Mới đây, nam diễn viên Nhật Bản Masahiro Higashide xuất hiện trong một chương trình buổi sáng của Đài Fuji TV. Trong đoạn video phỏng vấn, Masahiro Higashide tiết lộ đang chung sống cùng 3 diễn viên trẻ là Mado Karasori (27 tuổi), Nari Saito (29 tuổi) và Matsumoto Karin (24 tuổi).

Masahiro Higashide lên núi ở ẩn sau bê bối ngoại tình.

Masahiro Higashide sống ẩn dật trên núi một mình từ năm 2022. Anh sống trong một túp lều dựng bằng tôn và nhựa, “tự cung tự cấp”, không có điện nước. Anh phải tự lo liệu thức ăn hàng ngày bằng cách săn bắn thú rừng, hái rau, đốn củi. Để lấy được nước sạch, Masahiro Higashide phải mất hơn 5 tiếng đi lại.

Ban đầu, 3 nữ diễn viên lên núi nơi Masahiro Higashide ở để du lịch. Tuy nhiên, sau khi thấy cuộc sống nơi hoang vu của Masahiro Higashide thú vị, họ quyết định chuyển đến sống cùng anh vào tháng 6/2023.

Cuộc sống ở ẩn của Masahiro Higashide.

Khi đạo diễn chương trình nhắc nhở rằng việc chung sống với 3 người phụ nữ dễ dẫn đến scandal nhưng Masahiro Higashide vẫn bình tĩnh và cho biết không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài.

“Bây giờ tôi không còn để ý đến lời nói của người khác. Tôi chỉ muốn sống theo ý mình. Tôi và 3 người phụ nữ đến với nhau vì sự yêu thích lẫn nhau và tất cả đều rất bình thường”, anh nói.

Ba nữ diễn viên hiện đang sống cùng Masahiro Higashide trên núi.

Masahiro Higashide chia sẻ đã mất tất cả mọi thứ gây dựng trong 10 năm sau bê bối ngoại tình. Thế nhưng sau mọi biến cố, giờ đây anh sống cởi mở, không còn bị ảnh hưởng bởi dư luận.

Những chia sẻ của Masahiro Higashide khiến nhiều khán giả phẫn nộ. “Tôi không có nhu cầu muốn biết loại người này sống như thế nào. Tốt nhất là nên cấm vĩnh viễn, không nên để anh ta quay lại làng giải trí”, một khán giả bức xúc.

“Sau khi làm ra những hành động xấu xa, anh ta vẫn có thể sống thoải mái với 3 người đẹp khác. Thật là hết nói nổi”, một người khác lên tiếng.

Vợ chồng Masahiro Higashide khi còn mặn nồng.

Masahiro Higashide từng là diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản. Anh từng tham gia các bộ phim nổi tiếng châu Á như Death Note: Light Up the New World (2015), Ký sinh thú (Parasyte - 2014), Bá vương học đường (2014)...

Năm 2020, Masahiro Higashide bị phát hiện ngoại tình với người đẹp Erika Karata trong suốt 3 năm, ngay cả lúc vợ anh - diễn viên Anne Watanabe mang thai. Thời điểm đó, Erika Karata mới 19 tuổi, vẫn là độ tuổi chưa thành niên tại Nhật Bản.

Masahiro Higashide ngoại tình với Erika Karata.

Sau bê bối, hai vợ chồng Masahiro Higashide ly dị, vợ anh được quyền nuôi 3 người con. Trong khi đó, tài tử bị 4 nhà quảng cáo xóa bỏ tên khỏi các chiến dịch tuyên truyền và đài truyền hình tẩy chay. Không có việc làm, anh còn phải bồi thường tổn thất cho đối tác một số tiền lớn.

Cuộc sống trên núi của Masahiro Higashide:

Hà Vy