trân quê Đại Liên (Liêu Ninh) từng là quán quân khu vực Hoa Nam cuộc thi Hoa hậu người Hoa toàn cầu lần thứ 22 tổ chức tại Thâm Quyến. Năm 2024, cô còn xuất hiện với tư cách khách mời trao giải tại mùa thi thứ 24 của cuộc thi này.

Ảnh đời thường của Tống Trân Trân. Ảnh: 163

Theo truyền thông Trung Quốc, người đẹp tự nhận từng là nhân viên của chính Victory Giant, gia nhập hệ thống liên quan tập đoàn từ năm 2022 và nghỉ việc năm 2025. Hiện cô là nhà sáng tạo nội dung trên Douyin với hàng trăm nghìn người theo dõi. Các cáo buộc về quan hệ tình cảm, hỗ trợ tài chính giữa 2 người đến nay chưa được kiểm chứng.

Trước sức ép dư luận, ngày 7/6, lãnh đạo Victory Giant phản hồi truyền thông rằng thông tin lan truyền "không hoàn toàn đúng sự thật" và công ty đã báo cảnh sát.

Sáng 8/6, công ty tiếp tục khẳng định nội dung video không liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh, không thuộc phạm vi quản trị công ty hay thông tin trọng yếu phải công bố; hiện mọi hoạt động bình thường. Khi phóng viên gọi điện, nhân viên công ty từ chối trả lời mọi câu hỏi thuộc phạm trù cá nhân. Một số nguồn tin cho hay vị chủ tịch đã xin nghỉ phép để giải quyết việc riêng.

Chủ tịch Trần Đào chụp ảnh cùng CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: 163

Ông Trần Đào, 54 tuổi, là một trong những doanh nhân công nghệ đình đám nhất Trung Quốc hiện nay. Ông là nhà sáng lập Victory Giant, đặt trụ sở tại Huệ Châu (Quảng Đông). Công ty gia nhập chuỗi cung ứng Nvidia từ năm 2020, được xem là nhà cung cấp cốt lõi cho các sản phẩm GB200/GB300.

Minh Phi (tổng hợp)